SEB skandalas ir rankos, kurios galimai laiko mūsų prezidentą Nausėdą už tarpukojo



Jeigu dar yra žmonių, kurie mano, kad mes rinkome Lietuvos prezidentus, o ne juos mums paskyrė JAV, tai po SEB skandalo, jų turėtų nebelikti.

Brazauskas, Adamkus, Paksas, Grybauskaitė, Nausėda – žmonės turintys dėmių biografijose, todėl valdomi, todėl buvo tinkami metropolijai.

Vakar mes sužinojome, kad SEB bankas, kurio prezidento patarėju 2008-2018 buvo Gitanas Nausėda, yra prisidirbęs. Jis talkino Rusijos oligarchams vogti iš šios šalies pinigus.

Iš Rusijos yra išvogtos kolosalios sumos pinigų. Prof. Valentino Katasonovo, dirbusio pasaulio banke, nuomone pavogta 3 trilijonai dolerių. Tokiam srautui tekėti į vakarus reikėjo suorganizuoti daug kanalų. Gitanas Nausėda negalėjo apie tai nežinoti? Ar toks kompromatas pakankamas, kad jį laikyti už tarpukojo? Aš manau, kad pakankamas, kitaip nebūtų SEB bankas jo delegavęs į prezidento postą.



Juokingiausia tai, kad iš BNS pranešimo mes sužinome, kad įvyko „tarptautinis žurnalistinis tyrimas, kuris aiškinosi, kiek tiesos buvo oficialioje grupės komunikacijoje apie pinigų plovimo prevenciją.“ Jį, neva, atliko „Švedijos nacionalinės televizijos SVT laida „Uppdrag gransking“ kartu su partneriais Baltijos šalyse: tiriamosios žurnalistikos centru „Re:Baltica“ (Latvija), leidiniu „Postimees“ (Estija) ir VšĮ Tiriamosios žurnalistikos centras (TŽC, Lietuva).“

Na ir sugalvok, žmogau, tu man tokią kvailystę apie tuos žurnalistus, kurie tiria bankų veiklą.

Čia, manau, keli tikslai. Pirmas - naiviems žmonėms atstatyti „Fake-news“ (pagal D.Trampa) ir „Perkamos žurnalistikos“ (pagal Udo Ulfkotte) įvaizdį, antra – priminti Rusijos vagims ir lietuviškiems jų padėjėjams, kad viskas kontroliuojama, priminti mūsų bankiniam prezidentui, kas Daukanto aikštėje tikrasis šeimininkas.

JAV dolerių, o tai pagrindinė pasaulio valiuta, kontrolę vykdo dvi pagrindinės struktūros: JAV finansinė žvalgyba (Office of Terrorism and Financial Intelligence) ir SWIFT.

Office of Terrorism and Financial Intelligence

JAV finansų žvalgyba buvo įkurta 1961 metais. Tai buvo JAV finansų ministerijos padalinys ir vadinosi Nacionalinio saugumo valdyba (Office of National Security), 1977 metais ji pervadinta į Žvalgybos aprūpinimo valdybą (Office of Intelligence Support). 2004 gavo dabartinį pavadinimą – Finansinės žvalgybos ir terorizmo tyrimo valdyba (Office of Terrorism and Financial Intelligence).

Tarnyba buvo skirta sekti nelegalius pinigų srautus. Iš pradžių ji vykdė JAV apsaugos funkciją, bet nuo 2001 metų tampa finansinio karo įrankiu, ėmėsi aktyvių veiksmų užsienyje.

Prisidengdama kova su terorizmu ji vykdo viso pasaulio valstybių ir jų lyderių finansinių operacijų sekimą, kontroliuoja pinigų išvežimą į ofšorus, korupcines schemas. Ji tampriai bendradarbiauja su kitais JAV žvalgybos institutais: Nacionalinio saugumo agentūra, FTB ir CŽV ir su kibernetine žvalgyba. Bendradarbiaujant kibernetinei žvalgybai su finansine žvalgyba tapo įmanoma vykdyti kibernetinį karą prieš nedraugus. Jie turi virš 50 tūkstančių dosjė prieš Rusijos fizinius ir juridinius asmenis. Tai praktiškai visos Rusijos įmonės, politikai ir kiti JAV dominantys asmenys. Paviešinta informacija apie dalį kleptomanų, kiti nepaviešinti, bet laikomi nuolatiniame tonuse.

Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)

SWIFT - tarptautinė tarpbankinė sistema informacijos ir mokėjimo pavedimų perdavimo sistema. Ši sistema leidžia finansinėms organizacijoms visame pasaulyje siųsti ir gauti informaciją apie finansines operacijas saugia, standartizuota ir patikima forma. Įkurta 1973 metais, jos steigėjais buvo 248 bankai iš 19 valstybių. Pagrindinis ofisas yra Briuselyje. Tai kooperatyvinė bendrovė, įkurta pagal Belgijos įstatymus. 2015 metais SWIFT nariais buvo virš 11 000 organizacijų iš 200 pasaulio valstybių. Per dieną SWIFT apyvarta virš 30 milijonų mokėjimo pavedimų.

Nuo 2001 metų rugsėjo 11 dienos JAV CŽV, FTB ir JAV Finansų ministerija gavo prieigą prie SWIFT finansinės informacijos. Apie tai 2006 metais buvo paskelbta The New York Times, The Wall Street Journal ir Los Angeles Times. SWIFT buvo sukritikuotas už nepakankamą klientų apsaugą. 2018 metais nuo SWIFT atjungti nuo Irano bankai, o anksčiau Šiaurės Korėjos.

Naivu galvoti, kad JAV žvalgybos institutams nebuvo žinoma, kuo užsiima SEB ir kokią informaciją žino, ką patarinėja banko prezidento patarėjas.



