Neringa Venckienė



Stasys Šedbaras turi labai trumpą atmintį - pamiršo Seime tyręs pedofilijos bylą. 2010 m. sausio 21 d. nutarimu patvirtintos parlamentinio tyrimo išvados skelbė: „policijos tyrėjai ir prokuratūros pareigūnai, aplaidžiai ir nekompetentingai atlikdami D. Kedžio skundų dėl galimos seksualinės prievartos jo dukros atžvilgiu tyrimą ir šio tyrimo kontrolę, pakenkė tyrimui ir sukomplikavo galimybę sėkmingai jį baigti. Užsitęsęs šios bylos tyrimas rodo, kad teisingumui įgyvendinti gali būti padaryta žala, kurios nebus galima pašalinti“. S.Šedbaras galėtų išsakyti mintis, kaip galėjo atsitikti, kad po tokio aplaidaus pedofilijos bylos tyrimo priverstas atsistatydinti tuo metu buvęs Generaliniu prokuroru A. Valantinas, padarė tokią stulbinančią karjerą...

Darius Valkavičius, būdamas Kauno apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru, vadovaudamas prokurorui D.Jakučiui, kuris ruošė dokumentus dėl ekstradicijos į JAV ir dabar surašant man kaltinamąjį aktą, žino, kad tiek JAV, tiek Panevėžio apygardos teismui nurodomi melagingi liudytojų parodymai, absoliučiai nesutampantys su video įrašu, darytu namo viduje gegužės 17 d. Prokuroras D.Valkavičius galėtų pakomentuoti kaip Stankūnaitė "pasiėmė" mergaitę, kodėl Jungtinės Amerikos Valstijos neišdavė dėl 35 nusikaltimų, kodėl nuo JAV buvo nuslėptas video įrašas...

Vitalijus Gailius turėtų komentuoti ne apie mane, bet apie savo draugą, bendramintį Eligijų Masiulį ir jo "paskolas" tuščiose alkoholio dėžėse...



Vytautas Matulevičius



Elementari, bet labai iškalbinga nuotrauka, iliustruojanti išskirtinį visuomeninio transliuotojo šališkumą.

Laidoje, skirtoje N. Venckienės bylai, neskaitant žurnalisto dalyvauja 7 asmenys. Iš jų net 5 savo viešais pasisakymais ne sykį užsiangažavę kaip teisiamosios priešininkai, iš anksto laikantys ją kalta. Be to, jie visi priklauso politiniam ir teisiniam Lietuvos elitui. Tai būtų:

1. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vicepirmininkas, įtakingas konservatorius, buvęs vidaus reikalų ministras, Konstitucinio Teismo teisėjas, advokatas Stasys Šedbaras.

2. Vidaus reikalų sistemos generolas, buvęs aukštas policijos pareigūnas, Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, vienas iš N. Venckienei apkaltą inicijavusios partijos vadovų Vitalijus Gailius.

3. Buvęs Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, generolas, ambasadorius Mečys Laurinkus.

4. Advokatas, buvęs šalies generalinis prokuroras, Seimo pirmininkas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos prezidento pareigas Artūras Paulauskas.

5. Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius.

Laikosi bešališkos pozicijos ar net gina N. Venckienės teises:

1. Advokatas, dėstytojas Remigijus Merkevičius.

2. Vilniaus universiteto doktorantė (atsiprašau, neįsidėmėjau pavardės).

Taigi, iš 7 laidos dalyvių net 5 – prieš. Per daug nesismulkinant ir net nebandant sudaryti nešališkumo įspūdžio, nors jo laikytis LRT įpareigoja įstatymas.

Prie tų, kurie – prieš, aš priskirčiau ir laidos vedėją Raigardą Musnicką, nes tai būtent jis taip sušmugeliavo laidos dalyvių proporciją, kad būtų žaidžiama beveik į vienus vartus.

Taigi, galutinis rezultatas būtų toks: 6 versus 2. Šeši, iš anksto žinantys, kad N. Venckienė - kalta, prieš du, kurie mano, kad kiekvienas žmogus turi teisę į teisingą ir nešališką teismą.

Liūdniausi, kad tie šeši ir yra Lietuvos elitas, kurio rankose - galios svertai.

Bet dar liūdniau, kad šiame nešvariame žaidime kaip vienas pagrindinių lošėjų dalyvauja visuomeninis transliuotojas, išlaikomas iš visų mūsų po kruopelytę surenkamų pinigų.

Įdomu, ką į tai atsakytų LRT taryba. Ar ir ji mano, kad 6 prieš 2 yra sektinas objektyvios žurnalistikos pavyzdys?