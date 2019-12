Didžiosios Britanijos premjeras Boris Johnson pažadėjo, kad jis neapvils tų milijonų žmonių, kurie pirmą kartą rinkimuose balsavo už karalystės konservatorius.

Konservatorių pergalė triuškinanti – tai leis Johnson suformuoti naują stiprią UK vyriausybę, kurios pagrindinis tikslas – išstoti iš ES.

Tai, kad anglai tokia didele balsų dauguma balsavo už išstojimą iš ES, nutildė tuos, kurie reikalavo „antro referendumo“.

Leiboristai nebuvo patyrę tokio pralaimėjimo nuo 1935 m.

Įdomu, kad net tradiciškai už leiboristus balsavę regionai šį kartą balsavo už konservatorius.

Triumfuojantis Boris Johnson patarė tiems, kurie reikalavo antrojo referendumo „užsičiaupti“ (pažodžiui „to put a sock in it“).

Premjeras džiaugėsi, kad žmonės juo patikėjo, ir sakė, kad dirbs dieną ir naktį, kad pateisintų jų pasitikėjimą.

Jis sakė, kad rinkimų rezultatai aiškiai parodė, kad žmonės nori Brexit, ir kad tai yra „neatšaukiamas Britanijos žmonių sprendimas“.

O tiems, kurie reikalavo antrojo referendumo po 2016 m., kai britai nubalsavo už Brexit, Johnson turėjo vieną patarimą : „Viskas, užsičiaupkit“ ('That's it. Put a sock in the megaphone.'

Paskui pajuokavo „Padarykime tą Brexit. Tačiau pirma – pusryčiai“.