Neringos Venckienės teismas prasideda vasario 17 d.

Alvydas Veberis

Pagal oficilią ,,teisingumo“ vykdytojų versiją Rezonansinėje Garliavos byloje-žudikėje, pedofilijos nebuvo. Anot jų, tai išgalvota buitinė istorija. Nepaisant to, įvykių sūkuryje viena po kitos dešimtys netirtų žmogžudysčių. Iki šiol persekiojama parlamentarė - teisėja Neringa Venckienė ir jos šalininkai, pasitelkiant visą sisteminės žiniasklaidos ,,skalikų“ armiją ir represines struktūras. Kaip didžiausia nusikaltėlė, pačių teisėsaugos institucijų pajuokai, teisėja apribota net keliomis kardomosiomis priemonėmis: paimti jos dokumentai, 10 000 eurų užstatas, apykojė su ribotu nuotoliu nuo gyvenamosios vietos.

Neringa Venckienė yra viena iš stipriausių Lietuvos teisininkių, baigusi aukso medaliu vidurinę mokyklą ir be priekaištų teisę. Tą pabrėžė net jos dėstytojas buvęs Aukščiausio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius. Korumpuota teisėsauga priėjo liepto galą, nežino, kaip susidoroti su niekuo kalta savo kolege. Matyt nemiega dieną naktį, nes pedofilams darosi rūgštu. Jie jau patyrė JAV teisininkų fiasko. Iš pateiktų jiems 39 kaltinimų dėl N.Venckienės ekstradicijos, liko tik beverčiai keturi. Už juos, net jei būtų apkaltinta (kas sveiku protu teisiškai neįmanoma), teisėja bausmę atliko šimteriopai, ją pralaikant JAV ir Lietuvos įkalinime bei suvaržant iki šiol jos laisvę protu nepaaiškinamomis kardomosiomis priemonėmis. Ar ne geriau būtų, kad kaip E.Masiuliui nuimti jai visas kardomąsias priemones? Gal tuomet teisėja bandys bėgti iš to pragaro? O tada atsirastų rimta priežastis pateikti kaltinimus. Aišku, kad nepadariusi jokio nusikaltimo, N.Venckienė to nedarytų, nes nėra jokios prasmės. Nebent tikslu, kad nepasikėsintų į jos gyvybę. Tokių bandymų būta. Nei vienas šioje Valstybėje nėra apsaugotas nuo tokių ,,teisinės Valstybės“ veiksmų. Tokių pavyzdžių į marias.

Šių metų vasario 17 d. Panevėžio apygardos teisme posėdis suplanuotas 15.15 val. Kadangi N. Venckienė ir jos gynėja - advokatė pranešė teismui nedalyvausiančios, taip pat tikėtina, kad nedalyvaus ir prokuroras. Klausimą dėl kardomųjų priemonių teisėjas posėdžiui skirtu laiku spręs savo kabinete. Planuojama, kad nutartį dėl kardomųjų priemonių teisėjas priims vasario 18 arba 19 d. Stebėtina, kiek ilgai reikia tempti gumą dėl kelių minučių sprendimo? Reikalingi apribojimai ar ne? Tereikia porai minučių įjungti sveiką protą ir iš karto galima duoti atsakymą. Lietuvos ,,saliamonai“ to negeba, nes kitaip pritrūktų darbo.

Pagal niekinius 4 kaltinimus, už kuriuos turėtų būti teisiami tie, kas juos surašė ir pateikė, kol kas teisiamieji posėdžiai Panevėžio apygardos teisme nepaskirti. Ši byla paskirta nagrinėti teisėjų kolegijai: Valdas Meidus (pranešėjas), Jolanta Raščiuvienė, Valdas Ciesiūnas.