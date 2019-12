'Independence" afera laidoja ir "valstiečius"

Simonas Kroydonas



"Klaipėdos Nafta" prašo Valstybinės garantijos dėl dviejų paskolų Independence dujų geldai finansuoti.

Pirma 135 mln eurų prašoma tam, kad išdėstyti nuomos mokestį ne iki 2024 metų kaip numato sutartis,o iki 2044 metų, tai čia jau ne jūsų vaikai,bet dar ir jūsų anūkai tą paskolą mokės .Kitai paskolai kaulyjama 160 milijonų eurų paskola yra skirta tam ,kad turėtumėm pinigų po 2024 metų išsipirkti laivą,kai ir taip už tą laivą jau dabar esame sumokėję,o 2024 metais būsim sumokėję jau už du tokius pat laivus.

IGNITIS Valstybinė monopolinė įmonė informavo , kad nuo kitų metų Sausio 1 dujų kaina rinkoje žymiai kris , o Seimas yra spaudžiamas per 3 savaites duoti paskolą korupciniam projektui, kuris prasidės tik 2024 metais ,o realiai nuo 2025 metų dujos brangs labiau, nei būtų už jas sumokėta per šimtamilijoninę paskolą . Latviai,Estai,Suomiai prie projekto nesimes,bet papigiai dujas aišku nusipirks. Žodžiu Gentvilas pasisakė prieš suteikiamą paskolą .

Jonavos Achema sunaudoja 60 % visų dujų. Pusė dujų atiteka vamzdžiu iš Gazpromo ,o ir Independence Dujas perkame iš Gazpromo per tarpininkus .

Kariaujame su Rusija,bet karas yra netikras . Originalus Independence projektas 2012 metais pradėtas kaip komercinis, bet po Lubio mirties jis pasidarė visuomeninis, nes nebuvo žinoma dėl Achemos ateities ir bankroto galimybės. Sustatyti savi žmonės į LITgaz, terminalo vadovas Grybauskaitės numylėtinis Molis paskirtas be konkurso terminalo vadovu , terminalo kaštai 98 milijonai eurų per metus .

Skolinamės 135 mln, po 27 mln dengiam iš paskolintų pinigų tai yra vartojimo kreditas , kuri pravalgome. Iš to lobsta dvi įmonės ,tiekėjai ir nuomotojai įskaitant valstybinę įmonę Klaipėdos Nafta

Latviais Estams parduodame dujas pigiau nei mes jas nusiperkame , mes juos dotuojame. Už 300 mln galime nupirkti visus 2 tokius laivus. Bernatonis pasakė,kad frakcijos ir Skardžiaus nuomonė smarkiai skiriais .

Kiečiausiai pasisakė Dainius Kreivys. atsisukite 20 min 10 sekundžių šitam klipe. Kreivys ismastė, kad paėmus paskolą, kas yra mokesčių mokėtojų pinigai, nereikia nuosavų lėšų, nes visą projektą bus galima įgyvendinti skolintomis lėšomis 100 % .

Kreivys sako, kad labai bijo,kad jeigu delsim tokių nuostabių skolinimosi sąlygų jau gali valstybė nebegauti. Čia maždaug ei Pranai tavo automobilis kainuoja 5000 eurų,tai aš jį nuomosiu 5 metus už 5000 ,tada iki 2024 metų dar nuomosiu už 5000 ,ir po to iki 2042 m dar už 10 000 eu nuomosiu iš tavęs ,o tada iš tavęs issipirksiu už likutinę kainą, na tiesa čia valstybinis užsakymas tai pusę skirtų pinigų tu man turėsi grąžinti grynais.

Petras Gražulis pasakė,kad konservatoriai šantažu su Grybauskaite į sutartį įtraukė Butkevičiaus vyriausybę, įi pasirašė nuomos kontraktą ,nori įtraukt valstiečius, nors mano supratimu tie 3 metai valdžioje reiškia viena. Mainais už tylą valstiečiai pasirašė tam ,ir Žemaitaitis pasirašė čia faktas .

Kirkilas Petrą nutraukė,maždaug užsirašyk diskusijai nors visi žino, kad kitų metų Seime Kirkilo nebus,o Petras bus.

Eugenijus Gentvilas nustębino, nes neužkibo ant konservatorių kabliuko. Nors Eugenijus pizdavoja Petrą per pjarinę žiniasklaidą, bet abu puikiai žino, kokia Independence geldos afera stipri ir ne veltui Simonas Gentvilas pasakė, kad čia jo vaikai ilgą laiką mokės už dujų terminalo nuomą,o uždėti įsipareigojimus kitoms kartoms nevalia .

Šio tūkstantmečio karta jau bus prarastoji karta ,kuri srėbs visą šitą korupcinį marmalą ne vieną dešimtmetį ir Valiūno ELLEX advokatų kontora bus surašiusi tokias kontrakto nutraukimo sąlygas,kad nutraukti kontraktus tiesiog neapsimokės .

Aišku Simonas minėjo alternatyviają energetiką, bet tai miręs projektas, prisiminkime kiek dirbtinių ūkininkų bankrutavo plėtodami saulės energetikos projektus. Skardžius kietai varė, kai prakalbo, o kur SGD terminalų pajamų rodikliai ?

O dabar pasakysiu taip. Valstiečiai dabar krizėje,puolami, spardomi. Saulius eis į kitus rinkimus su Socdemais. Frontą dar laiko Ramūnas su Agne, dalinai Tomilinas. Diskusijose dominuoja konservatoriai .

Aš asmeniškai po biudžeto priėmimo duočiau Skardžiui teisę veikti,bet Skardžiui bebrų partijoje ne vieta, nes jau dabar Kirkilas Skardžiuje įžvelgia konkurentą .

Kirkilas yra etatinis sarašinis ,bet į kitą kadenciją jis nepateks ir nepraeis .Kodėl Energetikos ministru paskirtas niekam nežinomas Vaičiūnas,jeigu Skardžius mygom sutvarkytų Independence reikalus ?

Valstiečiai yra negirdimi,visą juodą darbą atlieka Skardžius ir Petras Gražulis .Per 9 mėnesius vien per Independence Valstiečiai su Saulium gali pasidaryti tokį politinį kapitalą ,kad vėliau nieko nereikės daryti .

2019 m. gruodžio 18 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo sprendimas leisti „Klaipėdos naftai“ valstybės vardu pasiskolinti beveik 300 mln. eurų suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo „Independence“ išpirkimui yra sąmoningai daroma klaida Lietuvos ateities sąskaita, įsitikinęs Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas. Nepritardamas tokiam sprendimui, parlamentaras pažymi, kad valstybė prisiima ilgalaikius įsipareigojimus dirbtinai finansuoti iškastinio kuro vartojimą ir visus terminalo išlaikymo kaštus užkrauna Lietuvos gyventojams, užuot šia našta pasidalinusi su kitomis Baltijos šalimis.

„Nesu nei prieš terminalą, nei prieš valstybės norą jį įsigyti. Esu prieš tai, kokiomis priemonėmis tai daroma ir koks galutinis rezultatas gaunamas. Mes galime metų metus diskutuoti dėl mažareikšmių dalykų, tačiau štai šimtamilijoninius projektus „palaiminame“ per kelias savaites. Sąmoningai ar ne, bet Vyriausybė įstūmė šį Seimą į tokią situaciją, kuomet per 3 savaites parlamentarai yra verčiami įvertinti, apsvarstyti ir pritarti projektui, pagal kurį valstybės vardu prisiimami beveik 300 mln. eurų įsipareigojimai 25 metams. Į vieną katilą kažin kodėl suplakamos net 2 paskolos – 135 mln. eurų vadinamajai SGD saugumo dedamajai užtikrinti ir 160 mln. – terminalo išpirkimui. Jei pirmąją paskolą skubama užsitikrinti vien tam, kad priešrinkiminiais metais būtų galima pasigirti, jog beveik 18 proc. yra sumažinta dujų kaina, tai antrąja paskola yra užkraunami šimtamilijoniniai įsipareigojimai net nebe mūsų vaikams, o anūkams. Vis dėlto didžiausias paradoksas yra tai, kad Lietuva tai daro žinodama Europos Komisijos sprendimą iki 2050 metų turėti klimatui neutralią ekonomiką Europos Sąjungoje, tačiau nepaisant to vis tiek keliasdešimčiai metų apsiima dirbtinai finansuoti iškastinio kuro vartojimą, užuot investavusi į atsinaujinančią energetiką“, – teigia Seimo Ekonomikos komiteto narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.

Parlamentaras pabrėžia, kad praktika parodė, kad dabartinis SGD terminalas Lietuvos ekonomikai yra per didelis. Neįgyvendinta liko ir idėja turėti regioninį – visoms Baltijos valstybės skirtą ir visų trijų šalių solidariai finansuojamą terminalą.

„Pastarojo laikotarpio SGD terminalo eksploatavimas atskleidė neūkišką Vyriausybės požiūrį – terminalo išlaikymas užkrautas šalies gyventojams ir verslui, tuo metu Lietuvos mokesčių mokėtojų subsidijuojamomis paslaugomis mielai naudojasi verslą darantys kaimynai latviai ir estai. Seimas su valstybės garantija leidžiantis nusipirkti iš esmės Lietuvai per didelį terminalą, ilgiems metams tik užtvirtina tokią nelygiavertę verslo aplinką“, – pastebi parlamentaras E. Gentvilas.

Seimo narys atkreipia dėmesį į neargumentuotą skubą – trūks plyš valstybės garantijas paskoloms gauti dar šiais metais, kai realiai pinigų SGD terminalo išpirkimui reikės tik 2025 m. Parlamentaras taip pat laiko skandalinga aplinkybę, kad „Klaipėdos nafta“ iš anksto dirbtinai užaukština būsimo pirkinio kainą.

„Kas galėtų paneigti, kad Vyriausybės skuba dėl paskolų yra susijusi su tuo, kad stambius infrastruktūrinius projektus Europoje finansuojantys bankai artimiausioje ateityje tiesiog nebeskolins iškastinio kuro projektams. Apie tai, beje, jau yra viešai pranešę Europos rekonstrukcijų ir plėtros bei Europos investicijų bankai. Tai gali padaryti ir dabartinis Vyriausybės partneris terminalo įsigijimo projekte – Šiaurės investicijų bankas. Dar skandalingiau yra tai, kad verslo plane dėl galimo terminalo įsigijimo konsultantai „Klaipėdos naftai“ rekomendavo skolintis iki 140 mln. eurų, tačiau jau po kelių savaičių Vyriausybė į savo teikiamą projektą Seimui įrašo 160 mln. eurų sumą. Kodėl planuojamos išlaidos terminalui pirkti staiga išbrango 20 mln. eurų ir apie kokią strategiją derantis dėl kainos galima kalbėti, kuomet pardavėjas iš anksto žino, kad valstybė pirkiniui jau rezervavo 160 mln. eurų?“ – klausia Seimo Ekonomikos komiteto narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.

Seimo nario Eugenijaus Gentvilo spaudos konferencijos įrašas: https://bit.ly/35ERUUk