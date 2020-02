Simonas Kroydonas nuo mafijinės teisėsaugos pabėgo į Londoną

Simonas Kroydonas is thinking about Freedom in London, United Kingdom.



Sveiki bičiuliai aš -Londone .Pirmadienį gryžus iš Šilutės atsižymėjus kaip didžiausiam nusikaltėliui dėl Vido Mačiulio bylos gavau elektroninį paštą .Įžymusis prokuroras Justas Laucius trečią kartą man atnaujino ikiteisminį tyrimą dėl Astos Kuznecovaitės šmeižto bylos dėl kurios buvau apklaustas dar 2018 metais,o byla užvesta 2017 metais .

Nors buvo paimtas kompiuteris,mobilus telefonas kelios apklausos ir du kartus byla nutraukta bylą atnaujino ir perėmė bylų fabrikavimų meistras Justas Laucius ir dabar jis bandys bylą perkvalifikuoti į pasikėsinimą nužudyti Astą Kuznecovaitę ir gavau informaciją,kad rytoj pirmadienį atvažiavus į Šilutės policijos komisariatą būsiu suimtas ir patalpintas į Šiaulių Tardymo Izoliatorių.

Mano abu prašymai panaikinti kardomają priemonę buvo atmesti,pasas paimtas ir šiuose kaltinimuose jūs pamatysite,kad yra planuojama imtis mūsų visų tai ir Aurimas Drižius,Vaido Lekstucio ,Lauryno Ragelskio,Giedriaus Grabausko manęs,nes esame grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir yra duotas signalas mus pasodinti ilgiems metams į kalėjimą.

Saugumiečiai ir prokuratūra mane itin įžūliai visą tą mėnesį kai buvau Lietuvoje sekė.Klaipėdos bare priėjusi graži mergina puolė meilintis,o mano bičiulis pastebėjo ,kad į mano striukės kišenę buvo įmestas paketėlis su milteliais ir tada įsijungė mano žmonės,tada iš kažkur atsirado tos panos bičiuliai du augaloti vyrukai ir vos nekilo muštynės.Atvažiavo daugiau mano draugų

Provokatoriai staigiai pasišalino.

Kelios dienos prieš tai buvo sekamas automobilis kuriuo aš su draugais važiavau.Mūsiškiai nufilmavo visą procesą.Vienas iš konflikte buvusių vyrų buvo užkluptas mūsiškių ir tada išsitraukė pažymėjimą, kad yra pareigūnas.

Buvo aišku,kad čia įsitraukusi ir karinė žvalgyba glaudžiai dirbanti su VSD nes vienas mūsiškių atpažino savo buvusį bendraklasį . Šioje byloje pamatysite,kad Kuznecovaitė matyt yra VSD žmogus, kuri matyt susitarė su LRT laidos Specialus Tyrimas vedėju Daumantu Butkumi dėl kompromato.

Į vedėjo klausimus aš atsakiau,o LRT laidoje buvo parodyta tik 10 proc iškirptos ir sumontuotos informacijos .Asta Kuznecovaitė skunduose reikalauja,kad prokuratūra oficialiai pareikalautų žalios neskelbtos LRT laidos SPECIALUS TYRIMAS medžiagos ,kur ši medžiaga ,net nebuvo parodyta ,nes buvo veikiama pagal susitarimą. Kuznecovaitė su Vidu Mačiuliu duoda žmones teisman. Mačiulio sūnėnas Swedbank vyriausias analitikas Nerijus Mačiulis valdo duomenų bazes ir gal išsiaiškina kiek pasirinkta auka turi nekilnojamo turto ir piniginių lėšų .

Daumanto Butkaus dabartinė sugyventinė yra antstolė, kuri veikia pagal schemą legaliai už centus antstolio pagalba perimant nekilnojamą turtą.Ankstesnė Specialus Tyrimas vedėjo Daumanto Butkaus žmona TV pagalbos žurnalistė Viltė Stankutė buvo nužudyta jos meilužio bandito Nerijaus Kalaušio.Daumanto Butkaus žmonai Viltei jos meilužis peiliu perpjovė gerklę ir ji mirė.

Visoje nusikalstamoje schemoje veikė ir banditai,kurie iš šios žurnalistų-antstolių grupuotės gaudavo savo dalią ir jos nepasidalinus Viltė Stankutė sumokėjo mirtimi .

Niekada nebūčiau net įtaręs,kad LRT laidos Specialus Tyrimas vedėjas Daumantas Butkus būtų įsivėlęs į tokią nusikalstamą schemą .Kai prieš Vido Mačiulio bylos nuosprendį Daumantas ėmė iš manes interviu aš jau žinojau,kad yra užsakymas užduoti man kompromituojančius klausimus , nes aiškiai matėsi,kad jis tarėsi su Asta Kuznecovaite dėl provokuojančių klausimų man,ką vėliau patvirtino jo žodžiai, kad Zagurskas laisvėje, ir Vidas Mačiulis, Asta Kuznecovaitė su Daumantu Butkumi viską tarpusavyje susiderino kaip grupės nariai su tikslu gauti iš manęs finansinės naudos į tai

įtraukiant Daumanto Butkaus tuometinę sugyventinę Rasą Butkuvienę, oficialiai dirbančią skolų išieškotoja.

Labai nustebau,kad laidos vedėjas krimtęs mokslus Švedijoj vos vos kalbėjo angliškai,nes tuo metu su manimi buvo atėjęs verslininkas Nigel West,kurį korumpuoti Šiaulių pareigūnai buvo uždarę į Šiaulių tardymo izoliatorių,tampė po teismus,sudaužė žmogaus gyvenimą ir vėliau Nigelas buvo išteisintas pripažintas nekaltu ir paleistas .

Asta Kuznecovaitė aiškina,kad Zagurskas yra ir Neringos Venckienės aplinkos žmogus,esą Zagursko atakos jos atžvilgiu prasidėjo nuo Garliavos istorijos .

Galybė apklausų . Siekama bylą tempti metų metus,tada duoti man lygtinai su milžiniška bauda arba pasodinti mane į

kalėjimą,kad gryžęs namo į Angliją nebeturėčiau namų ,darbo,turėčiau begalę skolų,nes nuoma,mokesčiai.mašinos draudimas,kelių mokestis,nekilnojamo turto mokestis vien 1300 svarų per metus,pasibaigę banko kortelių galiojimąi,paimtas pasas,provokacijos su tikslu prifabrikuoti galybę bylų.

Su ID kortele po šių naujųjų metų aš būčiau nebegalėjęs parvažiuoti namo į Didžiają Britaniją ,nors jau 12 metų turiu šios šalies pastovaus rezidento statusą ,o įgijus Didžiosios Britanijos pilietybę nebegalėčiau tapti Seimo nariu Lietuvoje.

Visų man kurpiamų bylų esmė yra tame,kad dvi dienos po suėmimo turėjau vykti į Kaliningradą ,nes buvo stipri konservatorių ataka dėl Irinos Rozovos apkaltos,turėjau gauti dokumentus dėl konservatorių lyderių reikalaujamos paramos jų partijai per šiuos Seimo rinkimus mainais už tai,kad jie neliestų Astravo atominės elektrinės statybų klausimų.

Turėjau parvežti informaciją kas ir kodėl dar Lubiui gyvant esant reikalavo iš jo kyšio mainais už leidimą jam pačiam statytis

savo dujų terminalą ir ,kodėl Rusijos investuotojams nebuvo leista įsigyti suskystintų gamtinių dujų laivo-saugyklos Independence 15 procentų akcijų.

Taip pat yra bijomasi,kad nedalyvaučiau šių metų Seimo rinkimuose , nes tada mane būtų galima nuimti tik per apkaltą .Panašiai buvo keliamos bylos Rūtai Janutienei.Kai ji nepateko į Seimą jos atžvilgiu iškeltos bylos dėl šmeižto buvo atmestos.

Aš nežinau ar Justas Laucius yra šitos sistemos žmogus ar jis sutiko trečią kartą atnaujinti ikiteisminį tyrimą mainais į tylą jo atžvilgiu,o ten jau ir Kusaitės bylos klausimas,kaip nekaltą paauglę apkaltino terorizmu ir kankino,kaip numarino VSD pulkininko Pociūno žūties bylą,kurį amerikiečiai pasiuntė

ištirti,kur buvo pavogti JAV skirti 250 000 dolerių Minsko Maidanui organizuoti ir kaip Šimašius išdavė sąjungininką Beliackį ir atidavė jį į Lukašenkos rankas .

Vien tai kaip Justas Laucius su tokia dosje buvo paskirtas į Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro postą,kai jo negavo žymiai už jį stipresni kandidatai .Mainais už tylą Justas Laucius ėmėsi Zagursko bylos kuri jau 2 kartus buvo atmesta.Paskaitykite ją ir pamatysite,kaip yra fabrikuojamos bylos ir rytoj man atvažiavus atsižymėti į Šilutės policijos komisariatą būčiau buvęs suimtas ir apkaltintas pasikėsinimu nužudyti Astą Kuznecovaitę .

Antroje apklausoje buvo manęs klausiama kaip Simono Kroydono paskyroje atsiranda ikiteisminio tyrimo medžiaga.

Reikės ruoštis protestams prie Lietuvos ambasados Londone ,susiderinti leidimus su Londono savivaldybe,su britų,rusijos televizijomis,nes pagrindinis prokurorų siekis buvo uždaryti mane į vieną kamerą su Algirdu Paleckiu,o vėliau su Igno Lauciaus ir VSD pagalba nuteisti ir uždaryti į kalėjimą Aurimą Drižių,Lauryną Ragelskį,Vaidą Lekstutį ir Socialistinio Liaudies Fronto pirmininką Giedrių Grabauską.

Tokia pat įžūlia metodika yra fabrikuojami kaltinimai Neringai Venckienei,jeigu ji nebūtų išvykusi iš Lietuvos ją saugumas būtų nužudę arba nuteisę iki gyvos galvos.

Simono Zagursko paskyra sunaikinta,kurioje yra mano transliacijos įrodymai,kaip generalinės prokuratūros atstovė pasakė,kad jokie kaltinimai manop atžvilgiu nėra pradėti Kuznecovaitės byla nutraukta ir jokia paieška man nepaskelbta,nors ji pasirodo buvo paskelbta nuo 2019 metų vasaros .

Prokuroro garbės žodis buvo sulaužytas ,o dainininkas STANO dar stebisi,kodėl Didžiosios Britanijos lietuviams nusispjauti ant Vasario 16 tosios .

Pabėgo ištisi miestai,šeimos,giminės su visais seneliais ir naujagimiais iš šitos totalitarinės šalies,kur saugumui tarnaujantys ex komunistai KGB praeities šleifo bijantys Vidai Mačiuliai ir Rusijos imigrantų palikuonės Kuznecovaitės su korumpuotais žurnalistais ir dėl savo darbo vietos drebančiais prokurorais terorizuoja išvykusius Lietuvius,atima jiems pasus,jaunuolius oro uostuose sulaiko paima pasus apdalina teistumais ir baudomis ir išsiunčia tarnauti okupacinei kariuomenei paverčiant juos patrankų mėsa ,nors patys valdininkai ir tėvynę mylintys žurnalistėliai niekada netarnavo kariuomenėje o savo vaikus išsiunčia mokslams į užsienį.

Su paimtu pasu,be jokio asmens dokumento aš negalėjau išsinuomoti nei buto,nei kambario.Išduoda paso kopiją su anstpaudu kriminalinės policijos pažyma.

Jeigu užsienyje gyvenantis Lietuvis parskrenda jį oro uoste suima atima pasą ir tas žmogus suserga,jis Lietuvoje nedraustas,tada belieka melstis,kad nenumirtum,o valstybė laidotuvėms skiria tiek kiek neužtenka normaliems gedulingiems pietums.

Tu be paso,net banko sąskaitos neatsidarysi,būsto neišsinuomosi,o jeigu neturi artimųjų Lietuvoje tave uždarys į Šiaulių tardymo izoliatorių,nes neturi jokių socialinių ryšių Lietuvoje ir gali bėgti .Jeigu turėsit kokią seną Lietuvišką sąskaitą pinigai bus nuimti,sąskaita užšaldyta,nes jus užklups antstoliai.sužinosite,kad yra dar ir toks PSD,tada reikės nurodyt kokiose užsienio įmonėse dirbai,kad VSD ir prokuratūra žinotų,kur gyvenai,kiek uždirbai ir kokią kosminę baudą tau būtų galima skirti.

Paims jūsų raktus,pasidarys kopijas ir kol jūs sulaikytas kriminalistai nuskris į Angliją į jūsų namus atsirakins duris ir pavogs jūsų pinigus,vertingus daiktus,pakeis spynas perduos informaciją savo kontroliuojantiems banditams ,kad štai galit kraustytis į Angliją ir nemokamai gyventi kaip skvoteriai.Tokie dalykai vyksta ir iškraustyti skvoterį anglijoj gali tik per teismus ,o tada įėjęs į namus rasi juos išvogtus nusiaubtus ir išplėštus.

Jeigu esi labai turtingas kaip a.a Karpavičius tada į jūsų namus spynų pakeisti atvažiuos pats Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos vadovas Giedrius Skladas ir Kauno apskrities VPK viršininkas Darius Žukauskas.Jie jau keitė spynas verslininko viloje Kanarų Salose,turi patirties ir tai vyksta masiškai.

Jei neiškelsite vėliavos Vasario 16 tą Lietuvoje gausite baudą ir turėsit aiškintis administraciniame teisme.Aš garbingai laikiausi atvykau į apklausas ir žymėjausi Šilutės policijos komisariate,ir atgavęs pasą Vilniaus oro uoste niekur nebėgau ir nepalikau šalies,kaip ir 2018 metais kai pusmečiui buvau laikomas Lietuvoje su paimtu pasu be pajamų,žinant,kad automobilis oro uoste,kad yra namai,komandiruočių skrydžiai,atsakingas darbas,finansiniai įsipareigojimai.Ir vistiek buvo taikomos kardomosios priemonės,nors nebuvau,net niekada teistas.

KGB suorganizuotą Sąjūdį perėmė nusikaltėlių gauja,kuri nuvertė ideologus Arvydas Juozaitis su Romualdu Ozolu ir paskyrė gaujos nariu Vytautą Landzbergį.

Vasario 16 diena išvažiavusių Lietuvių vaikai ir anūkai įvardins kaip jų tėvų ir senelių išvarymo iš Lietuvos simbolinę dieną ir po 20 metų Lietuvoje Lietuviškai kalbėt bus jau gėda ,Klaipėdos uostą valdys kinai,Vilniaus meru bus juodaodis translytis vaikinas ir Lietuviai bus tautinė mažuma,kokia JAV tapo indėnai.

Neskriskite į Lietuvą arba važiuokite į ją per Lenkiją niekada neskriskite su pasu ir ID kortele vienu metu.Nepasitikėkite Lietuvos prokuratūra,nes prokuroro garbės žodis čia negalioja.

Lietuva tapo korumpuota mafijine struktūra,savižudžiais ir alkoholizmu pirmaujančia tauta pasaulyje ir ačiū Britanijai,kuri suteikė galimybę visiems Lietuviams pasijusti žmonėmis.Lietuva yra korumpuotos prokuratūros ir saugumui dirbančių žurnalistų ,advokatų ir antstolių gniaužtuose.

LIETUVI NEPASIDUOK IR PROTESTUOSIME PRIE LIETUVOS AMBASADOS LONDONE.