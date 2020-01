Užtenka vien pažiūrėti šį vaizdo įrašą, kad suprastume, kodėl Britanija paliko Europos Sąjungą

Paskutinioji Nigel Farage kalba Europos Parlamente



"Štai ir viskas, paskutinis puslapis, kelio pabaiga… 47-erių metų politinis eksperimentas, kuriuo britai, atvirai kalbant, niekada nebuvo labai patenkinti. Mano motina ir tėvas stojimo metu balsavo už bendrąją rinką, ne už politinę sąjungą, ne už vėliavas, ne už himną, ne už prezidentus, o dabar jūs netgi norite savos Europos Sąjungos kariuomenės.







[…]

Svarbiausias dalykas įvyks 23 val. šį penktadienį, 2020-ųjų metų sausio 31-ąją. Ši diena žymės išėjimą be grįžimo atgal. Kai mes išeisime, mes niekada nebegrįšime ir visa kita, atvirai kalbant, yra tik detalės. Mes išeiname, mūsų nebebus ir tai yra mano politinių ambicijų viršūnė.

Man pasirodžius [Europos Parlamente], kaip jau minėjau, jums tai, ką kalbėjau, atrodė baisiai juokinga, tačiau jūs nustojote juoktis 2016-aisiais. Mano požiūris į Europą pasikeitė 2005-aisiais, kai išvydau Europos Sąjungos Konstitucija, kuri buvo parengta Giscard d’Estaing. Mačiau, kaip ji referendumo būdu buvo atmesta Prancūzijoje, kaip ji referendumo būdu buvo atmesta Nyderlanduose ir aš mačiau, kaip jūs šitose institucijose visa tai ignoravote. Ši sutartis buvo grąžinta kaip Lisabonos sutartis ir jūs gyrėtės, kad ji priimta be jokių referendumų. Airiai visgi surengė referendumą ir referendume ją atmetė, bet buvo priversti balsavimą kartoti. Jums labai gerai sekasi priversti žmones balsuoti dar kartą, bet mes įrodėme, kad britai yra per daug dideli, kad juos būtų galima žeminti, ačiū Dievui.

Tapau stipriu viso Europos Sąjungos projekto kritiku. Noriu, kad Brexitas pradėtu debatus likusioje Europoje. Ko mes norime iš Europos? Jei mes norime prekybos, draugiškų santykių, bendradarbiavimo, partnerystės, mums nereikia ES Komisijos, mums nereikia ES [Teisingumo] Teismo, mums nereikia tų institucijų ir visų šitų jėgų. Ir galiu užtikrinti jus – tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Brexito partijoje, mes, trumpai tariant, mylime Europą, bet nekenčiame Europos Sąjungos.

Tikiuosi, kad tai bus šio projekto pabaigos pradžia. Tai netikęs projektas, jis ne tik nedemokratiškas – jis antidemokratiškas, suteikiantis žmonėms galią be atsakomybės. Turime žmonės, iš kurių atsakomybės negali pareikalauti jų rinkėjai. Tai yra nepriimtina sistema. Iš tiesų, šiuo metu Vakaruose – Europoje, Amerikoje ir kitur – vyksta istorinis mūšis: globalizmas prieš populizmą, ir jūs galite nekęsti populizmo, tačiau, juokingas dalykas, jis labai populiarėja.

Mes gauname didžiulę naudą – daugiau jokių finansinių įnašų, jokio Europos Teisingumo Teismo, jokių bendrų Europos Sąjungos žvejybos kvotų, daugiau jokio kalbėjimo su mumis iš aukšto, jokio žeminimo, jokio ghee Verhofstadt*!

Žinau, kad mūsų pasiilgsite, žinau, kad jūs norite uždrausti mūsų tautines vėliavas, bet mes jums jomis atsisveikindami pamojuosime. [išsitraukia vėliavas] Ateityje tikimės bendradarbiavimo su jumis jau kaip suvereni valstybė.

Nigel Farage’ui nebaigiant paskutinių žodžių išjungiamas mikrofonas, viceprezidentei Mairead McGuinness kalbant:

„Jei nusižengiate taisyklėms, [mikrofonas] išjungiamas. Prašyčiau pašalinti vėliavas. Pone Farage, prašau pašalinti vėliavas. Prašau, atsisėskite į vietas ir pasiimkite savo vėliavas. Jūs išeinate, pasiimkite jas su savimi, jei išeinate jau dabar (pritariantys plojimai ir juokas salėje). Viso geriausio. Norėčiau kai ką trumpai pasakyti. Paskutiniame pasisakyme buvo panaudota sąvoka „nekęsti“. Manau, kad, turėdami galvoje, ką išgirdome prieš tai, neturėtume jausti neapykantos niekam (plojimai salėje), jokiai šaliai, jokiems asmenims.“

