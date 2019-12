S.Skvernelio gauja sučiupta gaminusi narkotikus?

Prieš kelis mėnesius buvo nuo tarnybos nušalintas Kauno policijos vadovas Darius Žukauskas (nuotr. pirmoje eilėje pirmas kairėje), ir tai sukėlė nemenką premjero Sauliaus Skvernelio nepasitenkinimą - „Policijos departamento sprendimai, švelniai tariant, labai keisti, – taip D.Žukausko nušalinimą nuo pareigų komentavo premjeras Saulius Skvernelis. – Vadovui, kuris apie metus laiko yra vaiko priežiūros atostogose, reiškiamos pretenzijos, o pavaduotojai, atsakingi už tą veiklos sritį, (...), yra, kaip sako, „ne prie ko“. Tai keista Policijos departamento pozicija.“

Kaip žinia, Šiaulių Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos komisarai narkotikais prekiavo bent 20 metų, kol galiausiai buvo sučiupti, kai pavogė didelę kofiskuoto kokaino siuntą. LL šaltiniai teigia, kad šios siuntos savininkai kreipėsi į policijos viršininkus - tada minėti šiauliečiai ne tik gražino narkobaronams visus už kokainą gautus pinigus, tačiau dar ir buvo įkalinti - mat buvo nuspręstą, kad reikia juos pamokyti, kad kitiems komisarams - narkobaronams būtų pamoka. Buvęs policijos generalinis komisaras Skvernelis, žinoma, net nenutuokė, kad jam už nugaros komisarai 20 metų prekiavo narkotikais ir kontroliavo visą prekybą narkotinėmis medžiagomis

Tokiu pareiškimu S.Skvernelis pripažino, kad D.Žukauskas priklauso jo, S.Skvernelio organizuotai grupuotei.

Tačiau tik po šio S.Skvernelio pareiškimo paaiškėjo, kad D.Žukauskas turėjo užnugarį arba „stogą“ vyriausybėje, kurią signalai apie problemas Kauno policijoje turėjo pasiekti gerokai anksčiau.

2017 metais Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius atliko tarnybinį patikrinimą. Čia nustatyti šokiruojantys faktai apie galimą šantažą ir galbūt net nusikalstamus D.Žukausko veiksmus. Pasiūlyta šią informaciją perduoti prokurorams, kad šie įvertintų, ar Kauno policijos vado veiksmuose nebuvo piktnaudžiavimo požymių – nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 228 straipsnyje.

„Turimais duomenimis, jūsų nurodytas dokumentas prokuratūroje nebuvo gautas“, – po kelių savaičių paieškų į klausimą, kuo baigėsi šis tyrimas, 15min.lt atsakė Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.

Kancleris sako nieko nesprendęs Taigi siūlymas kreiptis į prokuratūrą tada buvo ignoruotas. Tačiau kas ir kodėl priėmė tokį sprendimą? Pradėjus aiškintis, kodėl informacija apie galbūt padarytą nusikaltimą nė nenukeliavo į prokuratūrą, pagrindiniams istorijos dalyviams staiga pradingo atmintis. Kiti informuoti žmonės sutiko kalbėti tik anonimiškai.

Vienas 15min šaltinis tvirtino, kad aktyviai už sprendimą padėti surinktą medžiagą į stalčių agitavo tuometis VRM kancleris, artimas premjero bendražygis ir buvęs policijos pareigūnas, o dabar Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Tačiau LL turi įrodymus ne tik apie šiuos įtariamus D.Žukausko nusikaltimus. Mat į jį ne kartą kreipėsi ir kaunietė, buvusi policijos pareigūnė Skaista Rakauskienė, kuri pranešė, kad jos kaimynai yra atidarę narkotikų laboratoriją ir visą parą štampuoja metamfetaminą.

Nors moteris ne kartą kreipėsi dėl narkotikų į buvusį savo viršininką Darių Žukauską, ji pastarojo pastangomis buvo uždaryta į Rokiškio psichiatrinę ligoninę, kur išlaikyta metus. Moteris mirė.

S.Rakauskienė paskutinį kartą parašė Kauno policijos komisarui Dariui Žukauskui tokią žinutę: 2014-ll-8 d. 13:19 h, „eilinį kartą pranešu apie sunkų nusikaltimą Domeikavoje, (adresas yra - Z.V.), narko ceche šefas (duomenys yra – Z.V.) su boba savo ir „duchu“ vergu štampuoja amfetm. tabletes. Dar karštos. Rakauskienė.“

Ši žinutė buvo išsiųsta į D.Žukausko tarnybinį mobilų telefoną.

Po šios žinutės prasidėjo jos atžvilgiu teisinis nihilizmas, pasitelkus netgi psichiatrus – moteris D.Žukausko pastangomis buvo uždaryta į „psichuškę“.

Buvusi poliicjos pareigūnė Skaista Rakauskienė (nuotr. viršuje), pranešusi apie metamfeamino laboratoriją kaiminystėje, Dariaus Žukausko pastangomis buvo uždaryta į "psichuškę", ir gretai mirė

Panašiai viskas vyko ir toje istorijoje, kurią aprašė 15min.lt, tačiau čia išryškėjo visi šios D.Žukausko – S.Skvernelio gaujos dalyviai ir jų „stogas“.

Mat žurnalistai pabandė susisiekti su vyriausybės kancleriu A.Stončaičiu, jis į jokias kalbas nesileido ir liepė su klausimais keliauti pas premjero patarėją Tomą Beržinską.

„Jūsų klausime formuluojamas teiginys, deja, tėra jūsų asmeninė interpretacija, kuri neatitinka tikrovės, – tokį atsakymą iš Vyriausybės spaudos tarnybos gavo 15min, kai paklausė, kodėl kancleris dalyvavo diskusijose dėl tarnybinio patikrinimo medžiagos. – Tuometinis Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis jokia forma nedalyvavo jūsų minimo klausimo svarstyme ir sprendimų priėmime.“

Lygiai taip pat atmintis pradingo ir tuomečiam vidaus reikalų ministrui, dabar krašto apsaugos viceministrui Eimučiui Misiūnui. Būtent jo parašu patvirtintas sprendimas nesikreipti į prokuratūrą dėl įtariamų D.Žukausko nusikaltimų.

Eimutis Misiūnas sakė pačią situaciją prisimenantis, bet kokie buvo sprendimo argumentai, šiandien esą nebežino. „Informuojame, kad 2017 metų gegužės 15 d. parengta Vidaus reikalų ministerijos išvada nebuvo perduota prokuratūrai dėl įrodymų nepakankamumo“, – galiausiai toks oficialus atsakymas 15min pasiekė iš Vidaus reikalų ministerijos komunikacijos skyriaus.

15min siūlė pažvelgti į įrodymus, kuriuose ministerijos darbuotojai įžvelgė galimą nusikaltimą, tačiau ministrui jie nepasirodė pakankami kreiptis į prokuratūrą. 15min jau skelbė šią istoriją – tai atvejis, kai Imuniteto skyriuje mįslingai 2016 metais atsiradęs įrašas, kuriame pareigūnas Valerijus Prochorenka keliskart suduoda sulaikytajam, virto baudžiamąja byla, subliuškusia teisme. Kadangi įrašas Imuniteto skyriuje atsirado tik po pusantrų metų nuo jame užfiksuotų įvykių, V.Prochorenka apkaltino D.Žukauską, esą šį įrašą jis visą tą laiką laikė savo seife ir šantažavo savo pavaldinį.

Tačiau du pareigūno kolegos tyrėjams VRM patvirtino, kad dar iki atsirandant mįslingam įrašui V.Prochorenka jiems yra apie tai užsiminęs. „Darbo metu V.Prochorenka yra pasakojęs, kad G.Gatulis su juo kartu buvo nuvykęs pas D.Žukauską į darbo kabinetą, kur jis necenzūriniais žodžiais liepė parodyti telefoną, sakydamas, kad V.Prochorenka daro garso įrašą, liepė nusirengti tarnybinės uniformos viršutinę striukę, – tokie vieno pareigūno parodymai užfiksuoti VRM išvadoje. – Kabinete D.Žukauskas jį auklėjo necenzūriniais žodžiais, priekaištavo, kad nepaklūsta G.Gatulio įsakymams. Taip pat pasakojo, kad G.Gatulis pateikė D.Žukauskui kompaktinę plokštelę su vaizdo įrašu, kuriame jis suduoda smūgius sulaikytam asmeniui. D.Žukauskas pareiškęs V.Prochorenkai, kad jei šis „šokinės, bus supalintas“. Kitas pareigūnas prisiminė girdėjęs panašias aplinkybes ne tik iš kolegos, bet ir pats D.Žukauskas esą jam sakė, kad V.Prochorenka muša žmones. „V.Prochorenka nuogąstavo, ar jam nebus padėti narkotikai, bandant su juo susidoroti“, – pasakojo pareigūnas.

„Tau liepė perduoti, kad jei bendrausi su kuo nereikia, būsi suėstas“, – tokie D.Žukausko linkėjimai perduoti per kitą pareigūną V.Prochorenkai ir užfiksuoti garso įraše.

„Teismas kritiškai vertina G.Gatulio ir D.Žukausko parodymus, kad jie nesusiję su minimu įrašu, kuriuo jie pusantrų metų galimai šantažavo, reikalavo jo paklusnumo, nes šios aplinkybės nustatytos tarnybinio patikrinimo metu“, – pasisakė teismas. Teisėjas, išsiaiškinęs apie galbūt padarytą aukšto rango pareigūnų nusikaltimą, galėjo pats inicijuoti ikiteisminį tyrimą. Bet to nepadarė. „Kadangi tarnybinio patikrinimo pagrindu turėjo būti atliekamas prokuratūroje tyrimas dėl jų veiksmų, teismas dėl šių aplinkybių neinicijuoja ikiteisminio tyrimo“, – štai tokį sprendimą priėmė teisėjas, nes buvo suklaidintas ir galvojo, kad informaciją jau vertina prokuratūra.

Beje, to paties tarnybinio patikrinimo metu nustatyta ir daugiau pažeidimų. V.Prochorenka, bijojęs, kad jam nebūtų pakišti narkotikai, vieną dieną atėjęs į darbą rado savo seife krūvą kalašnikovo šovinių. Jis nedelsiant apie tai informavo savo vadovus, bet sureaguota tik po maždaug mėnesio – tik tuomet pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris nutrauktas neišsiaiškinus, kas pakišo šovinius. Dėl to pasiūlyta tuometiniam generaliniam komisarui Linui Pernavui spręsti D.Žukausko tarnybinės atsakomybės klausimą. Tačiau neseniai nutaręs Kauno policijos vadą nušalinti nuo pareigų tuomet L.Pernavas manė, kad nereikia jokių nuobaudų.

Rakauskienės bute acetono koncentracija normą viršijo tris kartus - kai pasiskundė policijai, kad kaimynai gamina narkotikus, buvo uždaryta į "psichuškę|"

Eskpolicininkė, dėl acetono smarvės savo bute ilgai ieškojo kas gali nustatyti lakiųjų organinių junginių konsentraciją supančiame ore jos bute.

„Kaip tyrėjai sužinodavo, kad tyrimai reikalingi teismams, dėl užkirtimo kelio narkotikų gamybai, visi atsisakydavo, LL pasakojo S.Rakauskienės dragas Zenonas Volkovas, - apie narkotikų gamybą pasirodo galima pranešti tik pasitikėjimo slaptu tel. numeriu. Ir tik jėgos struktūros gali prašyti tyrimų. Teko ir man pranešti apie narkomanų būstinę. Pasisiūliau netgi padėti sulaikyti. Atvykę pareigūnai, susitikę su manim, raportavo budinčiam: nustatėme skambinusiojo asmenybę ir jo gyvenamąją vietą. Durniau negali būti, skambindamas viską buvau nurodęs, Ką tiems ereliams (ne angelų sargams) bereikėjo nustatinėti. Apie kokį savo įdirbį kalba. Skambindamas 112 visa tai buvau nurodęs, pasitikau policininkus daugiabučio laiptinės koridoriuje. Narkomanams, trikdžiusius 3 val. nakties gyventojų ramybę, leido išsilakstyti. Mane gelbėjo pareiškimo nerašymas“.

Tačiau S.Rakauskienei sutiko padėti Kauno technikos universiteto Aplinkosaugos technologijos katedros jaunesnis mokslo darbuotojas Tadas Prasauskasą, kuris baigęs šio universiteto chemijos technologijos fakultetą.

Tolimesnę S.Rakauskienės likimą papasakojo jau minėtas LL bendradarbis Z.Volkovas, pats dalyvavęs S.Rakauskienės teismo posėdžiuose : „Kodėl pristačiau šį garbų žmogų? Ogi todėl, kad jis sutiko nemokamai atlikti, S.Rakauskienės prašymu jos bute oro taršos tyrimus, kuriuos panaudojo mokslinėms studijoms. Surinktų mėginių analizė, Skaisčios bute, buvo atlikta naudojant dujų chromatografiją ir masinę spektrometriją. Tyrimo metu Skaistos bute buvo rastos LOJ koncentracijos: Benzeno, Trichloretileno, Tetrachloretileno, Etibenzeno, p-ksileno, Stireno, o-ksileno.

Be to Skaista specialia technika pati užfiksavo dieną naktį klaksinčio aparato garsus, pateikė oro užterštumo duomenis įvairioms teisėsaugos instancijoms: generalinei prokuratūrai, VRM, VSD. Netgi paminėdavo, jeigu netiki jos įrodymais , prašė apsilankyti jos bute su savo techninėmis priemonėmis atlikti tyrimus t. ir t. Deja sulaukė tik neigiamų atsakymų. Jos kompromitacija (liga) įgavo pagreitį.

2016-06-02 b.b Nr.M1-1200/2016 vadovaujantis LR BPK 440-442 str. pagrindais, Kauno apylinkės teismas pratęsė Skaistos atidavimo į sveikatos priežiūros įstaigą terminą 3 mėn., skaičiuojant laiką nuo 2016-06-03 d.

Kadangi apsižioplinę, kad tą nutartį paviešino, teisėjai niekam nepranešant po 4 dienų, t.y. 2016-06-06 slaptai priima tokią pačią nutartį, tik jau be nurodyto 3 mėn. įkalinimo termino. Reiškia neterminuotai, galimai kol 71 m. policijos veteranė bus išnešta kojomis į priekį.

Nieko lyg šiol apeliante Skaista Rakauskienė, nežinodama apie antrąją 2016-06-06 d. nutartį, būdama durnyne, susiranda advokatą kuris jos prašymu 2016-06-22 d. Kauno apygardos teismui parašo skundą, jame prašoma panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-06-02 d. nutartį b.b. M1-1200-246/2016, kuria atidavimo į sveikatos priežiūros įstaigą terminas pratęstas 3 mėnesių terminui, skaičiuojant nuo 2016-06-03 taip pat nedelsiant prašoma paleisti iš minėtos įstaigos (durnyno). Be to, apeliantė prašo užtikrinti jos dalyvavimą tokiame rungtyniškame teismo posėdyje.

Kaip vyko 2016-11-22 d. posėdis buvau rašęs.

Policijos pagalba iš posėdžių salės išprašomi visuomenės veikėjai, žurnalistai, atvykę iš Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus. Naujai rašyto Skaistos prašymo, kad posėdis būtų viešas, leisti jai dalyvauti, mums būnant dar posėdžių salėje, nenagrinėjo. Kadangi tai taip pat slapta, galimai teisininkų susirinkusi šutvė ir nagrinėjo, deja to tiksliai sužinoti negalime. Gavus teismo sprendimą skaitome ką gerb. teisėjų kolegija (pirmininkė teisėja Danutė Giačaitė, teisėjai: Olegas Šibkovas, Viktoras Preikšas) nustatė: „teisėjų kolegija priimdama sprendimą, nustatė kad pirmos instancijos teisme nebuvo išsamiai ištirtos bylos aplinkybės, neapklausti pareigūnai gavę Skaistos pranešimą ir surašę pareiškimo protokolą, nėra išsamaus eksperto psichiatro pasisakymo, dėl gydymo S.Rakauskienei taikymo tikslingumo, be to po bylos nagrinėjimo buvo gautas Skaistos raštas, kuriuo ji kelia abejones, dėl jos gydymo. Todėl siekiant išsiaiškinti aukščiau nurodytas aplinkybes, būtina atnaujinti įrodymų tyrimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 300 str., 324 str. 6 d.). Teisėjų kolegija, vadovaujantis BPK 287 str., 300 str., 324 str. 6 d., 7 d., nutarė: atnaujinti įrodymų tyrimą. Bylos nagrinėjimą paskirti 2016-12-07 d. 11 val.“

Skaista tarp tikrų pakvaišėlių jau apie metus iškentėjo nekonfliktuodama net su administracija. Stebimasi, kodėl lyg šiol nepavažiavo stogas. Gerbiamieji Skaistos įkalinimo užsakovai (manau žinote ką turiu omenyje – Z.V.) nepykite ant Rokiškio durnyno darbuotojų, jie darė ir stengėsi Skaistą iš tikro padaryti berazume. Skaistą laikė palatoje kartu su moterimi nužudžiusia savo motiną, rėkiančia ir knarkiančia. Galite suprasti septyniasdešimtmetės policijos veteranės Skaistos psichologinį smurtą, vienoje palatoje su žmogžude. Atsilaikė. Nesiskundė. Būtų pasiskundusi administracijai, iš kart būtų diagnozuota liga. Kiek žinom, iki šiol kankinei Skaistai diagnozė nenustatyta, o tokiais metodais gydantiems daktarams visuomenės diagnozė jau žinoma.

Kartą apsilankiusi vertėja Marina Morozova pas Skaistą namuose girdėjo ir suuodė tą patį, ką ir Skaista. Visą parą iš kaimyninio buto girdėjosi monotoniškas klaksėjimas, nesuprantamas tvaikas. Ryte, po bemiegės nakties M.Morozova pasijuto labai blogai, skaudėjo galvą, pykino. Teko Marinai viešnagę nutraukti ir grįžti sergančiai į namus. Marinos Morozovos parodymai atitinka Skaistos parodymams, todėl teismui jos parodymai ir nereikalingi. Reikės uždaryti ir vertėją M.Marozovą šalia, arba paleisti Skaistą. Paleisti Skaistos negalima, nes reikės kažkam atsakyti už jos kančias, arba atsigulti į vadinamą ligoninę.

Minėta teisėjų kolegija rašo, o būtent: „po bylos nagrinėjimo buvo gautas Skaistos raštas, kuriuo ji kelia abejones, dėl jos gydymo.“ Pasiaiškinus nustatyta, kad Skaista apie jokias abejones nerašė, rašė tiesiai šviesiai: „esu normalus, principingas, ramus, kantrus, pilietiškai aktyvus žmogus, todėl vadinamoje gydymo įstaigoje neduodami jokie psichotropiniai vaistai“. Aš, kaip ir Jūs, gerbiami skaitytojai, neradau Skaistos žodžiuose nei užuominos, apie teisėjų kolegijos rašomas gydymo abejones. Manome, kad tai tik eilinis teisėjų psichologinis smurtas Skaistos atžvilgiu.

Nuo Kauno policijos komisaro Dariaus Žukausko persekiojimo šiais metais Zigmas Šegžda pasiprašė politinio prieglobsčio Švedijos Karalystėje. Kauniškis Renatas Jankūnas neapkentęs pastovaus reketavimo iš kauniškių policininkų pusės, norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį, kad nebūtų dingęs nežinia kur, į jo skundus nekreipiančių dėmesio į Kauno apygardos prokuratūros pastatą per langą įbogino fekalijų kibirą. Turintis meno gyslelę R.Jankūnas įkalintas taip pat Rokiškio durnyne.

Aš Skaistos byloje taip pat norėčiau būti liudytoju, ir norėčiau paliudyti kaip vienas pareigūnas kompanijoje skundėsi, kad vienas svolačius kolega jam būnant atostogose paėmė jam priklausančią iš taško duoklę. Deja Lietuvos teisingumo sargams, gerb. M.Morozovos, mano parodymai nereikalingi. Tiksliausias parodymas policijos komisaro D.Žukausko: „Nereikėjo Skaistai kalbėti, kad mes bendradarbiaujame su narkomanais, būtų buvusi laisvėje.“