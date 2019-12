S.Skvernelio gaujoje – tylus ir žiaurus banditų tarpusavio karas

Kauno policijos veteranai sako, kad vyriausybės kanclerį Stončaitį ir suspenduotą Kauno poliicjos vyr. komisarą Darių Žukauską matė kartu Kauno Eigulių kapinėse beapsimetančiais, kad kažko gedi, bet šiaip stoviniavo greta ir šnekučiavosi. Kaip žinia, D.Žukauskas yra šiuo metu nušalintas nuo pareigų, o žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad visa S.Skvernerio vyriausybė žūt būt siekė jį apsaugoti nuo baudžiamosios bylos.

Be to yra patikimų šaltinių, kad vadinamas "D.Ž."Kaune turi ne vieną butą ne savo vardu, namą Vilniuje ir vilą Ispanijoje. Šaltiniai sako, kad tuos dalykus įmanoma nesunkiai nustatyti, bet bijomasi per didelio skandalo. Einantis Kauno AVPK viršininko pareigas Jablonskas yra pasakęs , kad kas iš Kauno policijos "jaučiasi" kviestinas apklausai geriau tegul eina į pensiją ar šiaip lauk ir nebus persekiojami, tačiau vėliau."D.Ž." atsisakė tai daryti ir grasinasi atskleisti turimą kompromatą apie departamento vadovybę.

KIti LL šaltiniai sako, kad minėta S. Skvernelio gauja labiausiai bijo Neringos Venckienės – bijomasi, kad dėl jos liudijimų teisme gali išaiškėti siaubingi nusikaltimai, kuriuos įvykdė vadinamieji Kauno “teisėjai” ir policijos vadovai.

Todėl šeštadienį pasirodęs Astos Kuznecovaitės straipsnis “Lietuvos ryte”, kurioje eilinį kartą šmeižiama N.Venckienė, ją kaltinant Vaido Milinio, Kauno apygardos teismo pirmininko Alberto Milinio įsūnio nužudymo organizavimu, yra eilinis baimės priepuolis pagąsdinti arba paveikti visuomenės nuomonę.

Tačiau jeigu anksčiau šie teisėjų mantijomis ir policininko uniformomis apsirengę banditai nejautė jokių ribų ir galėjo kaip nori klastoti bylas, tai dabar N.Venckienė jaučia JAV ambasados ir Teisingumo departamento paramą – amerikiečiai aiškiai pasakė, kad visas tas 35 kaltinimų N.Venckcienei rinkinys yra klastotės. Kodėl už klastočių rengimą ir bylų klastojimą nėra keliamos bylos prokurorams, kol kas neaišku – “teisinė sistema” dar nepribrendusi pati save pasodinti į kalėjimą, tačiau tas jausmas, kad greitai reikės visiems kartu sėsti už grotų, artėja labai greitai.

Mat LL šaltiniai sako, kad Kauno policija ir Alvydo Sadecko įsteigtas Kriminalinės policijos biuras puikiai žino, kas pagrobė ir nužudė Vaidą Milinį, tačiau sąmoningai išsuko žudikus nuo atsakomybės, ir kaltę bando suversti visiškai nieko dėtiems žmonėms.

. Tai išsiaiškino tos pačios V.Milinio motinos Marijos Milinienės pasamdytas buvęs Kauno rajono vyr. Komisaras Juozas Leščiukaitis. M.Milinienės nurodymu jis turėjo surinkti kompromatą apie Venckienės šeimą ir išsiaiškinti, kas nužudė jos sūnų.

J.Leščiukaitis, kaip buvęs komisaras, per savo informatorius Kauno rajone greitai sužinojo, kad M.Milinienės sūnų nužudė banditai, kuriems V.Milinis neva buvo pažadėjęs per tėvą, teismo pirmininką, sutvarkyti jų bylas. Policija net įrašė J. Leščiukaičio telefono pokalbius su viena savo drauge Albinute – šiuose pokalbiuose J.Leščiukaitis pasakė, kad “mes jau išsiaiškinome viską, ką reikia”.

J.Leščiukaitis savo draugei, kalbėdamas apie Vaidą Milinį, sako : ‘Jos tą sūnų nužudė dėl tėvo nusikalstamos veiklos..”jis pažadėjęs su tėvu pakalbėti paėmė pinigus už kažką..tas tėvas nepadarė”.

Juozas Leščiukaitis, buvęs Kauno rajono policijos komisariato viršininko pavaduotojas operatyviniam darbui, prieš 18 metų kontrabandos byloje atleistas nuo atsakomybės kaip padėjęs tyrimui (t.y. atskleidė visą kontrabandos schemą), netikėtai mirė prieš dvejus metus, taip ir nespėjęs duoti parodymų Šiaulių apygardos teisme, kur buvo nagrinėjama „Garliavos patvorinių“ byla.

Tačiau tik dabar LL sužinojo, kad dėl V.Milinio pagrobimo ir nužudymo Kauno policija buvo sulaikiusi du įtariamuosius Kauno rajono gyventojus Bernardą ir Edgarą Bartkus.

Apie tai, kad jo sūnūs buvo sulaikyti, įtariami V.Milinio nužudymu, LL šaltiniui prasitarė pats jų tėvas Gintas Bartkus. Mūsų šaltinis yra dirbęs pas Bartkų, todėl palaikė su juo neblogus santykius. Vienoje tolimoje kelionėje du vyrai turėjo pakankamai laiko apšnekėti daug reikalų.

„Tėvas G.Bartkus man papasakojo, kad policija buvo sulaikiusi jo sūnus ir apkaltinusi to V.Milinio nužudyme ir pagrobime, - pasakojo LL šaltinis, kurį pavadinkime A.B., - vėliau ir viešai buvo paskelbta spaudoje, kad sulaikyti du asmenys, kurie paskutiniai skambino Vaidui Miliniui. O tų sulaikytųjų tėvas Gintas Bartkus man atvirai papasakojo visą šią istoriją. Išėjo kalba apie tą Garliavos pedofilijos istoriją, ir tas G.Barkus man papasakojo, kad jo sūnūs buvo sulaikyti įtariami pagrobę Milinį, nes jie paskutiniai jam skambino. Tarėsi su juo susitikti, o tada V.Milinis dingo. Iš pradžių policija laikė tuos brolius Bartkus sulaikytus dvi savaites, tada paleido kelioms dienoms, ir vėl suėmė. G.Bartkus pasakojo, kad tada jis nuvažiavo pas Albertą Milinį, Kauno apygardos teismo pirmininką, ir pareikalavo, kad sūnūs būtų tuojau pat paleisti, nes „tu pagalvok, dukra auga, pagalvok, kas bus toliau“. Taip pasakė G.Bartkus A.Miliniui, ir tada A.Milinis parašė raštą prokuratūrai, kad įtariamieji Bartkai būtų paleisti. Vos išėję į laisvę, abu įtariamieji tą pačią dieną išvažiavo į Didžiąją Britaniją. Supratau, kas tas Gintas Bartkus labai senai pažinojo tą A.Milinį, kad išdrįso net teismo pirmininkui grasinti netiesiogiai, net nuvažiavęs į teisėjo namus. O tai, kad A.Milinis parašė raštą prokuratūrai, prašydamas paleisti Bartkus, yra faktas“.

A.B. kelia įtariamą ir V.Miliniui neva Bartkų paskirta susitikimo vieta – tai stovėjimo aikštelė miške. „Kas nori aptarti reikalus, susitinka kavinėje, o ne miške, - sakė jis, - tuo labiau, kad šalia G.Bartkaus pilies Kauno rajone yra didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Aš tuo noriu pasakyti, kad tai atrodo kaip surežisuota. Nors tie abu sūnūs bartkiukai buvo banditukai, tėvas mums važiuojat pasakojo, kad jo sūnūs mokia visokių aferų. Pvz., sutaria pirkti automobilį, pirkėjui perveda pinigus, paima automobilį, o po kiek laiko tie pinigai grįžta atgal pirkėjui, nes banke yra deponuoti. Dar tėvas gyrėsi, kad jo vaikai moka taip padaryti, kad gali keisti skambinančio žmogaus telefono numerį. Iš tėvo pasakojimo man susidarė toks įspūdis, kad tie Bartkai išsigando, kad jeigu policija ims apklausinėt Vaidą Milinį pedofilijos byloje, tai jis gali „skilti“ ir papasakoti apie kažkokius labai sunkius ir bendrus nusikaltimus. Tuo labiau, kad tas G.Bartkus valdo didelius pinigus, nors ir niekur nedirba ir neturi jokio verslo“.

Faktas, kad minėtas G.Bartkus yra susijęs ir su sulaikytu buvusiu Kauno ekonominės policijos viršininku Karaluku

Perskaičius J.Leščiukaičio telefoninius pokalbius su M.Miliniene paaiškėja, jog J.Leščiukaitis žinojo apie policijos sulaikytą asmenį, įtartą nužudžius V.Milinį, žinojo kodėl tai įvyko (stenogramos 1,2 l.l. nurodo, kad tai įvyko dėl to, kad A.Milinis paėmė pinigus ir neįvykdė įsipareigojimų).

Tampa aišku, kad jis priklausė Marijos Milinienės sudarytai grupei rinkti duomenis apie privatų asmenų gyvenimą, t.y. stenogramos 4 l.(rinkdamas duomenis prisistato nuo M.Milinienės), bendrauja su Robertu ir sako, kad vyksta su M.Miliniene susitikti ir prašo įrangos įrašui padaryti (5 l.), perduoda M.Milinienei duomenis apie Edmundą Limantą, kalba apie kitų asmenų duomenis, kuriuos perdavė anksčiau ir Milinienė patvirtina ( 9ir10 l. l.) ir dar pakartotinai perduoda, o M.Milinienė priima duomenis apie dar tris asmenis.(yra visų pokalbių įrašai) Su tokia informacija susipažinusi tyrėja A.Gecevičienė turėjo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto duomenų rinkimo apie asmenis, bet to nepadarė. Su šia informacija be abejo buvo susipažinęs A.Gecevičienės viršininkas Romas Oželis ir prokurorė Rita Poškienė. Priedai : trys lapai su nuskanuotomis , policijos patvirtintomis J.Leščiukaičio apklausos protokolų kopijomis ir dešimt lapų su policijos darytų J.Leščiukaičio telefoninių pokalbių stenogramomis)