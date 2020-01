10 metų kalėjimo nuteistas nekaltas žmogus: „Laukiu Putino, nes daugiau nebėra ko laukti“

Esu jūsų laikraščio gerbėjas, todėl jums ir rašau, nes esu ant išprotėjimo ribos. Aš neiieškau paguodos, o bandau suprasti, kas atsitiko su manimi ir mano šeima, su „teisinės ir demokratinės“ valstybės teisine sistema, ir apskritai, kas čia, Marijos žemėje, dedasi.

Mane nuteisė 10 metų kalėjimo kaip pedofilą. Istorija gana ilga : taigi, iki 2014-11-28 gyvenau su nuostabiausia moterimi Inga Maisuradze. Ji pagimdė (gimdyme ir aš dalyvavau) mūsų dukrytę, sveiką gražų vaikelį, nežiūrint į mano amžių (esu gimęs 1960 m.). Dukrytė gimė 2011-06-08, mano mylimoji gimusi 1972-03-27.

Gyvenome šešis metus nors ir gana vargingai, tačiau tikroje meilėje ir santarvėje. Visada visur kartu, tie šeši metai buvo man rojus žemėje – negalėjau net pagalvoti, kad galima taip puikiai sugyventi. Bet, kaip sakoma, už viską reikia mokėti.

Inga turi dar tris vaikus, vyriausia dukra kartu nebegyvena. Kitos dvi dukros gyvena kartu su mumis. Po mažosios gimimo jaunesnioji Beata pasijuto atstumta. Kai pamatėme, kad B. labai labai pavydi savo mažajai sesei, nusprendėme ją supažindinti su jos tėvu, nes jie anksčiau vienas kito nepažinojo. Suvedėm. Prasidėjo susitikimai, turistinės išvykos dviračiais. Ir staiga mane suima. Pateikia kaltinimus dėl Beatos tvirkinimo.

Padaro aibę apžiūrų, kratų, DNR paieškų. Apžiūri galimas nusikaltimo vietas, t.y. automobilius, ir niekur nieko neranda prieš mane. Nėra nei spermos, nei marytės kūšio plauko. Verčia mane prisipažinti, kad tvirkinau B. analiniu būdu. Ji gimusi 2000 m. Man siūlė prisipažinti, kad trečdaliu sumažintų bausmę, o jei ne, tai gausi „na vsiu katušku“.

Bandžiau paaiškinti : vyrai, gerbiamieji, ką jūs kalbate, aš pats esu tėvas ir ką jūs kalbate ir darote? Mano sąžinė švari prieš sąžinę ir prieš Dievą, tuo labiau prieš įstatymą. Visi turimai ir ekspertizės paneigė mano kaltę. Aš tikėjau, kad teisme su advokato pagalba įrodysiu savo nekaltumą. Mano moteris Inga nenuleido rankų, ji ėjo per visas instancijas, kovojo už mane, nes mes visą laiką buvome kartu. Be to, ne kažin koks aš „Kazanova“.

Prokuroras „Raila“ įsiuto ir atsirado dar vienas straipsnis – prievartavimas. Ekspertizė nustatė „mergystės plėvė nepažeista“.

Teismų buvo daug, nė vieno įrodymo prieš mane. Teisėją siutino atsiliepimai apie mane, kad esu mylintis, teisingas, besirūpinantis podukromis ir šeima žmogus. Kai suvedėm B. su jos tėvu, pastarasis pasakė, kad jeigu sumokėčiau jam 24 tūkst. litų, jis pasiimtų B. pas save. Turime visus įrodymus, kad tai jo ir dukros B. sąmokslas (susirašinėjimas skype) ir daug visą ko. Bet teismui niekas neįdomu.

Teismas mano, kad aš kaltas, ir viskas. Mano pusės liudininkų beveik nebuvo, ir tie tegalėjo pasakyti : netikim kaltinimais“. Tai irgi nepatiko teismui. Žodžiu, mergužėlė negalėjo pasakyti nė vienos vietos, kur aš ją tris metus tvirkinau, „Kažkur prie Bernatonių kaimo“, o tame kaime jos tėvo kolektyvinis sodas. Bet net vietos nesugebėjo parodyti, žodžiu net savo parodymuose prieštaravo pati sau, nekalbant apie detales, datas.

Žodžiu, mane nuteisė dešimt metų kalėjimo be jokios apklausos, be įrodymų, nedavė išsikviesti liudininkų. Teismas mano. Ir viskas. Visiems vienodai, kad turime vaikelį, puikią šeimą, ir t.t. Teismas mano, ir nei pleiskanėlės kaip įrodymo – tiesiog teismas mano, ir še – 10 metų kalėjimo turėk.

Mano motiną taip pat teismas nuteisė metams. Nes B. būdama Šiauliuose po pasimatymo su mama parašė du laiškus tyrėjai ir teismui, kad apšmeižė mane, kad myli mane kaip tėvą ir labai gailisi. Susitikime su mama dalyvavo ir ligoninės atstovė. Pasimatymas vyko jos priežiūroje. Apklausos protokole aiškiai parašyta : kalbėjo apie buitinius dalykus, poveikio nebuvo jokio, ir B. nebuvo nei veikiama mamos, nei jaudinosi.. Bet net oficialus medikės apklausos protokolas neturi teismui reikšmės, nes „teismas mano“, kad buvo poveikis.

Žmonės brangūs, kas čia darosi, kodėl užtenka to, kad „teismas mano“, kad už galimai padarytą nusikaltimą galima nuteisti, nereikia jokių įrodymų, negalima net apšmeižusiai mergaitei sakyti tiesos. 10 metų kalėjimo už tai, ko nebuvo. Dzin vaikų gyvenimas, dzin tėvų gyvenimas, dzin žmonių likimai, meilė šeimai.

Kaip galima mylėti tėvynę, kuri tave padaro šiukšle ir iškrypėliu? Kai klimaksinė teisėja ir tokia pat prokurorė sprendžia tavo šeimos ateitį ir tavo gyvenimą nurašo dėl nuotaikų ar orų kaitos? Laukiu „Putino“, nes daugiau nebėra ko laukti.

Aš žūstu, ir fiziškai, ir morališkai, iki savižudybės vienas žingsnis. Prašau susisiekti su mano žmona Panevėžyje. Ji turi daugybę medžiagos, įrodančios mano nekaltybę, ji pati nuostabiausia moteris. Mes mylime vienas kitą, todėl prašau jai paskambinti, ji duos „bombą“. Mes neviltyje, bijau, kad ranka pakils prieš save, nes tiek neteisybės, falšo nesu net sapne sapnavęs.

Mano samdyti advokatai tik ėmė pinigus iš Ingos, ir drąsino : tuoj paleis, nes nieko neturi. Pasirodo, kad nereikia nieko turėti. Užtenka, kad teisėja „mano“, o prokurorė nori. Net Afrikos gentyse be įrodymų nebaudžia, o čia net turėdamas nekaltumo įrodymus, nieko neįrodysi.

Pvz., įrodymas Nr. 1 – tris kartus mano ir B. mobilieji telefonai buvo užfiksuoti Bernatonių tel. bokšto, ir tik tiek. Tą dieną mes pro Bernatonis važiavome pas Ingos mamą, kuri gyvena už Bernatonių (aš uošvijoje dėjau langus, buvome visą šeima kartu). Bet niekam tai neįdomu – svarbu, kad telefoną rodo.

Vieną rytą B. paprašė ją nuvežti į Jaunimo centrą – kalba buvo ryte prie stalo, visi buvome kartu. Pasakiau, kad kai reikės vežti, tegul paskambina man. Po pamokų ji paskambino, ir paklausė, ar ruoštis. Mes su Inga buvome darbe (mes keramikai), paklausiau jos, ar baigia darbą, ji atsakė, kad už pusės valandos. B. pasakiau, kad greitai grįšime. Nežiūrint to, kad pokalbis vyko su mama, tai antras „įrodymas“ prieš mane.

2015-11-02 buvome kapinėse, nes prieš tai dirbome 14 valandų, turėjome galybę užsakymų. B. sako, kad mes abu buvome kartu, o vyresnės sesės ar mamoms priešingi parodymai niekam neįdomūs. Žodžiu, baisiau ir būti negali.

Teisėsauga Lietuvoje - kas tai? Ką daryti, kaip gyventi su tokių krūviu? „Nukentėjusioji“ gailisi to, ką pridirbo su savo tėveliu, kuris jos neseniai oficialiai atsisakė.

Kęstutis Gieda