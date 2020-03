Algimantas Rusteika

TAI ĮPRASTA PRAKTIKA

D.Jauniškis, Rinktiniai Raštai, 1 tomas, 1 psl.

"aš nieko nežinojau pasirodo kažkokie tyrimai buvo daromi ilgai aš ir VSD apie tai nieko nežinojo apie šį dalyką nėra užsiminęs ar kažkaip parodęs kad kažką žino kažką turi dabar aš girdžiu kad čia yra kažkoks pranešėjas iš VSD vidaus kažkokia informacija kažkokie sekimo skandalai kas mano galva yra absoliutus nonsensas ir kažkokios pasakos tai buvo tiesiog pokalbiai informacija apie tai man nauja jei informacija mus pasieks bus tikrinama mes stebim politikų aplinką tai pasitikrinimas informacijos nes yra rizika kad juos gali įtakoti gal būt buvo gal būt ne man reikia grįžti ir pasitikrinti tai lindimas į mūsų virtuvę išnešta informacijos kuri diskredituoja instituciją atsiras tas žmogus kuris pasakys kas pranešė"...

Po tokio Valdžios Saugumo Departamento vado lemenimo Paryžiuje jau būtų barikados, JAV Kongrese būtų naktį sudaroma tyrimo komisija, Kijevo centre iki dangaus liepsnotų padangos, net Raudonojoj Aikštėj koks nors psichas prie grindinio prisikaltų mašnelę. Bet nusiraminkit, Lietuvoj to nebus. Čia tirs ne tai, kas pasakyta, o tą, kuris pasakė. O po to protus nuplaus koronavirusų cunamis.

80 000 savo piliečių tyrimų per metus - taip mūsų žvalgyba "kovoja su išorės grėsmėmis". Tiria kandidatų į prezidentus "aplinką", kviečiasi "pokalbiams", apie kuriuos po to "nieko nežino". Ir jei kas ne taip, jei kas valdžiai nenaudinga, vadinasi, rusai puola, o kas nepatenkintas mūsų prisidirbimais - tas su jais. Pagrindiniai valstybės priešai, grėsmės ir tyrimo objektai - jos piliečiai.

Tai Seimo rinkimai ir konservatorių-užingridų-grybauskaičių sprendžiamoji prasidėjo. Ne tik V.Ušacko artimus žmones sekė ir baugino "nebauginančiais pokalbiais". Ir Jo Ekselencijos Prezidento, kuris yra labai drąsiai neįgalus (pripraskim). G.Nausėda politikoje vienišius(?), todėl ką jam dar sakyt - kad pasitiki ir ragina ramybei. Bet nedaro nieko ir niekada nedarys, tik leis įvykiams vystytis savaime - ir tai jo didžiausias bus padarymas, ačiū ir už tai.

Specialiųjų jų tarnybų vadovybėje pasimetimas - nežinia, kaip baigsis kova, ar ateis Naujas Šeimininkas (šitas tai tikrai ne šeimininkas), ar ne? Taip ir matau virpančias šnerves, gaudančias vėjo kryptį. KĄ DARYTI? Kam tarnauti, kas šers, kaip išlikti?

D.Grybauskaitei? Praeitas etapas, nors dar išliko įprotis lankstytis, bendri darbeliai ir demaskavimo siaubas. Sauliui, kuris nebus Paulium ir jau perima dalį vežimo vadelių? O jei konservatoriai sugrįš?

Naudinga valstiečiams, be abejo. Visa užingridinė grožybė atsiskleidžia ir reitingai velniop. VSD atsiranda vidinė frakcija, kuri per kurmį išneša informacijos, o dabar ateina laikas ją išmesti ir viešumon. Prieš laiką paskandinti D.Jauniškį - ne be reikalo tas laksto po studijas, akys pilnos baimės, matyt, pasakyta - pats prisidirbai, pats išsrėbk.

Kovos tikslas - užvaldyti VSD failus. Lietuvoj rinkimus laimi tas, kas valdo kompromatus.