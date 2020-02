Ekskomisarų - narkobaronų istorija nesibaigė

Alvydas Veberis

LIETUVOS ,,ŽVAIGŽDYNAS“

,, Pasaulis pavojingas ne dėl tų, kurie daro piktus darbus, o dėl tų, kurie žinodami apie tai, šių nesustabdo“.

Apie Šiaulių AVPK ONTT komisarų nusikaltimus ,,nežinojo“ STT, Policijos departamentas..., nors žiniasklaida ir gyventojai net nuo 2001 m. rašė skundus. Greit skundikai buvo nutildyti, kai kurie persekioti, nubausti, pasodinti. Juk tai vienas iš pelningiausių ,,verslų‘‘. Kas svarbiausia to verslo kontrolę vykdė ne gatvės banditai, bet komisarai. Net Vilniaus čigonų tabore buvo įsitaisę. Pasistatę ,,budelę“ skaičiavo pelną. Apie daromus reidus tie patys ,,stebėtojai-mentai‘‘ pranešdavo iš anksto. Aišku ne už dyką.

Nuo 2014 m. spalio mėn. 14 d., dar nesibaigia Šiaulių AVPK ONTT ekskomisarų narkotikų ir kitų padarytų nusikaltimų bylos nagrinėjimas. Iš sulaikytų keturiasdešimties įtariamųjų liko tik 18, kurie mindžiojo Panevėžio apygardos teismo slenksčius. Bendradarbiavę aukšto rango pareigūnai ar Šiaulių prokurorai liko be kaltės. Nebuvo kam juos apkaltinti, nes jie patys atlieka ,,budelių“ pareigas.

nuotr. prieš teismo posėdžius, ekskomisarų susivienijimas aptaria bylos eigą ir prisimena įvykius prie Panevėžio J.Miltinio dramos teatro plakato ,,GYVENIMAS GALI GERĖTI‘‘.

Jei kaltinamieji ekskomisarai negaus realių laisvės atėmimo bausmių, kurių prokuroras Gelgaudas Norkūnas teismo užprašė net iki 18,5 metų įkalinimo, tai gyvenimas ekskomisarams pagerės. Be darbo neliks ir galės toliau vystyti narkotikų prekybos ,,verslą‘‘. Tik be uniformų. Nusikaltimų schemos jau atidirbtos. Galės budėti ,,ožiais‘‘ prie čigonų taboro. Praktikos turi, o tikrinimus atliks jų pažįstami kolegos. Taip sakant, visi savi. Šiai dienai padėtis pasikeitė. Ekskomisarai nuteisti. Čigonų taboras nugriautas, bet prie jo prieigų darbas verda. Komisarų apsaugos namelio ir kamerų nebeliko. Jų ekipažų taip pat. Matyt pritrūko kuro, o komisarai be uniformų gal krūmuose pelną skaičiuoja?

Panevėžio apygardos teismas 2019 metais paskelbė nutartį. Iš 18-os įtariamųjų dalis liko nekaltų. Teismas išteisino keturis buvusius pareigūnus – Vytenį Maščinską, Rolandą Grigalaitį ir Arūną Jankų neįrodžius, kad jie dalyvavo padarant nusikalstamas veikas, o Gintą Golovnią, – nesant šio kaltinamojo veikoje nusikaltimo sudėties. Kadangi dauguma šį laikotarpį tampėsi po teismus, tai dabar galės ieškoti kompensacijų, nes jų kaltė neįrodyta ir jie išteisinti.

Nagrinėjamos bylos numeris 1A-62-518/2020

Kaip mane informavo Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene (atstovė spaudai) Vilma Budėnienė Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, pagal nuteistųjų gautus skundus, dar nagrinėja šią baudžiamąją bylą. Teismo posėdžiai numatyti 2020 m. gegužės 19 d. 9 val., 2020 m. gegužės 29 d. 9 val., 2020 m. birželio 4 d. 13 val. 30 min. ir 2020 m. birželio 9 d. 9 val.

Apeliacine tvarka teismo posėdyje nagrinėjama baudžiamoji byla pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro, nuteistųjų Pavelo Osipovo (nuteisto 10,5 metų įkalinimo bausme), Gedimino Ainos (nuteisto 13,5 metų įkalinimo bausme ), Gedimino Motiejūno (nuteisto 11 metų įkalinimo bausme), Renato Ivanovo (nuteisto 7 metų įkalinimo bausme), nuteistojo Arvido Budrio (galutinė 146 MGL dydžio bauda (5498,36 Eur) ir jo gynėjo advokato, nuteistojo Armino Lipskio (galutinė 246 MGL dydžio bauda (9264,36 Eur) ir jo gynėjo advokato, nuteistojo Giedriaus Vaitkaus ( nuteisto 11 metų įkalinimo bausme) ir jo gynėjo advokato, nuteistojo Raimundo Ripinsko (skirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė ir 100 MGL dydžio, t. y. 3766 Eur bauda) ir jo gynėjo advokato, nuteistojo Remigijaus Zyko (nuteisto 14,5metų įkalinimo bausme) ir jo gynėjo advokato apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nuosprendžio.

Apeliacinės instancijos teismo posėdyje dalyvauja prokuroras ir gynėjai. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje turi teisę dalyvauti nuteistasis, išteisintasis, asmuo, kuriam paskirtos ar nepaskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, jų atstovai pagal įstatymą, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai, tačiau jų neatvykimas nekliudo nagrinėti bylos.