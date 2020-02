Ramūnas Karbauskis



#Kas pažįstat Ole? arba #Kaip prie R. Masiulio konsultantams su ofšorais tekėjo „Klaipėdos naftos“ pinigai?

Esu už Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir suprantu, kad turime vystyti strateginius energetikos projektus, tačiau energetinė nepriklausomybė bei strateginiai valstybės projektai negali tapti prieglobsčiu abejotinos reputacijos ar abejotinos vertės sandoriams. Jeigu tikėtume Roko Maisulio išsakytais žodžiais, kad su juo drauge per įmones keliavo tikri profesionalai, tuomet nei „Klaipėdos naftos“ reputacijai kenkiančių sandorių neturėjo įvykti, nei klausimų dėl žmonių, su kuriais sudaryti sandoriai, žinomumo ar profesionalumo neturėtų kilti. Bet kaip tuomet paaiškinti, kada praktiškai niekam nežinomas žmogus tampa Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbios įmonės AB „Klaipėdos nafta“ auditoriumi? Viešai prieinami duomenys kelia pagrįstų įtarimų dėl asmens, dėl jo teiktų paslaugų ir jam išmokėtų milžiniškų sumų pagrįstumo. Kur iškeliavo milijonai niekas šiandien pasakyti negali, nes tai norėję tirti prokurorai buvo užtildyti.







#KasTasOle?

Nereikia daug pastangų įdėti, norint išvysti viešai prieinamą informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ sudarytas sutartis tuo metu, kuomet jai vadovavo Rokas Masiulis. Peržvelgus 2011-2012 metus, galime matyti didelės vertės sutartis dėl konsultacinių, teisinių ir auditorių paslaugų teikimo. Tarp jų, pavyzdžiui, yra dvi labai „įdomios“ auditoriaus paslaugų teikimo sutartys su ponu Ole Valdemar Agerndal. Viena pasirašyta 2011 spalio 14 d. ir joje numatyta auditoriui suma beveik 12 mln. litų (11 877 632,20 Lt), kita – 2012 m. lapkričio 21 d. – dar už daugiau nei 1 milijoną litų (1 187 763,20 Lt).

Sutarčių turinys nėra aiškus. Taip pat nėra aišku, kodėl pasirinktas šis praktiškai nežinomas žmogus, o ne, pavyzdžiui, žinoma audito paslaugas teikianti įmonė. Nepaisant to, kad auditoriaus pasirinkimo aplinkybės yra miglotos, su Ole Valdemar Agerndal, kaip su privačiu asmeniu, sudarytos net dvi sutartys, kurių bendra vertė daugiau kaip 13 mln. litų už paslaugas, kurios suteiktos per labai trumpą laikotarpį!

Ponas Ole du 13 mln. litų vertės sandorius užsidirbo per vienerius metus ir vieną mėnesį! Gal apie darbštų niekam nežinomą auditorių galėtų daugiau papasakoti jį atrinkusios Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas – Mantas Bartuška, kartu su R. Masiuliu keliavęs po energetikos ir susisiekimo sektorius, o dabar vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai“?

Ole Valdemar Agerndal tuo metu, kai teikė paslaugas „Klaipėdos naftai“, vadovavo Kipro mokesčių rojuje įsisteigusiai PESUGA HOLDINGS LIMITED įmonei, kuri buvo likviduota 2014 metais. T.y. tuoj po to, kai minėtas ponas gavo 13 mln. litų iš „Klaipėdos naftos“. Taip pat toks visiškas atsitiktinumas, jog 2014 rugsėjo 22 d. Rokas Masiulis pasitraukia iš „Klaipėdos naftos“ direktoriaus pareigų ir paskiriamas energetikos ministru, o ponas Ole uždaro savo holdingą Kipre ir dingsta iš Lietuvos taip pat tyliai, kaip ir atsirado.

Internete apie poną Ole – vos keli įrašai. Tačiau apie jo aplinką yra šiek tiek daugiau. PESUGA HOLDINGS LIMITED, kuriai sandorio su AB „Klaipėdos nafta“ metu vadovavo ponas Ole, yra teisiniais saitais susijusi su kitu ofšoru - TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED, kuri garsi anaiptol ne pačia geriausia reputacija.

Su šiomis paminėtomis įmonėmis siejama dar viena įmonė – DRAAP TRADING LIMITED. Pastaroji, kartu su savo akcininke įmone HERMES GUARDIAN LIMITED, 2013 metais pagarsėjo visoje Europoje sukėlusi „arklienos skandalą“, kai Rumunijoje supirkta kuinų mėsa, suklastojus dokumentus, Europos rinkoje buvo prekiaujama kaip jautiena. Viešoje erdvėje prieinama informacija ir apie pono Ole įmonės sąsajas su kitais ofšorais, kurie pasaulio žiniasklaidoje nuskambėjo dar kitų nusikaltimų fone.



O ponas Ole dirba toliau. Sukasi kažkur Afrikoje, konsultuoja Ganos, Nigerijos politikus ir ten užsiima suskystintų dujų terminalo statyba. Gal atvyks vėl į Lietuvą pakonsultuoti ar audituoti Vilniaus šilumos tinklų, kur dabar po truputį renkasi Roko Masiulio pakeleiviai, drauge žygiavę per energetikos ir susisiekimo įmones?