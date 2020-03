Atrodo, kad VSD šantažuoja prezidentą

Paaiškėjo, kad Valstybės saugumo departamentas (VSD), prieš dešimt metų mainais už maišus dolerių organizavęs žmonių kankinimą slaptame CŽV kalėjime, ir likusi nenubausta už šiuos nusikaltimus, iki šiol veikia teroristiniais metodais.



Paaiškėjo, kad aukšto rango žvalgybos pareigūnas yra informavęs Seimo ir teisėsaugos atstovus, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovybės nurodymu 2018–2019 metais žvalgyba rinko informaciją apie tuometinio kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos žmones ir diplomatą Vygaudą Ušacką, rodo BNS gauti duomenys.

Informaciją apie tai pareigūnas 2019 metų balandį pateikė tuometiniam Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkui Vytautui Bakui.

Įdomu tai, kad nors prezidentas Nausėda ir žino, kad VSD vadovai gavo milijonus dolerių kyšių už tai, kad leistų Lietuvos teritorijoje įrengti VŽV kalėjimus, kuriuose buvo kankinami žmonės, tačiau VSD vadovui Jauniškiui jis neturėjo jokių priekaištų. Netgi priešingai – po susitikimo su išrinktu prezidentu G.Nausėda dar pernai vasarą D. Jauniškis išėjo gerai nusiteikęs, sakė, kad „laukia dideli darbai“.

Informaciją apie slaptą VSD veiklą taip pat yra gavę generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus, kurie nuslėpė šiuos nusikaltimus.

Informaciją pateikusio žvalgybos pareigūno tapatybė jo paties prašymu nėra atskleista. Dokumentai rodo, kad jam gali būti suteiktas pranešėjo statusas. Pranešėjas yra pateikęs informaciją apie tris epizodus. Jis teigė, kad informacija buvo renkama apie G.Nausėdos aplinkoje rinkimų kampanijos metu buvusius politikos, verslo ir kultūros žmones, įskaitant dabartinius G.Nausėdos komandos narius.

Iki šiol šio rašto turinio teisėsauga ir VSD nėra komentavę. Seimo narys V.Bakas vasario mėnesį paprašė Seimo valdybos inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją dėl „galimo neteisėto kišimosi į rinkimų procesus, neteisėto informacijos rinkimo ir panaudojimo“. Valdyba tyrimą inicijuoti atsisakė. Tirta G.Nausėdos komanda? Anot informaciją pateikusio žvalgybos pareigūno, per pirmąjį pokalbį 2018 metų liepą VSD direktoriaus pavaduotojas Remigijus Bridikis nurodė surinkti informaciją apie vieno iš kandidato į prezidentus komandos narius ir verslininkus, į kuriuos bus kreipiamasi dėl paramos rinkimuose. Anot pranešėjo, jam buvo nurodyta asmenis patikrinti VSD duomenų bazėse ir surinktą informaciją asmeniškai perduoti VSD direktoriui Dariui Jauniškiui.

Sąraše, be kitų, yra G.Nausėdos štabo vadovė, dabartinė Prezidentūros kanclerė Algė Budrytė, politologai Linas Kojala ir Mindaugas Jurkynas, kompozitorius Giedrius Kuprevičius, režisierius Arūnas Matelis, muzikantas Jurgis Didžiulis, verslininkas ir politikas Aivaras Abromavičius, filosofai Vytautas Rubavičius ir Mindaugas Kubilius, verslininkai Ilja Laursas ir Vladas Lašas. Į kitą sąrašą įtraukta per 40 verslininkų, tarp jų – įmonių grupės „Girteka Logistics“ valdybos pirmininkas Mindaugas Raila, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinis akcininkas Dainius Dundulis, „Rokiškio sūrio“ vadovas Dalius Trumpa, „Grigeo“ savininkas Gintautas Pangonis, „KG Group“ valdybos pirmininkas Tautvydas Barštys.

Anot pareigūno, R.Bridikis nurodė, kad tai „itin slaptas pavedimas“, o po kelių dienų surinkta informacija buvo pateikta D.Jauniškiui.

„Direktorius pokalbio pabaigoje man pasakė, kad jis pateiktos informacijos pilnoje apimtyje „Jam“ nepasakos, o tik įvardins asmenis, kurie yra blogi“, – rašoma kreipimesi, neįvardijant pavardžių.

Sąraše – ir dabartiniai prezidentūros darbuotojai

Pasak pranešėjo, per kitą epizodą 2019 metų sausį R.Bridikis jį informavo apie direktoriaus D.Jauniškio užduotį surinkti informaciją apie kandidato į prezidentus G.Nausėdos komandos narius. Anot pareigūno, kiti žvalgybos pareigūnai patvirtino, kad surinkta informacija buvo perduota D.Jauniškiui ir R.Bridikiui. Sąraše nurodoma daugiau kaip 60 pavardžių. Tarp jų yra prezidento dabartiniai vyriausieji patarėjai Povilas Mačiulis ir Aistis Zabarauskas.

V. Ušackas sako, kad VSD baugino jo komandos narius per rinkimų kampaniją

Buvęs užsienio reikalų ministras, ilgametis diplomatas Vygaudas Ušackas sako, kad prezidento rinkimų kampanijos metu Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnai buvo susisiekę su jo komandos nariais ir juos baugino, siekdami atgrasyti nuo dalyvavimo kampanijoje.

Šiuo metu versle dirbantis V. Ušackas taip pat sakė, kad buvo sulaukęs įspėjimų, jog jį akylai stebi specialiosios tarnybos.

„Sugrįžęs į Lietuvą ir besiruošdamas rinkimų kampanijai dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose ir kampanijos metu esu gavęs keletą įspėjimų iš įvairių žmonų, buvusių ir esamų tarnybose, kurie mane įspėjo, jog tarnyboms duotas nurodymas mane akylai stebėti ir prieš mane ruošiamas sisteminis išpuolis klijuojant prorusiško kandidato etiketę“, – BNS trečiadienį sakė V. Ušackas.

„Kampanijos metu buvo pokalbiai, skambučiai iš VSD atstovų su mano komandos nariais juos įbauginant ir keliant tam tikrus klausimus ir siekiant atgrasyti dėl tolesnio dalyvavimo mano kampanijoje. Tai meta šešėlį tarnybų reputacijai“, – pridūrė jis.

Pasak V. Ušacko, sisteminio puolimo taikiniu yra tapusi jo naujoji darbovietė aviacijos grupė „Avia Solutions Group“.

„Matau, kad sisteminio puolimo prieš mane objektu tapau ne tik aš, bet ir viena sėkmingiausių lietuviško kapitalo grupių pasaulyje „Avia Solutions Group“, kurią stengiamasi įvairiais būdais sumenkinti ir pakirsti jos reputaciją kaip pažangiausios, moderniausios, skaidriausios kampanijos“, – teigė V. Ušackas.

„Griežtai paneigiame žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją. VSD tikrai nerinko ir neteikė jokios informacijos apie minimus asmenis“, – BNS sakė VSD atstovė Aurelija Katkuvienė.

„Visa VSD veikla yra griežtai reglamentuota ir vykdoma pagal galiojančius įstatymus. Rinkimų metu VSD turėjo užduotį ir stebėjo bei vertino užsienio šalių įtaką rinkimų procesui“, – pridūrė ji.

A. Katkuvienė taip pat atkreipė dėmesį, kad šią informaciją tikrino teisėsauga ir nusikaltimo neįžvelgė.

„Neabejojame, kad STT ir prokuratūra įvertino šią informaciją, ji buvo paneigta“, – sakė VSD atstovė.

Nors įstatymai ir Konstitucija numato, kad informacija apie žmones gali būti renkama tik teismo sprendimu, tačiau VSD žinoma, kad tokio sprendimo neturi, ir nei prokurorai, nei STT tame nusikaltimo taip pat nemato – visos spec. tarnybos yra susirišę viena virvele, ir traukia vieni kitus, paaiškėjus vienos iš tarnybų nusikaltimams.