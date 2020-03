30–mečio topų topas: Kovo 11-osios proga valstybinis transliuotojas pakalbino pagrindinę Lietuvos kolaborantę

Valstybinis transliuotojas, vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės, pranoko pats save ir apžvelgti nueitą kelią nepriklausomybės kelią nuo 1990 m. Kovo 11-osios pasikvietė ne bet ką, o Kovo 11-osios nepriklausomybės priešininkę, Mykolo Burokevičiaus bendražygę, po Nepriklausomybės Akto paskelbimo drauge su šiuo komunistu plušėjusią Lietuvos nepriklausomybės priešininkų pusėje, oficialią Rusijos Federacijos valstybės paslaptį, savo biografijos klastotoją, prezidentę Dalią Grybauskaitę.

„Nuo šiandienos skaičiuojame likusias 10 dienų iki kovo 11–osios, kai švęsime Nepriklausomybės atkūrimo 30–metį. Nereikia būti itin įžvalgiam, kad suvoktum, o ir pamatytum savo akimis, kokį didelį žingsnį valstybė nužengė į priekį per tuos 30 metų. Tiesa, laisvė brangus malonumas, ne visi, turime pripažinti, suvokė jos kainą ir privalumus, todėl šiandien yra ir tokių, kurie ne itin vertina Lietuvos pasiekimus ir mano, kad jie turi gyventi geriau.

Kita vertus, yra tiesos. Šią savaitę paskelbtose kasmetinėse EK rekomendacijose Lietuvai rašoma, kad pagal skurdą ir atskirtį padėtis Lietuvoje kritinė, švietimo reforma per lėta, be ilgalaikės strategijos, moksleivių pasiekimai išlieka žemesni už ES vidurkį, sveikatos priežiūros kokybė tebėra prasta, todėl ir žmonių sveikata lieka viena prasčiausių, o mirštamumas nuo pagydomų ir išvengiamų ligų – vienas aukščiausių ES“, - tokiais žodžiais prieš kalbindama pagrindinę Kovo 11-osios laikų kolaborantę D. Grybauskaitę, laidą pradėjo vedančioji valstybinio transliuotojo porchabotė.

Pasiklausykime oficialios Rusijos Federacijos paslapties net dvidešimtiems minučių prisiminimų apie jos laisvės kovas ir įžvalgų apie dabarties Lietuvą (su tekstine D. Grybauskaitė atsiminimu versija galima susipažinti publikacijoje „Prezidentė Grybauskaitė: susitvarkėm su laisve, saugumu, energetine nepriklausomybe, bet liko – atskirtis, švietimas, sveikatos apsauga“).





Taip – M. Garbačiauskaitės-Budrienės vadovaujama kanalas nestovi vietoje ir įveikia vis didesnę amoralumo ir tyčiojimosi iš piliečių kartelę.

Visiškai normalu, kai koks nepriklausomas komercinis leidinys, pavyzdžiui delfi.lt, ramiai nuo ryto iki vakaro darbuojasi Žmonių (Landsbergių) partijos naudai, skleidžia šiai politinei grupuotei reikalingą informaciją bei propagandą.

Tačiau nėra gerai, kai valstybinis transliuotojas LRT, išlaikomas visų mokesčių mokėtojų, taip pat yra pagrindinis Žmonių partijos ruporas.

Ar Landsbergių grupuotė tikisi, kad tokie desperatiški žingsniai, kai net Kovo 11-osios proga kalbinama ta, kuri atvirai stovėjo okupantų pusėje, padės iš nesibaigiančios duobės išlipti Žmonių partijai ir nugalėti 2020 m. Seimo rinkimuose, tokiu būdu pagaliau nusimetant milžiniškus resursus turinčios, tačiau amžinos lūzerės etiketę?

Laikas parodys. Apie porachabotų lygį (pumprickaičių & co) kalbėti jau nebeverta.

