Zigmas Vaišvila. Dariau Jauniški, laukiu komentaro ir veiksmų. 2020-02-17 Vilnius

2020 m. vasario 4 d. buvo paskelbtas LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“.

Be įdomių Lietuvos žvalgybos tarnybų prisipažinimų šiame dokumente ir jo pristatyme (pvz. 2020-02-04 d. spaudos konferencijoje Seime D. Jauniškiui išsprūdo mintis, kad šie vertinimai skirti Lietuvos politinės sistemos apsaugai, t.y. ne žmonių, ne valstybės), šio vertinimo dalyje dėl terorizmo grėsmių pasisakyta ir apie karą Sirijoje – nurodyta, kad Sirijos Idlibo provincijoje „Damasko režimas“ baigia susidoroti su „sukarintomis opozicijos grupuotėmis“, pavadintomis „sukilėliais“, kurių tarpe yra ir „radikalūs islamistai“, kurių „padėtis yra labai sunki, jie nesugeba efektyviai priešintis režimo pajėgoms.“

Komentuodamas šią Grėsmių vertinimo dalį, viešai paprašiau (Zigmas Vaišvila. Ką gina Lietuvos žvalgybos tarnybos? 2020-02-04) D. Jauniškio ir R. Baltrėno, pasirašiusių šį grėsmių mums vertinimą, viešo paaiškinimo, kodėl jie susirūpinę Sirijoje „radikalių islamistų“, kurių tarpe yra ir Islamo valstybės grupuotės nariai, besiartinančiu pralaimėjimu Sirijos „režimui“? Klausiau, ar jie remia ir Islamo valstybės teroristinę organizaciją?

Papildomai D. Jauniškiui ir R. Baltrėnui paaiškinsiu, kas jiems pagal užimamas pareigas ir taip turėtų būti žinoma, jog Idlibo provinciją valdanti Hayat Tahrir al-Sham (anksčiau besivadinusi al-Qaeda – t.y. tos, kurią JAV paskelbė atsakingą dėl Niujorko Dvynių susprogdinimą, Sirijos atšaka) ir Islamo valstybės teroristinės organizacijos likučiai Idlibo provoncijoje dar prieš keletą metų ginklu privertė paklusti jiems „nuosaikiuosius sukilėlius“.

Per praėjusį savaitgalį Sirijos Vyriausybės kariuomenė su jos rėmėjais išlaisvino likusią (apie 180 kv.km) Sirijos antro didžiausio miesto Alepo vakarinę dalį - Hayat Tahrir al-Sham ir jos „partneriai“ paskubomis pasitraukė beveik be mūšių. Nepadėjo ir Turkijos masiškai siunčiama ginkluotė ir kariai (vertinama, kad Turkija į Idlibo provinciją per kelias savaites atsiuntė apie 9000 savo karių).

Pateikiu Sirijos valstybinės informacijos agentūros SANA nuotraukas, kaip Alepo gyventojai švenčia Alepo vakarinės dalies išlaisvinimą. Be abejo, D. Jauniški ir R. Baltrėnai, jūs pasakysite, kad tai - propagandinės nuotraukos. Nors ir sunkoka surežisuoti ekspromtu tokį kiekį įvykiais patenkintų žmonių.

Tačiau siūlau ir jums, Lietuvos žvalgybos tarnybų vadovai, atsiminti, kad tuoj prasidės dešimti karo Sirijoje metai ir siūlau atsisakyti jūsų skelbiamų propagandinių klišių, visų pirma, „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose“. Ir kviečiu jus užsiimti tikromis grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui. Pradžiai bent pradėti tyrimą, kodėl Lietuvos eks-prezidentė Dalia Grybauskaitė iki šiol tebėra didžiausios, anot jūsų, grėsmės Lietuvai – Rusijos Federacijos – valstybės paslaptis.

Ginkite ne tik Lietuvą užvaldžiusią „politinę sistemą“, bet ir Lietuvos žmones, valstybę.