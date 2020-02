Vilnietė bando prisiteisti 289 tūkst. eurų iš teisėjos R. Veniulytės-Jankūnienės „dėl nesąžiningumo ir amoralumo“

Vilnietė Viktorija Fetaimia padavė ieškinį Vilniaus apygardos teismo, reikalaudama priteisti iš šio teismo teisėjos R. Veniulytės-Jankūnienės 289 tūkst. eurų žalos atlyginimui.

„2020.01.129 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka susipažinusi su Viktorios Fetaimios apeliaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Viktorijos Fetaimios ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo Ministerijos, Marcelinai Genutei Pikžirnienei, Giedriui Buinevičiui, antstoliams Raimondai Pauzienei ir Raimundui Stanislauskui dėl daiktų sugrąžinimo natūra priėmimo, puikiai suprato ir pati nustatė, kad Ieškovė Viktorija Fetaimia kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Marcelinai Genutei Pikžirnienei, Giedriui Buinevičiui, antstoliams Raimondai Pauzienei ir Raimundui Stanislauskui dėl daiktų sugrąžinimo natūra, - nurodoma jos ieškinyje, - tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi nustatė ieškovei 7 dienų terminą pareikšto ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. nurodyti ieškovės rekvizitus; suformuluoti aiškiai ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką; nurodyti konkrečius daiktus, kuriuos ieškovė siekia atgauti natūra, kurie buvo aprašyti sąskaitose faktūrose, aiškiai suformuluoti savo reikalavimus, kurie - yra pačios teisėjos puikiai atkartoti t. y. aiškiai nurodyti konkretūs reikalavimai konkretiems asmenims (atsakovams); Ieškovė pateikė sumą ir įkainojo ieškinį ir paprašė atidėti žyminį mokestį, pagrįsdama savo sunkia materialine padėtimi, po to, kai visą jos turtą nusavino atsakovai.

Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi ieškovės Viktorijos Fetaimios ieškinį atsakovams dėl daiktų sugrąžinimo natūra laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, taip ir toliau sudarydamas sąlygas ieškovės daiktais ir įrangą netesėtai naudotis ir mėgautis atsakovams. Taigi, pas teismas tiesiog toleravo jos turto nusavinimą.

Viktorija Fetaimia su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutiko, todėl pateikė atskirąjį skundą. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 23 d. nutartimi išnagrinėjęs Viktorijos Fetaimios atskirąjį skundą, jį atmetė, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 25 d nutartį paliko nepakeistą.

Vilniaus apygardos teisme gautas Viktorijos Fetaimios apeliacinis skundas, kuriuo buvo prašoma adekvačiai nagrinėti apeliacinį skundą iš esmės ir išduoti teismo įsakymą antstoliui Raimundui Stanislauskui pateikti Viktorijos Fetaimios iškraustymo video medžiagą, o jos visus daiktus sugrąžinti natūra, nes vis tiek milijono litų arba 289 620,019 Eur pas taip besiverčiantį asmenį nėra, o jeigu ir būtų - tai kitų žmonių skausmo sąskaita užgyventų pinigų jai nereikia.

Apeliacinį skundą atsisakė priimti dabar jau ir Rūta Veniulytė-Jankūnienė sudarė sąlygas toliau ieškovės nusavintojams ir toliau juo naudotis ir mėgautis netisėtai.

Ieškinio reikalavimai

Tad - yra reikalaujama, kad ji pati kompensuotų ieškovei 289 620,019 Eur.

Kadangi visos įmanomos teisnės sąlygos - yra išeikvotos, o ji tiesiog nepadarė pagal visus galiojančius ir ginančius ieškovės teises įstatymus NIEKO, kad sugrąžinti ieškovei jos daiktus ir įrangą ir vykdyti teisngumą. Ji sudadė sąlygas josios daktais naudotis atsakovams. Tai - yra jau absoliutus abejingumas ir atviras nesąžingumo toleravimas su amoraliu pasitenkinimu.

Pagal įstatymą

Kaip teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė negali nevykdyti teisingumo, tad ji jo nevykdo, kaip amoralus ir nesąžiningas asmuo, todėl ir atsako asmeniškai ir kol pati nesumokės reikalaujamos sumos, tol nesupras ką - tai reiškia, kai per teismą prisieina atiduoti savo turtą kitam asmeniu. Per tokią amoralią, abejingą ir nesąžiningą asmenybę Apygardos teismas tapo ne teisingumą vykdomą instituciją, o neteisingumą facilituojančiu josios savivaliavimų eksperimentine įstaiga. Ji manosi, kad teisme GALI IMTI ir praignoruoti LR įstatymą.

Bet koks normalus žmogus suvokia ir supranta, kad kol asmens daiktai - yra nesugrąžinti, tol teismas privalo padaryti viską, kad tuos daiktus sugrąžinti. Tačiau Rūta Vaniulytė - Jankūnienė apsimeta, kjog esą to nesupranta.

Paskutiniu metu - tarp sukčių - tai dažnai pasitaikanti taktika, kai norintys kito asmens daiktais ir turtu mėgautis asmenys įtiki savo galiomis ir apsimeta, kad jie nesupranta, jog tai - yra neteisėta, jie įtiki savo įsivaizduojamu teisėtumu ir ignoruoja realybę .Tai - yra fantazistai, ir kai tie fantazistai tampa teisėjais - jie - yra pavojingi visuomenei, nes facilituoja alternatyvios realybės neteisėto turtėjimo planus.

LR Įstatymas draudžia išnaudoti kitą asmenį ir saugo jį nuo smurto bei garantuoja privačią jo nuosavybę. Taigi teisėja turėjo - tai žinoti, tačiau jos Alter Ego asmenybė, kaip vienas iš dažniausiai naudojamų psichologijos terminų atsiribojo nuo teisngumo vykdymo funkcijos, Alter Ego asmenybė tapo korumpuota teisėja, mananti jog civiliniame teisme jos nekvestiuonuos Kriminalinė justicija. Apie šią asmenybės transformaciją - yra parašyta puiki teisininkės A.Raudonienės rezenzija “Transition of the classical corruption in Lithuania towards the modern one.’

V

Šiuo atveju jau tapo akivaizdu, kad Rūta Veniulytė-Jankūnienė kaip teisėja ir kaip juridinis asmuo daugiau - yra korumpuotų asmenų - t.y. anksčiau minėtos bylos atsakovų darbo įrankis, nei teisingumą vykdanti LR Valstybės teisėja.

Realybėje, kaip buvo minėta, bet kokia sveiko proto teisėja suvoktų, kad pagal CK 1.2 str ir LR Konstitucijos 23 str. - tai kas - yra V.Fetaimia - tai jai turi būti ir sugrąžinta, tačiau, kai asmenį ir jo Alter Ego užvaldo mąsinis nesąžingumo įteisnimo noras - tai - yra asmeniškai labai pravartu ir pelninga nevykdyti teisingumo, tapti suinteresuotų asmenų korupcijos objektu ir ieškovės daiktų nusavinimo t.y. neteisėto juodo darbo įrankiu. O priimdama net neskundžiamą nutartį ji liko toliau tegi aukštesnės instancijos teismo nekvestionuojama, tad asmeniškai sustabdė teisingumo vykdymo užtikrinimo LR Valstybėje fukciją. Tad visa atsakomybė už V.Fetaimia neteisėtai nusavintą turtą liko ant Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, kaip asmens pagal de juro ir de facto jurisdikciją.

Taigi tegul dabar ji pati sumoka ieškovei tą suma, kuria atsisakė priteisti pagal jos ieškinį iš jos nagrinėtos bylos atsakovų. Antraip ji nesupras ką ji padarė, kaip amoralus ir nesąžiningas asmuo ir liks pateisinta nesąžingumo facilitavime, kas prieštarauja LR įstatymams bei LR Konstitucijai.

Anksčiau tokioms teisėjoms nukirsdavo galvas, dabar prisieina jas pačias, kaip kvailas, korumpuotas ir nesąžinimgas bei amoralias asmenybes, paduoti į teismą.

Advokato nebus, savo teises žinau. Žyminį mokestį prašau atidėti, prisegu 0 pajamų deklaraciją.

Pasidygėjusi, amoralia Rūta Veniulyte- Jankūniene Viktorija Fetaimia