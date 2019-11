Pedofilijos bylos kronika – milijoniniai kyšiai teisėjams, nuo kalėjimo išsukti žudikai, nekaltos „teisėsaugos“ aukos

Aurimas Drižius



APIE SĄŽININGĄJĮ TEISĖJĄ JONĄ FURMANAVIČIŲ, KURIS LENGVA RANKA SKOLINO 400 TŪKST. LITŲ GRYNŲ PINIGŲ

DELFI.LT mums prieš kelias dienas parodė laidą apie buvusį Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių, nušautą 2009 m. spalio mėn. Nors jo nužudymas iki šiol neištirtas „teismai“ už jo nužudymą jau nuteisė Drąsių kedį ir jam neva padėjusį aklą žmogų Raimondą Ivanauską, kuris jau keli metai pūna kalėjime. Nors tą dieną, kai vyko žudynės, R.Ivanauskas visą dieną praleido pas gydytoją, kuris jam davė visokias procedūras, tačiau teismui tai nebuvo įdomu – jis vis tiek buvo nuteistas „už padėjimą“.

Šioje laidoje J.Furmanavičiaus sesuo Uogintienė pasakojo visokias pasakas apie tai, kad jos brolis buvo neva itin sąžiningas teisėjas, visko pasiekęs savo darbu, ir labai nekentęs banditų.

Tai melas, nes Jonas Furmanavičius visame Kaune garsėjo kaip žmogus, dėl pinigų galėjęs išsukti bet kokį žudiką nuo bausmės. Labai gaila, kad Garliavos pedofilijos bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas nesidomėjo, iš kur pas „principingąjį“ teisėją Joną Furmanavičių 400 tūkst. litų grynų pinigus.

Teismui taip nebuvo įdomu, nes pradėjus aiškintis, tektų sodinti visą Kauno apygardos teismą – todėl atpirkimo ožiu buvo pasirinktas Raimunas Ivanauskas, kuris žudynių Kaune dienos rytą buvo pas profesorių Jašinską. „Nes man pas jį reikėdavo pasirodyti kiekvieną savaitę po akių operacijos. Ir po to visą dieną gulėjau lovoje, tepalų užteptomis akimis, šalia mažas kūdikėlis - kaip aš galėjau padėti ką nors nužudyti? Baikite tas nesąmones“, - sakė LL R.Ivanauskas, kuris jau treji metai pūdomas kalėjime. Nors prokuratūra jam buvo pasiūliusi „prisipažinti“, ir pameluoti, kad D.Kedį žudyti neva ragino jo sesuo N.Venckienė, R.Iavnauskas tai padaryti atsisakė, ir todėl sėdi kalėjime.

Todėl juokinga stebėti visokių uogintienių legendas apie tai, koks sąžiningas buvo Jonas Furmanavičius.

Kaip žinia, "Lietuvos ryto" Garliavos bylos specialistė Asta Kuznecovaitė yra prirašiusi tiek nesąmonių apie Neringą Venckienę, kad pastaroji lengvai galėtų uždaryti didžiausią Lietuvos dienraštį, jeigu pareikštų jam pretenzijas dėl Kuznecovaitės šmeižtų. Kaip žinia, ‚Lietuvos rytas“ mus nuolat informuoja, kad visą Kauno pedofilijos istoriją sugalvojo Neringa Venckienė ir jos vytas Aidas Venckus. Jiedu taipogi organizavo ir žudynes Kaune, Drąsius Kedys iššaudė nemažai žmonių, tarp jų ir principingąjį teisėją Joną Furmanavičių, kuris keliems metams į kalėjimą pasiuntė jaunąjį Enriką Daktarą. Tačiau taip ir lieka neaišku visos šios tragedijos motyvas - lyg tai Neringa Venckienė buvo įsimylėjusi teisėją Joną, tačiau nesulaukusi atsako, sugalvojo visą šią pedofiliją, lyg tai Henrikas Daktaras keršijo už savo sūnų. Dar įpinti ir keli vyrukai, turėję viešnamį Garliavoje, ir kuriuos gynė advokatas Aidas Venckus - visos šio aplinkybės A.Kuznecovaitės nuomone liudija apie pačių Venckų ryšį su pedofilais. Beje, A.Kuznecovaitės drąsa didėja - šiame straipsnyje ji jau beveik atvirai apkaltino N.Venckienę visų šių nusikaltimų organizavimu.

Žinoma, galima tų straipsnių ir nesureikšminti, jeigu teisėsauga bent bandytų atsakyti į visuomenės iškeltus klausimus. Pvz., kad ir apie tai, iš kur pas sąžiningąjį teisėją Joną Furmanavičių atsirado 400 tūkst. litų grynųjų pinigų, kurie nėra deklaruoti jo turto deklaracijoje, ir kuriuos jis lengva ranka paskolino buvusiam Kauno policininkui, automobilių aikštelės savininkui.

„Kodėl J. Furmanavičiaus motina nekalba apie tai, kad pedofilijos byloje apklaustos J.Furmanavičiaus seserys davę parodymus, kad J.Furmanavičius savo draugui buvo paskolinęs 400 tūkst. Litų, - dar prieš du metus LL sakė Neringa Venckienė, - tie apklausos protokolai yra, ir aš juos turiu, tačiau J.Furmanavičiaus seserys ir motina apie tai V.Gaivenio laidoje tyli. Neviešina šių faktų ir V. Gaivenis”.

Nors dar 2008 m. teisėjo Jono Furmanavičiaus oficialiai deklaruotas turtas siekė 506 tūkst. Litų (butas Kauno centre, automobiliai, etc.), tačiau teisėjas nedeklaravo tų, matyt, nelegaliai gautų 400 tūkst. Litų, kuriuos paskolino minėtai verslininkui. LL šaltinių duomenimis, tas verslininkas yra kaunietis Raimundas Šuopis, buvęs kelių policininkas, kuris valdo kelias automobilių pardavimo aikšteles Kaune. Tiesa, R.Šuopis minėtos paskolos nusikratė labai lengvai - išvažiavo į Angliją ir ten bankrutavo kaip fizinis asmuo. Nei prokuratūra, nei policija netyrė, iš kur pas teisėją 400 tūkst. litų nedeklaruotų pinigų, o nuėjo lengviausiu keliu - viską suvertė Drąsiui Kedžiui.

LL šaltiniai teigia, kad teisėjas Jonas Furmanavičius galėjo susipažinti su Andriumi Ūsu per policininkus Raimundą Šuopį bei Nidą Kijauską. Laidoje „Paskutinėje instancijoje“ buvo paminėtas toks Nidas, kuris neva kartu su Andriumi Ūsu organizavo cigarečių kontrabandą į Angliją. Kauno Vyriausiojo policijos komisariato ekonominių nusikaltimų tarnyboje tyrėju dirba toks Nidas Kijauskas.

Kaip žinia, paskutinės seksualinio priekabiavimo bylos įtariamojo Andriaus Ūso išgertuvės Alytaus rajone prieš jo nužudymą birželio mėn. įvyko pas buvusi policininką, buvusį Kauno vyriausiojo policijos komisariato štabo viršininką Gintarą-Sijadžeraldą Bašinską. Pastarasis turi įkūręs privačią saugos tarnybą „Mentora“ (nuo žodžio „mentas“), ir būtent „Mentoros“ ekspolicininkai su ekskomisarais ir saugojo Andrių Ūsą bei galimai pagal jo norą ieškojo Drąsiaus Kedžio. Pasakojama, kad būtent „Mentoros“ torpedos ir galėjo gaudyti D.Kedžio draugus, juos mušė, reikalaudami pasakyti, kur slapstosi D.Kedys. Apie tai siužetą rodė ir laida „Abipus sienos“. LL šaltiniai pasakoja, kad toje paskutinėje A.Ūso puotoje dalyvavo ir Teisingumo ministras Remigijus Šimašius ir A.Ūso advokatė Kraujutaitienė. Būtent kitą dieną po išgertuvių G.Bašinsko sodyboje A.Ūsas ir buvo rastas netoliese nulaužta galva prigėręs baloje. LL šaltiniai sako, kad niekas kitas geriau negali pašalinti žmogaus, nei jo sargybiniai – jie žino jo pomėgius ir visus įpročius, todėl lengvai gali padaryti taip, kad net ir nužudyta auka atrodytų mirusi kaip nelaimingo atsitikimo atveju.

LL šaltiniai pasakoja, kad geri J.Furmanavičiaus santykiai su kai kuriais policijos vadovais dažnai galimai jį gelbėdavo, kai kelių policija jį nutverdavo girtą prie vairo. Kalbama, kad tokios savo kolegos išdaigos – važinėti girtam – buvo iki galo įgrisę ir Kauno apygardos teismo pirmininkui Albertui Miliniui. Tiesa, vieną kartą J.Furmanavičiaus neišgelbėjo ir pažintys policijoje – jis įkliuvo už vairo girtas, jo kraujyje buvo apie 2 promilės alkoholio. Tiesą pastarąjį kartą kažkas policijai pranešė, kad girtas pilietis vairuoja automobilį, ir tie sustabdė J.Furmanavičių prie gatvės sankryžos.

J.Furmanavičiaus šeima pasakoja, kad jis buvo sąžiningas teisėjas, ir buvo už tai nužudytas. Tačiau J.Furmanavičiaus priimti nuosprendžiai kai kuriuose bylose šokiruoja ir parodo, iš kur pas teisėją galėjo būti 400 tūkst. litų.

Taip 2009 m. liepą teisėjas Jonas Furmanavičius priėmė šokiruojantį sprendimą - tylia, vos girdima kalba J.Furmanavičius paskelbė nuosprendį, kad vietoje prokurorų prašytų 15 įkalinimo metų policininko sūnui Edgarui Zapustui skirti vos dveji metai nelaisvės. E.Zapustas itin žiauriai nužudė vieną žmogų ir suluošino kitą.

Vaizdo stebėjimo kamera užfiksavo, kaip vos už kelių dešimčių metrų, šalia kioskų pasiviję auką E.Zapustas ir D.Vonžodas surengia kruviną egzekuciją. Keliais smūgiais į galvą nužudytąjį T.Vaismaną partrenkę ant žemės žudikai auką negailestingai spardo kojomis, vienas jų pasilenkia ir daugybę kartų smūgiuoja sąmonę praradusiam vaikinui peiliu į pilvą ir krūtinę. Po kelių akimirkų sužvėrėjusių kauniečių dėmesį patraukia netoliese ant Laisvės alėjos grindinio be sąmonės gulintis D.Utmanas. Pribėgę prie vaikino jį spardo kojomis, taikydami į galvą. D.Vonžodas pasilenkia ir peiliu smogia D.Utmanui į krūtinės sritį. Tarsi mėgaudamiesi žudynėmis sužvėrėję kauniečiai dar kartą grįžta prie mirtinai peiliu sužaloto T.Vaismano, kelis kartus spiria gulinčiam vaikinui į galvą.

Tokį žiaurų nužudymą teisėjas J.Furmanavičius įvertino dviem metais nelaisvės, dėl ko nuteistasis Edgaras Zapustas teismo salėje pražydo plačia šypsena.

Virginijaus Gaivenio laidose „Abipus sienos“ matome, kaip teisėjo Jono Furmanavičiaus giminės skundžiasi, kad teisėjas gyveno kukliai, pats darė savo buto remontą, o į visokias egzotiškas atostogas Tailande ir kitose tolimose šalyse keliaudavo iš kuklaus teisėjo atlyginimo santaupų.

Tačiau vienas Jono Furmanavičiaus nuosprendis baigėsi nekalto žmogaus mirtimi. Dar dirbdamas Kauno apylinkės teismo teisėju, 1996 m. J.Furmanavičius pasiuntė į kalėjimą kaunietį Joną Gramauską.

1996 metų spalio 21-oji Gramauskų šeimai tapo lemtinga ir tragiška diena. Tądien sutuoktiniai susikivirčijo, nes A.Gramauskienė, negalėdama pakęsti vyro girtuokliavimo, ilgai priekaištavo sutuoktiniui. Tą pačią dieną į policiją kreipėsi viena kaunietė ir pasiskundė, kad naktį ją sumušė ir apiplėšė taksi vairuotojas bei jo pažįstamas keleivis Ričardas. Nukentėjusioji įsidėmėjo tiktai tris automobilio numerio skaičius, kurie sutapo su J.Gramausko mašinos numeriu.

Vėliau pamačiusi šį kaunietį policijos komisariate nukentėjusioji pareiškė, kad jos skriaudikas yra būtent jis. Policininkams, prokurorams ir teisėjams to užteko, kad J.Gramauskas būtų nuteistas. Nors kaunietis buvo teisiamas pirmą kartą gyvenime, jam skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo pataisos namuose. Taip nusprendė teisėjas Jonas Furmanavičius.

Tik praėjus keleriems metams jo žmonai pavyko įrodyti, kad jos sutuoktinis nekaltas dėl šio nusikaltimo. Kaip rašė spauda, tiesos triumfu nebegalėjo džiaugtis kaunietis Jonas Gramauskas, bet jo žmona Aldona pasiekė, kad vyras būtų reabilituotas.

A.Gramauskienės namuose - kelios knygų lentynos, tačiau jose ne grožinė, o teisinė literatūra.

Kelerius metus moteris studijavo Baudžiamąjį kodeksą, teismų precedentus ir kitus įstatymus. “Ne kartą man sakė, kad nieko nepasieksiu. Kartojo, kad neturiu galimybių įrodyti, kad mano vyras mirė dėl prastų kalinimo sąlygų ir patirto streso. Bet pasiekiau ne vieną pergalę”, - mirusio vyro sutuoktinė tiki, kad ir Lietuvoje gali triumfuoti teisingumas.



Bet jai buvo sunku atgauti tikėjimą. Ne vienus metus ieškojo atsakymo, kodėl teismas be jokios kaltės į griežtojo režimo pataisos namus pasiuntė vyrą. Nekaltą taksi vairuotoją, nes trys jo automobilio numerio skaičiai sutapo su nusikaltėlio.

“Jautė, kad teismas nebus teisingas. Bet aš vis kartojau, kad klysta. Sakiau: “Tave paleis teismo salėje”, - savo žodžius prisimena kaunietė. Tačiau Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Furmanavičius perskaitė sveikam protui prieštaraujantį nuosprendį. “Tą dieną pradėjau verkti, iki šiol taip ir nenustojau”, - nosine veidą nusišluosto be kaltės nuteisto vyro našlė.

Laiškai prognozavo mirtį

A.Gramauskienės samdyti advokatai apskundė nuosprendį Kauno apygardos teismui. Atsižvelgęs į šališkas interpretacijas, šis teismas panaikino apylinkės teismo nuosprendį ir perdavė bylą iš naujo tirti Kauno apylinkės prokuratūrai.

“Vis kartojau, kad dar keli mėnesiai, ir jis bus laisvas. Tačiau jo laiškai darėsi vis niūresni, vyrą buvo apėmusi bloga nuojauta”, - sutuoktinio laiškus rodo našlė. Jie persmelkti liūdesio ir skausmo. Vyras rašo apie nepakeliamas kalinimo sąlygas ir psichologinį išsekimą.

Išteisinamojo nuosprendžio J.Gramauskas nespėjo išgirsti - iš tuometinės Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos į Lukiškių kalėjimą atvežtas vyriškis mirė įkalinimo įstaigos kameroje. Mirties liudijime medikai nurodė, kad kaunietis mirė dėl išeminės širdies ligos.

“Dėl sutuoktinio mirties yra kaltos Lietuvos teisėsaugos institucijos, dėl kurių jis pateko už grotų ir buvo nuteistas kalėti. Svarbiausia įrodyti, kad neteisėti jų veiksmai sukėlė mano vyro mirtį”, - A.Gramauskienė kovos, kad būtų atlyginta moralinė ir materialinė žala.

Nors teisėjas J.Furmanavičius ir pasiuntė nekaltą žmogų į kalėjimą, kuriame nekalta auka mirė, tai nesutrukdė jam padaryti karjerą – po kelerių metų jis tapo jau Kauno apygardos teismo teisėju. Čia jis išgarsėjo dar vienu nuosprendžiu – pernai liepos pradžioje teisėjas J.Furmanavičius paskelbė nuosprendį 2007-ųjų gruodį Laisvės alėjoje niekuo dėtą vaikiną nužudžiusiems, o kitą sunkiai sužeidusiems kauniečiams. Teismo verdiktas šokiravo tiek sūnaus netekusią motiną, tiek ir laimingo atsitiktinumo dėka išgyvenusį velionio draugą.

Policininko sūnus E.Zapustas dėl padaryto nusikaltimo nesisielojo

Policininko sūnus išsisuko



Kaip rašė “Lietuvos rytas”, tylia, vos girdima kalba Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius paskelbė, kad vietoje prokurorų prašytų 15 įkalinimo metų policininko sūnui Edgarui Zapustui skirti vos dveji metai nelaisvės. Šis teismo verdiktas didžiulį rezonansą visuomenėje sukėlusioje byloje pribloškė tiek nužudyto vaikino motiną, tiek susirinkusius jo draugus.

Patenkintas šypsojosi tik antrankiais surakintas policijos pareigūno sūnus 20-metis E.Zapustas, kuris už anksčiau ir penktadienį skirtas bausmes iš viso už grotų praleis penkerius metus. Kur kas liūdnesnis buvo jo draugas, 17 metų nelaisvės nuteistas 21 metų Deividas Vonžodas. Išgirdusi teisėjo paskelbtą nuosprendį, neišlaikė sūnaus netekusi motina, ji teismo salėje ėmė balsu raudoti. Nužudyto vaikino motinai Ritai Gasparavičienei atstovavęs advokatas piktinosi ne tik teismo nuosprendžiu, bet ir tuo, kad teisėjas jį skaitė ypač tyliai.

„Tai pasityčiojimas iš teisingumo ir paties nuosprendžio skaitymo. Nėra sunkinančių aplinkybių, teismas jų neįžvelgė! Girtumas nuo šiol nebe sunkinanti aplinkybė!“ - piktinosi velionio motinai atstovavęs advokatas.

Prašė įkalinti iki gyvos galvos

Abu kauniečiai buvo kaltinami iš chuliganiškų paskatų nužudę T.Vaismaną ir pasikėsinę nužudyti jo draugą Donatą Utmaną. Ant žemės parblokštą T.Vaismaną peiliu mirtinai subadžiusiam D.Vonžodui prokurorai siūlė skirti 19 metų laisvės atėmimo bausmę. Kartu su D.Vonžodu egzekucijoje dalyvavusį, abu jaunuolius mušusį policininko sūnų, ne kartą teistą 20-metį E.Zapustą siūlyta įkaltinti kiek trumpesniam terminui - 15 metų. Nužudyto vaikino motina ir per plauką išgyvenęs velionio draugas D.Utmanas abiems nusikaltėliams teismo prašė skirti aukščiausią bausmę, - įkalinimą iki gyvos galvos. Kauno apygardos teismas policininko sūnaus veiksmus perkvalifikavo į viešosios tvarkos pažeidimą ir už tai skyrė vos 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Prie jos pridėjus bausmę už anksčiau įvykdytus nusikaltimus, galutinė bausmė – 5 metai už grotų.

Teismo malonės sulaukė ir D.Vonžodas. Jam inkriminuotas pasikėsinimas nužudyti per plauką likusį gyvą D.Utmaną teisėjų buvo perkvalifikuotas tik į sunkų sveikatos sutrikdymą. Vietoje prokurorų prašytų 19 metų ne kartą teistam kauniečiui skirta 17 metų nelaisvės.

„Nuosprendį vertinu prastai, turėjo abu gauti po lygiai, juk bendrai dalyvavo“, - sakė D.Utmanas. Paklaustas, ar nėra keista, kad policininko sūnus E.Zapustas vietoje prokurorų siūlytų 15 metų už grotų praleis vos penkerius, egzekuciją išgyvenęs vaikinas neatmetė, kad šios aplinkybės gali būti susijusios. „Korupcija ar kažkas tokio? Na, aišku, gali būti. Niekada nežinai, tačiau tai gali būti susiję“, - po nuosprendžio paskelbimo sakė D.Utmanas.

Egzekucija sukrėtė Kauną

Iš Balbieriškio į Kauną trumpam atvykęs 23 metų T.Vaismanas Laisvės alėjoje buvo mirtinai peiliu subadytas 2007 metų gruodžio 21-osios paryčiais. Į gimtąjį miestelį Kalėdoms iš užsienio grįžęs vaikinas tądien kartu su dvejais metais vyresniu draugu D.Utmanu užsuko pasilinksminti į Kauno naktinį klubą „Siena“.

Apie 4 val. ryto klubui baigiant darbą, balbieriškiečius prie rūbinės užkabino du vietos jaunuoliai, dėl menkavertės priežasties įvykus konfliktui vaikinai apsižodžiavo. Po kelių minučių veiksmas persikėlė į lauką, kur prasiveržė kauniečių agresija. Vaizdo kamera užfiksavo, kaip 3 val. 53 min. iš darbą baigiančio naktinio klubo į Laisvės alėją pasipila pirmieji žmonės. Šalia klubo stoviniuoja laukan išėjęs T.Vaismanas su draugu. Netikėtai šalia jų pasirodo du kauniečiai, tuomet vos 19 metų sulaukęs policininko sūnus E.Zapustas ir metais vyresnis D.Vonžodas.

Staiga kauniečiai puola D.Utmaną, vaikinui spiria į krūtinę, mažiausiai du kartus kumščiais smogia į galvą, jis, praradęs sąmonę, krenta ant grindinio. Iš Balbieriškio į Kauną dirbti atvykęs vaikinas lieka gulėti ties lošimo namų „Tet-a-tet“ durimis. Išsigandęs T.Vaismanas puola bėgti, žudikai jį vejasi. Vaizdo stebėjimo kamera užfiksavo, kaip vos už kelių dešimčių metrų, šalia kioskų pasiviję auką E.Zapustas ir D.Vonžodas surengia kruviną egzekuciją. Keliais smūgiais į galvą T.Vaismaną partrenkę ant žemės žudikai auką negailestingai spardo kojomis, vienas jų pasilenkia ir daugybę kartų smūgiuoja sąmonę praradusiam vaikinui peiliu į pilvą ir krūtinę.

Po kelių akimirkų sužvėrėjusių kauniečių dėmesį patraukia netoliese ant Laisvės alėjos grindinio be sąmonės gulintis D.Utmanas. Pribėgę prie vaikino jį spardo kojomis, taikydami į galvą. D.Vonžodas pasilenkia ir peiliu smogia D.Utmanui į krūtinės sritį. Tarsi mėgaudamiesi žudynėmis sužvėrėję kauniečiai dar kartą grįžta prie mirtinai peiliu sužaloto T.Vaismano, kelis kartus spiria gulinčiam vaikinui į galvą.

Atlikę kruviną darbą budeliai neskubėdami patraukia I.Kanto gatvės prieigose klientų laukiančių taksi automobilių link. Abejingai žingsniuojančius žudikus užfiksavo gatvę stebinčios lošimo namų kameros.

Teisėjai susirūpino savo turtu

Po teisėjo J.Furmanavičiaus nužudymo Teisėjų tarybos pirmininkė Laima Garnelienė pareiškė, kad “J.Furmanavičius buvo pakankamai kvalifikuotas teisėjas, jo darbas nekėlė jokių įtarimų“.

Pasak L. Garnelienės, teisėjo J. Furmanavičiaus veikla nebuvo sustabdyta, nes viešai pareikštų įtarimų dėl pedofilijos niekas nepatvirtino. „Tai buvo tik mergaitės tėvo išreikšti įtarimai, - sakė ji. - Sustabdyti teisėjo įgalinimus galima tik įstatymo nustatyta tvarka, Seimui arba Prezidentui tam duodant sutikimą. J. Furmanavičius buvo pakankamai kvalifikuotas teisėjas, jo darbas nekėlė jokių įtarimų“.

