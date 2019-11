Leonas Merkevičius



Rytoj, lapkričio 29 d. 9.30 Lietuvos apeliaciniame teisme. Iškilios teisėjos J.Čepukėnienės vadovaujama grupė teis Garliavos informacijos rinkėjų "organizuotą grupę", anksčiau vadintą perversmininkais.

Įdomu tai, kad būtent šią ypatingai nemokšiškai sulipdytą ir per visus galus byrančią bylą neseniai TV laidoje Kauno apygardos prokuratūros vadovas reklamavo kaip didžiulį prokurorų darbo pasiekimą, teigdamas, inter aliae, kad už informacijos rinkimą jau nuteista virš 10 asmenų. Žinoma, tai sąmoningas visuomenės klaidinimas, nes nuosprendis nėra galutinis ir įsiteisėjęs; tai viso labo tik pirmos instancijos neteisingumo vykdytojų "nuomonė".

Intrigos momentas: ar teisme pasirodys (bus atvesdintas) bylos "ašinė figūra" - policijos saugomas (bet jos neberandamas) teisingo liudytojo pareigas einantis Vitalijus Keršis, kuris vienintelis "viską prisipažino" ir buvo išteisintas. Praeitame posėdyje įvyko šis tas netikėto: antrą kartą V.Keršiui neatvykus į posėdį, prokurorė Poškienė (galimai nekorumpuota), būdama teismo įpareigota užtikrinti V.Keršio dalyvavimą, staiga pakeitė plokštelę ir prašė posėdį daryti be jo. Tuo tarpu pats policijos nesurandamas jos saugomas agentas "selfinasi" veidaknygygėje ir deda patriotinius įrašus.

Tuo tarpu įdomu palyginti, kaip kaltinimus informacijos rinkimu vertino JAV teismas:

Teisėjas: "Gal jie ir vadina tai neteisėtu sekimu, bet man tai neatrodo teisinga, kad tokio tipo elgesys, būtent toks konkrečiai elgesys yra neteisėtas. Arba informacijos apie asmenis, kuriuos šie žmonės įtaria esant pedofilais, rinkimas, ar jų sąrašo sudarymas, kad grupės nariai galėtų rinkti informaciją apie tų asmenų privatų gyvenimą, netgi ją paviešindami. Aš to [t. y. neteisėto elgesio] neįžvelgiu, visiškai atvirai sakau, ir man reikia, kad jūs man tai paaiškintumėte. (…) Jūsų pateikti nusikaltimo pagrindimai yra silpni."

Tai strateginė byla: negalėdami nuteisti dėl informacijos rinkimo N.Venckienės, neteisingumo sistemos tarnai mėgins ją nuteisti netiesiogiai, per šią bylą.

Spektaklis nemokamas, įspūdžiai garantuoti. Režisieriai ir atlikėjai, mano kuklia nuomone, verti Auksinio scenos kryžiaus. Verta apsilankyti!