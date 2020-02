Karolis Venckus



NORTHWEST HERALD: Gyvenimas po ekstradicijos

Ankstų lapkričio penktosios rytą, praleidus beveik du metus JAV federaliniame kalėjime, Neringa Venckienė buvo iškviesta į teismą, žinanti, kad nebesugrįš.

"Kadangi Aukščiausiasis Teismas nepriėmė mano skundo, aš žinojau, kad daugiau nebebus teismo posėdžių", - teigė Neringa Venckienė, buvusi Lietuvos teisėja, kuri galimai atskleidusi pedofilų tinklą, kurio auka tapo Venckienės dukterėčia, pabėgo į Jungtines Valstijas ir apsigyveno Crystal Lake mieste. "Aš paprašiau vieno iš kalėjimo prižiūrėtojų patikrinti savo kompiuteryje ir jis man pasakė, kad nenurodytas grįžimo laikas. Aš iš karto supratau, kad aš būsiu išduota tą dieną".

Venckienė su "Northwest Herald" bendravo elektroniniais laiškais ir detaliai paaiškino savo patyrimus nuo to laiko, kai ji buvo išduota iš JAV, taip pat papasakojo apie savo gyvenimą sugrįžus į Lietuvą.

Be galimybės svarstyti jos politinį prieglobstį Venckienė lapkričio 6 buvo grąžinta į tėvynę. Jos šeimos nariai, įskaitant jos sūnų, Mchenry gyventoją Karolį Venckų, ilgą laiką reiškė baimes apie politinį persekiojimą, jeigu Venckienė bus sugražinta į Lietuvą. Ten jos laukia dešimtys kaltinimų, įskaitant šnipinėjimą ir melagingų parodymų pateikimą.

"Aš išsiunčiau atsisveikinimo žinutę Karoliui, šeimos nariams ir draugams. Vėlai vakare aš buvau įsodinta į lėktuvą, skrendantį į Varšuvą, Lenkiją, ir tada automobiliu nuvežta į kalėjimą Lietuvoje" - teigė Venckienė. "Mes ten atvykome tik kitą dieną, vėlai vakare".

Įvykiai, kurie supa Venckienės opoziciją galimam pedofilų tinklui, įskaitant kito teisėjo nužudymą, kuris, kai kurių manymu, tvirkino Venckienės dukterėčią, ir Venckienės brolio, kuris pateikė pirmuosius kaltinimus pedofilija ir taip pat buvo įtariamas nužudymu, mirtis.

Venckienė persikėlė į Crystal Lake miestą su savo sūnumi 2013 metais, po to, kai ji galimai atskleidė pedofilų tinklą, kuris skriaudė jos 4 metų dukterėčią.

„Anksčiau Venckienei buvo suteikta dukterėčios globa, tačiau vėliau jai buvo nurodyta grąžinti mergaitę motinai“ - Valstijos Departamentui rašė vienas iš jos imigracijos advokatų Markas Deividsonas. Nors Venckienė bandė, kaip teigia Deividsonas, "įvykdyti taikų mergaitės perdavimą", mergaitė atsisakė palikti Venckienę, bijodama dėl tolimesnės prievartos prieš ją.

Per šokiruojantį 2012 metų gegužės policijos šturmą, kurio didžioji dalis buvo nufilmuota, Lietuvos policija per prievartą atplėšė mergaitę nuo buvusios teisėjos rankų ir ją išnešė, be batų, į baltą automobilį su užtamsintais langais.

Venckienė teigė neturinti jokių kontaktų su savo dukterėčia.

"Nuo gegužės 17 dienos, kuomet mano dukterėčia buvo paimta per prievartą, aš jos daugiau nemačiau", - sakė Venckienė. "Aš apie ją galvoju kasdien - ar ji gyva, ir jeigu ji gyva - kaip ji laikosi, ar viskas jai gerai. Aš apie ją absoliučiai nieko nežinau".

Grįžus Venckienei į Lietuvą, ji buvo paleista iš kalėjimo už 10 000 eurų užstatą ir jai Vilniaus apygardos teismas paskyrė intensyvią priežiūrą - pranešė LRT žinios.

"Nors aš buvau paleista iš kalėjimo, mano dokumentai buvo paimti, man reikėjo sumokėti 10 000 užstatą, man buvo uždėta apykojė. Tokios priemonės yra beveik negirdėtos" - teigė Venckienė. "Aš praleidau dvidešimt vieną mėnesį JAV kalėjime, aš buvau sulaikyta dar du mėnesius (nors ir paleista prieš laiką) Lietuvoje už "nusikaltimus", už kuriuos laisvės atėmimas iš viso neskiriamas.

Nuo jos sugrįžimo žmonės su Venckiene elgėsi gerai, tačiau su valdžia yra kita situacija - sakė Venckienė.

"Po ekstradicijos iš Jungtinių Valstijų Lietuvos valdžios rankos yra surištos, jie nebegali pateikti papildomų kaltinimų man. Aš maniau, kad dabar jie laikysis įstatymų, pasakys tiesą visuomenei. Bet jie toliau meluoja žiniasklaidoje" - teigia ji. "Prokurorai užsimena apie naujus kaltinimus, jie meluoja apie kaltinimus, kuriuos JAV privertė juos panaikinti".

Venckienė turėjo galimybę perskaityti savo bylos duomenis ir mano, kad Lietuvos Vyriausybė pateikė JAV melagingą informaciją.

"Lietuvos valdžia taip pat atsisakė pateikė įrašą kaip mano dukterėčia buvo paimta - su neva mano padarytais nusikaltimais" - teigia Venckienė. "Aš prašiau šį video paviešinti daugelį kartų, bet aš manau, kad Lietuvos valdžia bijo, kad tas įrašas parodys kas yra tikrieji nusikaltėliai".

Vaizdo įrašai prieš pat policijos pareigūnams atimant mergaitę iš Venckienės rankų buvo patalpinti internete adresu FreeNeringa.com

Vaizdo įraše matosi maža mergaitė, sėdinti ant Venckienės kelių, mergaitė rankomis apsikabinusi Venckienę ir besimeldžianti. Kambarys pilnas pašalinių žmonių.

Po keleto sekundžių Lietuvos pareigūnai išdaužia Venckienės durų stiklą ir įeina į namus. Lauke šimtai žmonių, apsupę namą, protestuoja prieš mergaitės perdavimą. Žmonės buvo nutempti policijos.

"Man, kaip ir daugeliui kitų žmonių, vaikų seksualinis išnaudojimas yra vienas baisiausių nusikaltimų" - teigia Venckienė. "Mergaitė buvo mano dukterėčia, kurią aš be galo mylėjau, ir man atrodo, ji iki paskutinės minutės tikėjo, kad aš ją galiu išgelbėti. Aš paaukojau viską - ramų gyvenimą, savo karjerą. Bet aš negalėjau ignoruoti to, kas darėsi. Karolis ir aš pabėgome į Ameriką tik po jos paėmimo, kada jau nebebuvo galima nieko padaryti, kad jai padėti".

Dabar, atskirti per daugiau negu 5 000 mylių, Venckus ir Venckienė toliau kalba kasdien ir tikisi greitai susitikti.

"Aš dažnai galvoju apie savo šeimos narius ir draugus Jungtinėse Valstijoje, bet labiausiai aš pasiilgau savo sūnaus" - sakė Venckienė. "Aš žinau, kad vieną dieną aš galėsiu su jais ir Karoliu susitikti JAV arba Europoje".