D.Ulvydas ir A.Tapinas per kvailumą paviešino, kad D.Grybauskaitė mokėsi KGB mokykloje

Pamatęs socialiniuose tinkluose anonsuojamą Puteikio ir Janutienės spaudos konferenciją, kur vėl bus spekuliuojama Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir KGB tema ir net grąsinama paviešinti filmuotus kadrus, prisiminiau ir pagalvojau, ar tai nebus susiję su mano nusikalbėjimu A.Tapino laidoje „Laikykitės ten“. Turbūt ne, nesijaučiu toks svarbus, bet ... jaučiu pareigą prisiminti klaidą, kurią esu padaręs. Filmuodamasis pramoginėje A.Tapino laidoje „Laikykitės ten“ ir kalbėdamas daug ir įvairiausiomis temomis padariau lapsus linguae - aptarinėjant gandus apie Prezidentei metamą kritiką, atsakydamas į klausimą suklydau ir vietoj to, kad mokėsi Leningrado universitete ir dirbo partinėje mokykloje, suplakiau viską (gandus ir faktus) į vieną vietą ir spontaniškai pasakiau, kad ji mokėsi KGB mokykloje.

Nuoširdžiai atsiprašau žiūrovų už savo išsiblaškymą.

Nei aš, nei Andrius Tapinas nesureikšminome to nei tada, nei bandau sureikšminti dabar. Tačiau matydamas, kad Janutienė mano lingvistinę klaidą gali paversti valstybinės reikšmės įvykiu - noriu, kad suprastumėt - tai tik apgailėtina Puteikio ir Janutienės rinkiminė kampanija.

Beje, jei yra nemačiusių mano filmo ir norinčių suprasti apie ką kalbu, kviečiu pamatyti filmą "Valstybės paslaptis" zmonescinema.lt platformoje.





Kaip žinia, dar 2016 m. kreipiausi į JAV Valstybės departamentą, prašymas informacijos, kodėl Lietuvos ambasados Vašingtone pirmoji sekretorė Dalia Grybauskaitė dar 1999 m. buvo deportuota iš JAV.

T.y. D.Grybauskaitei buvo nurodyta per 48 valandas palikti JAV teritoriją. Akivaizdu, kad D.Grybauskaitė padarė kažkokią nusikalstamą veiklą JAV, tačiau dažniausiai amerikiečiai deportuoja sovietų diplomatus dėl špionažo.

Akivaizdu ir tai, kad D.Grybauskaitė negalėjo šnipinėti Lietuvos naudai - kam šnipinėti draugišką Lietuvai valstybę, kuri pasistengė, kad Lietuva būtų priimta į NATO.

Todėl atsakymas lieka, matyt, vienintelis - D.Grybauskaitė buvo pagauta dirbanti rusų žvalgybai, ir jai nurodyta išsinešdinti iš JAV.

Kitas dalykas, kad po tokio demaskavimo ši informacija buvo nuslėpta, o Valstybės departamentas įslaptino visus duomenis apie tai, kodėl D.Grybauskaitė buvo deportuota.

Apie tai, kad D.Grybauskaitė buvo deportuota iš JAV, tylėjo ir tuometinis Užsienio reikalų ministras Povilas Gylys, ir Seimo pirmininkas V.Landsbergis, kurio bendradarbiavimas su KGB taip pat kelia vis mažiau abejonių. Tik po kelių metų V.Landsbergis nusprendė, kad "tebūnie Dalia Lietuvos dalia", ir taip pasmerkė Lietuvos Respuliką dešimtmečiui teroro ir teisėsaugos savivalės".

Tačiau iš šio atsakymo man aiškėja, kad pagauta dirbanti sovietams, D.Grybauskaitė greitai tapo "dvibuba agente", ir ėmė dirbti JAV žvalgybai. Kitaip neįmanoma paaiškinti, kodėl visas šis incidentas buvo įslaptintas.

Tačiau dabar atrodo, kad JAV nurašė mūsų Dalią - nusprendė, kad 2021 m. bus galima išslaptinti dokumentus apie tai, ką tokio mūsų Dalytė pridirbo JAV dar gūdžiais 1999 m.

Pateikiame šį laišką:

Dear Drizius

You previously contacted the Department of State’s FOIA Requester Service Center and requested an estimated date of completion (EDC) for your request, Case Control Number F-2016-10404.

It has been determined that the EDC for this request is 9/12/2021. EDCs are estimates and are subject to change. Please be advised that the Department takes its FOIA responsibilities seriously and is processing your request as quickly as possible. If your request can be completed prior to the EDC, a response will be sent to you sooner.

If you have any concerns or questions regarding a FOIA-related matter, please contact the FOIA Requester Service Center (FRSC) at 202-261-8484 or send an e-mail to Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

You may also contact the Office of Government Information Services (OGIS) at the National Archives and Records Administration (NARA) to inquire about the FOIA mediation services they offer. The contact information for OGIS is as follows: Office of Government Information Services, National Archives and Records Administration, 8601 Adelphi Road-OGIS, College Park, Maryland 20740-6001, email address: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; telephone: (202) 741-5770; toll free number: 1-877-684-6448; facsimile: (202) 741-5769.

We appreciate your continued patience.

Sincerely,

Katrina M. Wood

U.S. Department of State

FOIA Requester Service Center

UNCLASSIFIED

Laiško vertimas:

Ponas Drižiau,

Jūs anksčiau kreipėtės į Valstybės departamentą su prašymu, remdamas Informacijos laisvės aktu, prašydamas informacijos apie bylą Nr.

Dabar nuspręsta, kad šio prašymo EDC (terminas) yra 9/12/2021. Pažymime, kad terminas gali keistis. Taip pat pažymime, kad Valstybės departamentas rimtai vertina tokias bylas ir stegiasi atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jeigu pavyks įvykdyti šį prašymą anksčiau, tai atsakymą atsiųsime anksčiaus...

Pasirašo:

Katrina M. Wood

U.S. Department of State

FOIA Requester Service Center

Itin įdomu, kad laiško apačioje yra įrašas UNCLASSIFIED (išslaptinta)

Kaip žinia, LL redakcija birželio 6 d. gavome tokį laišką, kuris reikštų, kad Valstybės departamentas vis dėlto pateiks prašomus dokumentus: