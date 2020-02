„Plaukuota ranka“ šluoja S.Skvernelio gaujos kadrus - komisarus (pildoma)

Policijos gaujų karas – „plaukuota ranka“ šluoja S.Skvernelio gaujos kadrus

Tai, kad iš pareigų išmestas senas premjero Sauliaus Skvernelio bendras Kauno policijos šefas Darius Žukauskas, reiškia tik viena – atsirado jėga, galingesnė net už Skvernelio organizuotą gaują.

Generalinis komisaras S.Skvernelis (centre) ir jo pavaduotojai A.Stončaitis (kairėje) bei Renatas Požėla

Kauno policijos veteranai sako, kad S.Skvernelio kanclerį Stončaitį ir D. Žukauską prieš kelis mėnesius matė kartu Kauno Eigulių kapinėse beapsimetančiais, kad kažko gedi, bet šiaip stoviniavo greta ir šnekučiavosi. Be to, yra patikimų šaltinių, kad vadinamas "D.Ž."Kaune turi ne vieną butą ne savo vardu, namą Vilniuje ir vilą Ispanijoje. Tuos dalykus įmanoma nesunkiai nustatyti, bet bijomasi per didelio skandalo. Einantis Kauno AVPK viršininko pareigas Jablonskas yra pasakęs, kad kas "jaučiasi" kviestinas apklausai, geriau tegul eina į pensiją ar šiaip lauk, ir nebus persekiojami vėliau.

"D.Ž." neva atsisakė tai daryti ir grąsinasi atskleisti turimą kompromatą apie departamento vadovybę.

O atrodė, kad S.Skvernelio gauja yra nepajudinama – pats buvęs policijos šefas Skvernelis – premjeras, o jo parankiniai Požėla ir Pernavas atitinkamai vadovauja policijai ir pasienio tarnybai.

"Reikalas tas, kad visi policijos ir spec. tarnybų vadovai yra "ten" patekę tik stumiami tam tikrų jėgų, - sako LL šaltiniai, - stumiami yra įvairių jėgų ir tik "ten" patekę, jie susipažįsta tarpusavyje ir pradeda"šeimomis"bendrauti. Tai nieko nereiškia, kai kas nors patenka "į bėdą". Buvę autoinspektoriai, budintys, įvairių policijos štabų darbuotojai, kurie paskutiniu metu vadovauja policijai, yra labai kategoriški "papuolusių" kolegų atžvilgiu. Pats "kaimietis" D.Ž. atėjo pas savo seną sugėrovą buvusį Petrašiūnų nuovados viršininką Gintą Kvietkauską su buteliu degtinės, kai šis patriukšmavo buityje su žmona.Toliau vyrai tą butelį išgėrė ir tada D.Ž.pasikvietęs patrulius,areštavo G.K.kelioms paroms už smurtą artimoje aplinkoje neblaiviame stovyje. Yra manančių, kad D.Ž. tvarkysis reikalus pagal senų "mentų" atidirbtą schemą : po aiškiai nemotyvuoto atleidimo iš darbo, kas yra skirta politikams ir žiniasklaidai, paduodama į teismą ir tik laiko klausimas kada bus "sugražintas" į darbą, po to kompensacija, o po to pats paprašo atleisti savo noru. Tada nebūna nepatenkintų. Šiuo atvejų yra kalbų, kad taip nebus, nes D.Ž. žino, kokias nuotraukas gali apie jį paviešinti. Kalbos eina ir apie senus "D.Ž." žygius laipiojant keturiomis per kėdes skrendančiame lėktuve, kai vyko kartu su Kauno policijos futbolo klubu. Pusė lėktuvo jį fotografavo, o nuramino solidi ponia, kuri pasakė jam, kad žino, kas jis toks ir kur ir su kuo skrenda. Tada "erelis" iškart prigulė. Panašių cirkų Kaune, D.Ž. prikrėtė ne vieną, tik beprasmiška buvo tai kam rodyti iš "apačios", nes sistema to neleidžia. Čia kitas reikalas - yra komanda iš viršaus".

Šaltiniai LL pasakoja, kad gali būti, kad D.Ž. vieta buvo reikalinga Šileriui nes manytina, jog anksčiau ar vėliau jis turėtų Kaunan grįžti. Vilniuje iki generolo kaunietis nedatemps, o Kaune turi nama, žmona dirba Kaune ir t.t. "D.Ž." mano, kad ant Šilerio "taip pat turi" kompromato, bet čia tas variantas, kai "šuns balsas į dangų neina". Todėl manoma, kad "D.Ž." laikia liūdnoka ateitis Kaune. Jo niekas niekur nepriims dirbti, juolab kad jis net nėra "procesistas", t.y. paprastas mentas, realiai neturintis teisinės kvalifikacijos. Visi "basai" žino, kad jį priėmus, prasidės problemos. Taip pat yra su ONTT buvusiu vadu Skladu. Spėjo išeiti savo noru, bet darbo Kaune negaus".

Tai, kad visa vadinamoji policijos organizacija yra didžiulė struktūra, kurios atskiros grupuotės daug metų grumiasi dėl to, kad kontroliuos pačias pelningiausias „veiklos“ sritis, kaip prekyba narkotikais, įrodo ir Šiaulių Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnybos (ONTT) pavyzdys. Ši tarnyba nekliudoma nuo 2002 m kontroliavo visą narkotikų prekybą Šiaulių regione, tačiau vieną dieną komisarai peržengė ribą – pasikėsino į kitos, žymiai stipresnės gaujos veiklos plotus. T.y. Šiaulių komisarai pavogė keliasdešimt kilogramų konfiskuoto kokainą, kuris priklausė jau tarptautinei narkotikų mafijai. Pastaroji kreipėsi į savo vietininkus Lietuvoje ir Šiaulių ONTT buvo susemta. Nors Šiaulių ekskomisarai gražino savo viršininkams visus pinigus už narkobaronams padarytą žalą, tačiau tai jų neišgelbėjo – visi nuteisti ilgiems metams kalėjimo. Tai turi būti pamoka visiems ONTT padaliniams, jeigu jie savivaliaus.

Todėl neįtikėtina, kad buvęs policijos generalinis komisaras ir VRM ministras Saulius Skvernelis nieko nežinojo apie tai, kad Šiaulių ONTT kontroliuoja visą narkotikų verslą – apie tai dar 2001 m. rašė dienraštis „Lietuvos aidas“, kopija pridedama:

Nors premjeras Saulius Skvernelis ilgai dengė savo kadrus, tačiau pastarieji tiek prisidirbo, kad toliau jų dengti jau buvo neįmanoma. Mat Kauno ONTT tiek suįžūlėjo, kad atvirai reikalaudavo ir imdavo duokles iš bet kokios nusikalstamos veiklos – kontrabandos, mašinų vagysčių ir t.t.

Mat jau minėtas Kauno policijos viršininkas Darius Žukauskas, dar eidamas savo pareigas, tik eidamas „tėvystės atostogų“, ėmėsi atviro reketo kartu su jau minėtos Kauno Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos vadovu G.Skladu nuvyko į Tenerifę, ir ten brovėsi į privatų verslininko namą, reikalaudami išsikraustyti. Lietuvos komisarus į gatvę išmetė tik iškviesti ispanai policininkai.

Tai, kad Skvernelis dengia visą šią nusikalstamą policijos gaują, nemažai rašė spauda:

Nors policijos vadovus pasiekdavo nemažai informacijos apie Kauno policijos veiklą, ilgą laiką jie buvo neliečiami.

Tik pernai vasarą D.Žukausko (nuotr.) įgaliojimai buvo sustabdyti.

Į pagalbą atėjo senas draugas S.Skvernelis : „Policijos departamento sprendimai, švelniai tariant, labai keisti, – taip D.Žukausko nušalinimą nuo pareigų komentavo premjeras Saulius Skvernelis. – Vadovui, kuris apie metus laiko yra vaiko priežiūros atostogose, reiškiamos pretenzijos, o pavaduotojai, atsakingi už tą veiklos sritį, (...), yra, kaip sako, „ne prie ko“. Tai keista Policijos departamento pozicija.“

Nuotr. - Saulius Skvernelis net nelabai slėpė, kad yra milijonierius - pasistatė prabangų dvarą ant Neries kranto iš kuklaus policininko atlyginimo

Nors dar 2017 metais Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius atliko tarnybinį patikrinimą. Čia nustatyti šokiruojantys faktai apie galimą šantažą ir galbūt net nusikalstamus D.Žukausko veiksmus. Pasiūlyta šią informaciją perduoti prokurorams, kad šie įvertintų, ar Kauno policijos vado veiksmuose nebuvo piktnaudžiavimo požymių – nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 228 straipsnyje.

„Turimais duomenimis, jūsų nurodytas dokumentas prokuratūroje nebuvo gautas“, – po kelių savaičių paieškų į klausimą, kuo baigėsi šis tyrimas, 15min.lt atsakė Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.

Kancleris sako nieko nesprendęs Taigi siūlymas kreiptis į prokuratūrą tada buvo ignoruotas. Tačiau kas ir kodėl priėmė tokį sprendimą? Pradėjus aiškintis, kodėl informacija apie galbūt padarytą nusikaltimą nė nenukeliavo į prokuratūrą, pagrindiniams istorijos dalyviams staiga pradingo atmintis. Kiti informuoti žmonės sutiko kalbėti tik anonimiškai.

Vienas 15min šaltinis tvirtino, kad aktyviai už sprendimą padėti surinktą medžiagą į stalčių agitavo tuometis VRM kancleris, artimas premjero bendražygis ir buvęs policijos pareigūnas, o dabar Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

"Jūsų klausime formuluojamas teiginys, deja, tėra jūsų asmeninė interpretacija, kuri neatitinka tikrovės, – tokį atsakymą iš Vyriausybės spaudos tarnybos gavo 15min, kai paklausė, kodėl kancleris dalyvavo diskusijose dėl tarnybinio patikrinimo medžiagos. – Tuometinis Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis jokia forma nedalyvavo jūsų minimo klausimo svarstyme ir sprendimų priėmime.“ Atsakyme pabrėžta, kad tuometis VRM generalinis inspektorius Giedrius Cininas ir Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius tiesiogiai buvo ir yra pavaldūs vidaus reikalų ministrui.

15min bandė pasikalbėti su G.Cininu, tačiau šiuo metu Registrų centre dirbantis specialistas per atstovą spaudai perdavė, kad įvykio aplinkybių nelabai pamena ir apie tai, kas vyko buvusioje darbovietėje, komentarų neteiks.

Lygiai taip pat atmintis pradingo ir tuomečiam vidaus reikalų ministrui, dabar krašto apsaugos viceministrui Eimučiui Misiūnui. Būtent jo parašu patvirtintas sprendimas nesikreipti į prokuratūrą. Eimutis Misiūnas sakė pačią situaciją prisimenantis, bet kokie buvo sprendimo argumentai, šiandien esą nebežino. „Informuojame, kad 2017 metų gegužės 15 d. parengta Vidaus reikalų ministerijos išvada nebuvo perduota prokuratūrai dėl įrodymų nepakankamumo“, – galiausiai toks oficialus atsakymas 15min pasiekė iš Vidaus reikalų ministerijos komunikacijos skyriaus.

Viešas „Slap in the face“ (antausis) policijos generolui

(Arba Sausio 13 aukščiausiosios tarybos gynėjo savanorio atkirtis Klonio gatvės budeliui)

Po sausio 13 d. ivykusios iškilmingos rikiuotės, šventinių kalbų ir savanorių gynėjų sveikinimų, vyko AT gynėjų būrių ir rinktinių rikiuotės apžiūra. Pirmas ėjo V.Landzbergis, lydimas generolo Č.Jezersko (plojimai),toliau sekė seimo pirmininkas V.Pranckietis, beje gavęs betarpiškų pasveikinimų ir raginimų “Laikytis”iš rikiuotės dalyvių.

Sekė vidaus reikalų ministrė,kariuomenės vadas ir krašto apsaugos ministras..Visus geranoriškai palaikė visi rikiuotės dalyviai .Paskutinis rikiuotę apeidinėjo naujasis policijos generalinis komisaras Renatas Požėla. Visi visiems padavinėjo rankas ir sveikinosi ir dėkojo užsveikinimus. Buvusios specialios kuopos savanoris generolui R.Požėlai neatsakė rankos padavimu ir garsiai rikiuotėje pasakė, kad negali paduoti jam rankos pasveikinimui dėl teistumo Garliavos Klonio gatvės gynėjų byloje, aiškiai duodamas suprasti kad šio pono dalyvavimas netoleruotinas dėl budeliškų jo vadovaujamos policijos dalinių veikimo 2012-05-17 Klonio gt.Garliavoje.

Nekalbant apie tai,kad minėtas savanoris atrodė fiziskai dvigubai galingesnis, bet “slep in the face” suveikė generolui spalvingai jo veide ,į ką savanorių kuopos rikiuotė tėviškai šypsojosi pasikikendami. Generolas atrodė apgailėtinai. Panašiai jis atrodė teisindamas milijonines vagystes iš pasienio policijos sandėlių kai jis buvo pasienio apsaugos vadas.Matyt šiam tautos tarnui niekas neįkalbės po metų vėl sveikinti rikiuotę, nes rikiuotėje jau pažadėtas neeilinis demaršas po metų -“nesupratus” ispėjimo.Savanorių įsitikinimu jokio įžeidimo nebuvo.Buvo pasisakyta kieno pasveikinimas yra pageidautinas , o kieno ne.Savanoris sulaukė gausaus kolegų palaikymo nes daugelis žino policijos sufalsifikuotą bylą pagal kurią Šiaulių apygardos teismas nuteisė eilę niekuom dėtų asmenų apkaltintų veikiant nusikalstamoje grupėje vadovaujant buvusiai teisėjai ir seimo narei N.Venckienei.

Po rikiuotės buvo iškilmingas posėdis. Generolas matyt buvo užsirašęs kalbai.Jam užlipus ant pakylos dalis salės išėjo….vadinasi kai kas nepaėjo.Negalima komentuoti ką tas vaikinas kalbėjo-tur būt kokią nesamonę apie policijos “sąveikos štabo”veiklą sausio 13 ir vėlesnėmis dienomis,nes tai yra senai žinoma iš ankstesnių minėjimų, kur policija bando “pabrėžti “ savo “indėlį vaduojant Lietuvą”, kas yra jau pasenęs anekdotas savanorių gretose.

Tokie reikalai generole.Ne kiekvienam mentui “mėlynas dangus”. Antrą kartą jau Skvernelis pakiša…ir dar pakiš….tik prie Šventos rikiuotės niekada neikit….ir gyvenkite ramybėje ..ir savo nuodėmėje kuriai išrišimo padorus kapeleonas neduos ….linkėjimai nuo išgyvenusių kai ką daugiau negu organizacinio skyriaus specialistė....ir priimkit gyvenimą tokį , kokį susitvėrėte…ir be užuojautos…

S.Skvernelio gauja sučiupta gaminusi narkotikus?

Zenonas Volkovas

Pratęsdamas „Laisvo laikraščio“ 2019.12.04. d. redaktoriaus A.Drižiaus straipsnio, tokiu pat pavadinimu temą, galiu tik paantrinti kas jo parašyta ir priminti ko nepaminėjo redaktorius. Kadangi Lietuvos valstybėje siautėja teisininkų nusikalstama gauja, nuo kurios vis dažniau nukenčia padorūs, persekiojami niekuo nekalti žmonės. Trumpai drūtai priminsiu apie Kauno policijos šefą D.Žukauską. Buvusi jo kolegė, policijos veteranė Skaista Rakauskienė (toliau Skaista) pranešė D.Žukauskui apie narkotikų gamybą.

Drg. D.Žukauskas įspėjo, kad ne jos reikalas ir nesikištų, nes gali turėti nemalonumų. Deja dėl kvapų ir pastovaus aparato klaksėjimo, gaminant tabletes, neapsikentusi Skaista žinute vėl pranešė asmeniškai D.Žukauskui. Prieš tai Skaistos sūnus, darbe, berods Kauno „Sodroje“ su draugu padirbinėjo pinigus, draugą nuteisė, sūnus liko sausas. Skaista, už tokį poelgį susipyko sūnumi. Nedviprasmiškai Skaista paaiškino, kad sūnus yra užverbuotas, dirba Žukauskui. Po pakartotino pranešimo D.Žukauskui apie narkotikų gamybą, Skaista gauna informaciją, kad jai iškilo baisi grėsmė, netgi iki gyvybės praradimo. Nieko nelaukusi Skaista išvažiuoja į Kaliningrado sritį ir paprašo politinio prieglobsčio. Po berods poros mėnesių, iš RU migracijos tarnybos gauna atsakymą, kad Lietuvoje Skaistai jokios grėsmės nėra. RU migracijos tarnyba, matomai vadovavosi iš to paties policijos komisaro D.Žukausko gautu atsakymu į jų užklausimą.

Skaista, įvardijusi D.Žukauską kaip narko biznio gaujos vadą, žinodama jo galias, iš Kaliningrado sr. išvažiuoja tiesiai į Vokietiją. Po kiek laiko, Skaistai paskambina sūnus ir kviečia grįžti į Lietuvą, prisiminkit, kaip minėjau apie jo bendradarbiavimą su Žukausku, kuris išsuko jį nuo kalėjimo ir tapo slaptu bendradarbiu. Per tą laiką sūnus pakeitė netgi pavardę. Pavyko jam įkalbėti grįžti motiną į Lietuvą. Namo į Kauną Skaista nevažiavo, nuvyko pas draugę į Druskininkus. Vakarieniaujant apsireiškė Druskininkų policija. Aišku nusivežė į policiją.

Vėliau, suprantama D.Žukausko siūsti, atvyko Kauno policija. Apie 1 val. nakties Skaistą pristato į SAM Utenos psichiatrijos skyrių. Ir pasitaikyk taip, kad pirmą valandą nakties, dega įstaigos šviesos ir Skaistos laukia ekspertų komisija. Kur pabuvusi apie mėnesį, ekspertai nustato, kad neina nustatyti diagnozės, o kaip nustatysi, jeigu jos nėra. Skaista patalpinama į Rokiškio psichiatrinę ligoninę, kuriai vadovauja Algimantas Liausėda. Po kiek laiko užmezga ryšį su manimi. Keletą kartų, dalyvaujant visuomenės aktyvistams Virgilijui Partaukui, Giedriui Grabauskai ir kt., prie Kauno apyl. teismo surengėme, piketus. Skaistos į teismus niekas neatveždavo, buvo, kad negavo nei pranešimo apie slaptą teismo posėdį. Skaista rašydavo teismui, kad ją atvežtų į posėdį, leistų dalyvauti visuomenės atstovams. Teismas mus išprašydavo pro duris, motyvuodami, kad Skaistos prašymai nepatvirtinti notariškai. Į psichiatrinę notaras neina, prašo, kad gautų leidimą iš A.Liausėdos, o A.Liausėda neduoda. Štai Jums ir teisiškas vaizdelis.

Susitikimas su SAM ministru Veryga.

Sužinoję kada į Klaipėdą atvyksta SAM ministras Veryga, nutarėme jį sutikti prie Klaipėdos Respublikinės ligoninės. Nes čia buvo patogiausia jo vizitų vieta. Ministras Veryga, prie kiekvieno iš mūsų priėjęs paspaudė ranką, perskaitė Virginijaus Partauko paruoštus plakatus, pasidomėjo konkrečiau apie kiekvieno plakato išsamesnės informacijos. Aš paaiškinau situaciją apie kankinamą Skaistą. Tikiuosi ministro Verygos dėka, skubiai buvo paruošti teismai, kurie nusprendė Skaistą paleisti. Metus laiko Skaistai jokių vaistų nedavė, tik laikė įkalintą netgi su žmogžude, psichine ligone. Galite įsivaizduoti, kaip reikia šalia tokios miegoti. Iš vakaro Skaistai suleidžiami vaistai, tik kitos dienos vakare išleidžiama svetimame mieste į laisvę.

Dariaus Žukausko noras išnešti kojomis į priekį t.y. nužudyti Skaistą, pradeda pildytis.

Per Vilnių grįžusi į Kauną, Skaista namus randa apverstus, kaip sakant aukštyn kojom. Jeigu būnant jai Rokiškio ligoninėje, per dieną kalbėdavomės po keletą kartų, tai dabar tik po kartą ar du. Panašiai po 5 dienų apie 15-16 val. paskambina Skaista , kad labai sunegalavo sveikata. Pasakiau, kad skubiai skambintų šeimos gydytojai arba kviestūsi greitąją med. pagalbą. Vėliau sužinojau, kad išsikvietė tik apie 19 val. Deja daktarai buvo bejėgiai. Vyriausiojo Kauno apskrities policijos komisaro Dariaus Žukausko pasakyti žodžiai, kad Skaista Rakauskienė iš Rokiškio psichiatrinės ligoninės išeis tik kojomis į priekį, dalinai pasitvirtino. Tą patį jai aiškino ir Rokiškio ligoninės personalas, reikalui esant galiu sukonkretinti kas.