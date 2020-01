Kodėl G.Nausėda blokuoja žmonių valią rinkimuose?

Gintaras Furmanavičius



Šventės netruko prabėgti ir gyvenimas vėl grįžta į įprastas vagas.

Vienas įdomesnių artimiausių vidaus politikos įvykių nusimato seime sausio 14 d.

Tą dieną valdančioji dauguma mėgins įveikti prezidento Gitano Nausėdos veto siūlymui seimo rinkimų kartelę mažinti iki 3 proc. partijoms ir 5 proc. koalicijoms.

Apie tai buvo daug diskutuota, tačiau nei vienas sisteminis „ekspertas” nerado reikalo mums pasakyti, kad valdantieji šį skaičių sugalvojo ne patys, o nustatė remdamiesi Europos Tarybos rezoliucija nr. 1547 „Dėl žmogaus teisių ir demokratijos Europoje", kurią priėmė Europos Tarybos parlamentinė asamblėja dar 2007 metų balandžio 18 dieną.

Šios ilgos rezoliucijos 58 straipsnis skelbia:

„58. In well-established democracies, there should be no thresholds higher than 3% during the parliamentary elections. It should thus be possible to express a maximum number of opinions. Excluding numerous groups of people from the right to be represented is detrimental to a democratic system. In well-established democracies, a balance has to be found between fair representation of views in the community and effectiveness in parliament and government.”

Vertimas:

58. Išsivysčiusiose demokratijose parlamento rinkimuose neturėtų būti aukštesnės nei 3% ribos. Taigi turėtų būti įmanoma pareikšti kuo daugiau nuomonių. Neįmanoma atsisakyti daugybės žmonių grupių teisės būti atstovaujamiems demokratinei sistemai. Išsivysčiusiose demokratijose reikia rasti pusiausvyrą tarp teisingo požiūrio į visuomenę atstovavimo ir veiksmingumo parlamente ir vyriausybėje.

Visas rezoliucijos tekstas:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17531&lang=en&fbclid=IwAR3bZXORcQkeGQWIAMcJB_4w3rDzpLbNrfOWhl_1oyZ8Bep_xTa6P4n5nMU