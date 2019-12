Ūkininkė R.Vaitekūnienė : „Valstybė man padarė 3,2 mln. eurų žalą, nes pareigūnai dengė nusikaltėlius“.

Aurimas Drižius

Pakruojo ūkininkė Ramutė Vaitekūnienė padavė Lietuvos Respubliką į teismą ir reikalauja 3 mln. eurų žalos atlyginimo.

Tiek žalos, jos nuomone, padarė Lietuvos teisėsauga, nesugebėjusi išsiaiškinti, kaip sukčiai iš Pakruojo kredito unijos sugebėjo atimti jos turtą.

Moteris įsitikinusi, kad šios kredito unijos savininkai klastojo laidavimo ir kreditavimo sutartis – neva ji ir jos įmonės ėmė kreditus iš šios unijos, jų negražino, todėl kredito unija atėmė visą jos ir jos vaikų turtą.

„Tai, kad Šiaulių FNTT ir prokuratūra nesugebėjo išsiaiškinti, kas klastojo šiuos dokumentus, man neįdomu, tačiau faktas tas, kad dokumentai suklastoti, turtas atimtas ne tik iš manęs, tačiau ir iš mano vaikų, - sakė ji redakcijai, - aš suprantu, kad valstybė neturi pinigų, todėl tegul juos išieško regreso tvarka iš tų pareigūnų, kurie daug metų už kyšius dengė šiuos nusikaltimus“.

Ūkininkė LL papasakojo savo gyvenimo istoriją:

Esu ūkininkė Ramutė Vaitekūnienė, gyvenu Pakruojo rajono Balsių kaime, tačiau mano bėda ta, kad tame pačiame kaime gyvena ir nusikalstamos grupuotės „pelėsiai“ vadeiva Rimantas Pašakinskas. Jis niekada nebuvo nei ūkininkas, tik reketininkas, vagis ir bendrovių grobikas. Vien prieš mane jis yra padaręs 72 nusikalstamas veikas.

Kokiu būdu?

Paprastai reketuodavo, sakydavo, kad jeigu norite gyventi ramiai ir nebūti nužudyti, turite susimokėti.

Negali būti? Maniau, kad tie laikai seniai baigėsi?

Taip, jau praėjo daugiau nei dešimt metų, kai Pašakinskas grobė visas bendroves jas gąsdindamas. Ir aš buvau labai kvaila, todėl, kad jam mokėjau, ir nieko nesakiau savo šeimai, kurie būtų man padėję ir kreipęsi į teisėsaugą.

Negi jūs pati nesupratote, kad jeigu plėšikai plėšia, reikia kreiptis į policiją?

Tuo metu nesupratau. O vėliau tas Pašakinskas kartus su savo bičiuliu Atkočiūnu išgrobstė Pakruojo kredito unija – esu tuo įsitikinusi. Paskui jie priklastojo visokių paskolų sutarčių – kad neva žmonės skolinosi iš kredito unijos, ir pinigų negražino. Tarp paskolų gavėjų įrašė ir mano šeimos narius. Aišku, niekas nepatiki, kad aš neva nuėjau į kredito uniją, ir už svetimą žmogų paėmiau kreditą. Tačiau jie taip sako – kad aš neva pati nuėjau ir ne tik savo šeimos, tačiau ir kitų žmonių, daugiau nei 20, vardu paėmiau kreditus ir jų negražinau. Kredito unija sako, kad aš atėjau ir paėmiau pinigus be jokių tų žmonių įgaliojimų ar kokių nors dokumentų. Pasirašiau neva už žmones, kurių net gyvų nėra.

Ir kas nors tiki tomis pasakomis?

Tiki prokurorai. Kai Pakruojo kredito unijai buvo iškelta baudžiamoji byla, tai policijos tyrėjai sąmoningai keturis metus nieko netyrė, tik reiškė man ir mano šeimai visokius įtarimus. Turiu šiai dienai bent 30 įtarimų dėl bet ko, kad ir dėl nepagarbos teismui. Byloje toks pilietis pareiškė, kad aš jo vardu paėmiau kreditą, man pareiškė įtarimus, tačiau per keturis metus manęs nė karto neapklausė policija. Jie mane apkaltino, kad aš nuėjau ir svetimų žmonių vardu paėmiau iš unijos 60 tūkst. litų kreditą. Tai pasaka, nes kas man duos pinigus svetimų žmonių vardu?

Ir kas nors tuo patikėjo? Teisėsauga?

Taip, ji nieko neištyrė, tačiau iš manęs atėmė visą turtą. Man padaryta 3,2 mln. eurų žala. Reikalauju, kad man šią žalą padengtų valstybė, kuri vėliau tą žalą išsiieškotų iš Pakruojo kredito unijos valdytojų. Nes jie suklastojo dokumentus, kad aš neva svetimų žmonių vardu ėmiau pinigus ir jų negražinau – tada unija atėmė visą turtą. Ir visi tiki tomis pasakomis. O paskutiniu metu apskirtai darosi nesuprantami dalykai. Kadangi policija tų maklių netyrė, ir kredito unija negali apgauti naujų žmonių, tai jie sugalvojo, kad mes, t.y. UAB ‚Aisnera“ 2010 m. sausio mėnesį nukūlėme grūdus ir gavome pajamas, kurias pavogėme ir padarėme kredito unijai žalą. Neva tik susikūrusi įmonė pasirašė laidavimą kredito unijai už mano žentą, kuriam neva davė 220 tūkst. litų paskolą. Nors jis tų pinigų nei gavo, nei ką. O laiduotojo įrašė UAB „Aisnera“. Tačiau FNTT tai nebuvo įdomu.

Aš nesu žemės ūkio specialistas, tačiau ar įmanoma žiemą Lietuvoje nuimti derlių ir nukulti grūdus?

Grudai kuliami, kai pribręsta. O UAB ‚Aisnera“ įsteigta lapkričio mėn., vadinasi, pasėjome gruodžio mėn., o sausio mėnesi javus nukūlėme ir gavome pajamas. O Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai Danutė Gasiunienė, Dalia Kačinskienė ir Alvydas Poškus savo nutartimi nusprendė, kad taip ir buvo. Tada aš ir pasiūliau prezidentei Grybauskaitei nedelsiant juos apdovanoti ordinais bei įtraukti į Raudonąją knygą. 2009 m. lapkričio 10 dieną buvo įsteigta UAB „Aisnera“, ir ji beregint pakliuvusi į didžiausių Pakruojo sukčių pinkles. Mat 2010 m. sausio 18 d. Pakruojo ūkininkų kredito unija šiai uždarajai akcinei bendrovei suklastojo laidavimo sutartį 220 000 litų sumai. Laidavimo paraiškoje, pildytoje kelių minėtosios unijos sukčių rankomis, įrašytas net toks turtas (traktoriai bet kita žemės ūkio technika), kurio ši bendrovė neturėjo, taip pat derlius iš 118,76 ha kviečių ir 52,7 ha rapso. O keisčiausiai atrodo ten nurodytos iš ūkininkavimo gautos pajamos - 383 758,70 Lt.

Aišku, ši suklastota laidavimo sutartis buvo tiriama ir baudžiamojoje byloje Nr. 40-1-158-10, FNTT Šiaulių apygardos valdybos darbuotojų. Bėda, kad minėtoji teisėsaugos institucija buvo akivaizdžiai nupirkta, nes „patikėjo*- tuo, kuo nepatikėtų net pirmokai — kad derlius nuimamas, t. y. pasėliui kuliami... sausio mėnesį!

Dėl laidavimo sutarties suklastojimo buvo kreiptasi į teismą. 2016 m. kovo 16 d. Šiaulių apygardos teismo teisėja Lina Muchtarovienė civilinėje byloje pripažino aprašytąją sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Pritaikius restituciją, iš atsakovo — Pakruojo ūkininkų kredito unijos - priteista 48 455,03 eurų suma ieškovui - bankrutuojančiai UAB „ Aisnera“.

Tačiau Pakruojo ūkininkų kredito unijos sukčiai, kaip manau, Aurelijus Atkočiūnas, Rimantas Pašakinskas ir Gintaras Beniulis (šiuo metu „pabėgęs“ į užsienį) negalėjo susitaikyti su tokiu sprendimu, tuo labiau, kad šiame teisme turėjo ‚stogą“ – teismo pirmininką Vytautą Kursevičių. Aferistai juo labai pasipiktino ir tuomet kaip gelbėjimosi šiaudo griebėsi Apeliacinio teismo ir eilinį kartą „nupirko“ šio teismo teisėjus: Danutę Gasiūnienę, Dalią Kačinskienę ir Alvydą . Poškų. Todėl pastarieji ir yra verti neeilinio apdovanojimo - patvirtinę Pakruojo ūkininkų kredito unijos gudragalvių (o gal kaip tik - bukagalvių) „išradimą“ - kulti derlių sausio mėnesį ir gauti 383 758,70 Lt pajamų. Tai šie „temidės tarnai“ ir nutarė įteisinti rugiapjūtę žiemą.

Labai prašau prezidento Nausėdos, kad jis išgristų mane, nes žadėjo priimti žmones ir spręsti jų problemas. Tačiau niekas nepasikeitė – ir prezidentūros kanceliarijos vedėja Asta Bogušienė man atsirašinėja, kad prezidentas yra neįgalus – jis nieko negali spręsti, ir nieko priimti.

Aš tai manau, kad jam tai neįdomu, įdomiau nuvažiuoti pas Popiežių ar į Japoniją?

Aš manau, kad jis turėtų atsipeikėti, nes mes jį rinkome tam, kad spręstu žmonių problemas ir neleistų nusikaltėliais toliau įsidirbinėti. Noriu tikėti, kad prezidentas sugrįš, gerai išsimiegos, ir nedarys taip, kaip jo pirmtakė galia Grybauskaitė.

Tai jūs sakote, kad tos laidavimo sutartys yra klastotės?

Visiškos klastotės – ir jeigu apygardos teismas tai pamato, kodėl nepamatė apeliacinis teismas? Į Grybauskaitę daug kartų kreipiausi, vieną kartą man buvo pavykę prie jos prieiti, tačiau jokio atsakymo nesulaukiau.

O ta Šiaulių teisėsauga – teismai ir prokuratūra – dirba tik už pinigus, kiek supratau?

Tik už pinigus, nes aš kaip teisme pradėjau aiškinti, kad taip nebūna, kad grūdus kulia žiemą, tai gavau 800 eurų baudą, ir dar iškėlė bylą už nepagarbą teismui. Rugpjūčio 26 d. atvažiavo policija, mane čiupo ir sako – važiuojame į apklausą. Jie man aiškino, kad reikia mane atvesdinti, tačiau kai įgrūdo mane į mašiną, man pakilo spaudimas. Policininkai pamatė, kad man labai bloga, ir nuvežė į ligoninę. Gydytoja prileido man vaistų, o šalia stovėjo policininkai ir šaipėsi. Gydytoja pasakė, kad reikia mane vežti į Šiaulių ligoninę. Tik vėliau sužinojau, kad policijos tyrėja susitarė, kad vos man pagerės, gydytoja iš karto turės jiems pranešti. Taip ir nutiko – policija pradėjo mane ligoninėje fotografuoti, ir puolė mane vestis lauk. Visi praeiviai žiūrėjo, kaip ta policija mane tempia iš Šiaulių ligoninės. Policijoje mane apklausė, ir įteikė įtarimą – kad aš labai pažeminau teismą, teisėją Dabą Lisą, kai pasakiau, kad jie neišmano žemės ūkio, jeigu javus kulia žiemą. Ir dar pasakiau, kad „teisėjas įsistatęs kiaulės akis“ – bet juk man taip ir atrodė. Tada policininkai mane pražiodę, kišo įrankius, paėmė DNR. Laužė pirštus, ir visaip tyčiojosi, padarė iš manęs didžiulę nusikaltėlę. Dėl tokių teisėjų veiksmų skundžiausi ir prezidentui, ir teisėjo etikos komisijai, tačiau negavau jokio atsakymo.

Tai jūs dėl visų šių veiksmų prašote žalos atlyginimą?

Vien mano atžvilgiu tas Pašakinskas padarė 74 nusikaltimus, tačiau niekas netyrė ir netirs. Nors dėl to, kad jis dar 2012 m. mums iškvietė policija, sustojo mano vyro širdis, todėl ji laikau e tik vagimi, bet ir žudiku. Pašakinskas buvo kandidatas į Europos parlamentą, ir policija net man buvo pareiškusi įtarimus, kad už jį niekas nebalsavo. Nors tas Pašakinskas iš valstybės prašė priteisti jam 46 mln. eurų neva dėl to, kad policijoje pažymoje buvo priskirtas „pelėsiu“ gaujai, ir todėl negavo paskolų iš banko, tačiau teismas vietoj to jam skyrė susimokėti beveik 3 tūkst. eurų baudą.

Tačiau kaip jums nepavyko įrodyti, kad pinigų iš kredito unijos už kitus žmonės neėmėte ir viskas – klastotės?

Yra toks Pašakinsko darbuotojas – Žalys, kuris teismui 2015 m. pateikė teismui ieškinį ir parašė pasaką : „...Vaitekūnienę pažinojau, pas ją dirbau, mes vienas kitu pasitikėjome, atsakovė paprašė manęs iš kredito unijos paimti paskolą..aš nesutikau, tada atsakovė pradėjo manęs maldauti, verkti, kad reikia visiems mokėti. Aš pas ją dirbau mechaniku, ji man buvo skolinga apie 10 tūkst. litų. Dar sutarėme, kad ji, paėmusi 60 tūkst. litų karditą iš kredito unijos, man atiduos 10 tūkst. litų..abu susitarėme nuvykti į uniją apie 21 val., aš nuvykau, tačiau atsakovės nesulaukiau...vėliau Vaitekūnienė man pasakė, kad ‚aš pasiėmiau pinigus, Petrai, tačiau tų 10 tūkst. litų tau jau nebeliko“. Tada man jos pagailo, ir pasirašiau dokumentus, turėdamas omenyje, kad mes kartu dirbame“. Seka tokias pasakas, kad mane juokas ima – juk kredito unija turi valdymo organus, kiekvieną paskolą jie įkeičia turtu, yra tam numatyta procedūra. O čia sako – aš atėjau ir paėmiau kreditą kito žmogaus vardu.

Ir tokia kredito unija dar veikia?

Veikia, nes jie matyt nupirko Lietuvos banko priežiūros tarnybą.