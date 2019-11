Žmogus rastas kilpoje, jo testamentas suklastotas, tačiau prokuratūra nurodo – jokio nusikaltimo neįvyko



Prokuratūra : „Tai, kad suklastotas testamentas, jo tūrinį perrašant kitam asmeniui, tik formaliai atitinka BK numatytam nusikaltimui, tačiau iš tikrųjų tai nėra nusikaltimas“

Aurimas Drižius

„Tai, kad suklastotas testamentas, jo tūrinį perrašant kitam asmeniui, tik formaliai atitinka BK numatytam nusikaltimui, tačiau iš tikrųjų tai nėra nusikaltimas“ – tokį teisės šedevrą surašė Šiaulių apygardos Telšių apylinkės prokuratūros prokuroras Arūnas Laukaitis. Jis šiuo metu užima ir Lietuvos teisininkų draugijos (LDT) Telšių skyriaus pirmininko pareigas

LTD Telšių skyriaus valdyba (iš kairės į dešinę): Remigijus Macas, Inesa Rubežienė, Raminta Paulauskienė, Loreta Beresnevičienė, Arūnas Laukaitis, Aistė Zalepugaitė, Rasa Valiukienė, Donata Narmontė, Artūras Stirbys.

Jis tyrė nusikaltimą – svetimo turto užvaldymą, suklastojus testamentą. T. y. Telšių rajono gyventoja Zita Andriuškienė matyt, pati suklastojo vietinio gyventojo Algimanto Rubino testamentą, kad jis neva po mirties palieka šiai moteriškei visą savo turtą.



Tačiau velionio dukra Asta Rubinaitė užginčijo šį testamentą – Telšių apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą dėl testamento. Telšių rajono Ryškėnų seniūnijos gyventoja kreipėsi į teismą, prašydama patvirtinti gyvenimo draugo A.Rubino sudarytą asmeninį testamentą. Teisme moteris tvirtino, kad ji ir A.Rubinas vedė bendrą ūkį ir gyveno kaip šeima. Pasak pareiškėjos, 2017 m. liepos 10 d. būnant namuose, A.Rubinas pasikvietė ją ir, pasiėmęs popieriaus lapą ir rašiklį, savo ranka surašė testamentą bei jį pasirašė.

Tačiau velionio vaikai. savo atsiliepimais su pareiškimu nesutiko ir teismo prašė jį atmesti. Nurodė, kad jų tėvo ir pareiškėjos santykiai buvo pašliję, be to, tėvas net ruošėsi išsikraustyti. Vaikų teigimu, tekstas, parašytas dokumente, kurį pareiškėja pateikė teismui ir prašo patvirtinti kaip asmeninį testamentą, neatitinka velionio tėvo rašysenos.

Ekspertizės išvados atskleidė tiesą

Teismas nurodė, kad viena iš esminių sąlygų, kuriai esant asmeninis testamentas gali sukurti teisinius padarinius, yra reikalavimas testatoriui jį surašyti savo ranka. Taip pat testatorius privalo nurodyti vardą, pavardę, testamento sudarymo datą, vietą, kur jis išreiškia savo valią, testamentą jis turi pasirašyti. Teismui pateiktas tvirtinti testamentas, kuris, kaip teigė pareiškėja, buvo velionio A.Rubino surašytas ir pasirašytas, neatitinka esminių sąlygų, kurios keliamos asmeniniams testamentams. Pareiškėjos žodžius, kad testamentą surašė ir pasirašė savo ranka velionis A.Rubinas, paneigė ekspertizės išvados. Kaip matyti iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018 m. rugsėjo 20 d. ekspertizės akte suformuluotos išvados tekstą: „Testamentas Aš A.Rubinas,. gyv. ( – ), būdamas veiksnus, niekieno neverčiamas, po savo mirties palieku savo visą turtą gyvenimo draugei Z.Andriuškienei“ – parašė ne A.Rubinas.

Ekspertizės akto tyrimo dalyje aiškiai nurodyti bendrųjų požymių skirtumai su lyginamajam tyrimui pateiktais A.Rubino rašysenos pavyzdžiais. Taigi byloje nustačius, kad pateiktą tvirtinti testamentą surašė ir pasirašė ne velionis, teismo nuomone, jo vidinė valios išraiška neatitiko tos, kuri išreikšta pateiktame tvirtinti testamente.

Vietos spauda rašė, kad nesąžiningai praturtėti siekusiai moterėlei žlugo jos suregztas planas. Be to, vietoj laukiamo turto ji prisidarė nuostolių – turėjo atlyginti kitos pusės išlaidas.

Telšių prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl testamento suklastojimo ir melagingi Z.Adriuškienės parodymų, tačiau po kiek laiko tyrimą nutraukė – neva testamento perrašymas svetimam žmogui nėra nusikaltimas.

Negana to, policija ėmėsi persekioti A.Rubino dukrą Astą Rubinaitę, kuri ir pasipriešino aferistės bandymui užvaldyti tėvo turtą.

„Istorija tokia, kad mirus 2017-09-02 Tėčiui, (rastas kilpoje) prasidėjo ne gyvenimas o košmaras, - redakcijai teigia Asta Rubinaitė, - .. Moteriškė išskyrė šeimą, pagyveno kelis metus, mirus mano Tėčiui (įtariu, kad pakartas, nes antras vyras rastas kilpoje) pasirašė sau raštelį pavadinimu testamentas ir kreipėsi į teismą, dėl įteisinimo, kaip asmeninį testamentą. Pamačius akivaizdžiai, kad tai ne Tėčio raštas, kreipiausi į VGTPT dėl teisinės pagalbos, kuri paskyrė advokatą Antaną Pliaugą iš Alytaus.

Advokatas žlugdė bylą, posėdį nedalyvavo ir t.t. (įtariu, kad paėmė iš kitos pusės pinigų..). Paprašius, kad paskirtų kitą advokatą, Antanas Pliauga nenustojo domėtis bylą į ją kišosi ir skleidė apie ją informaciją tretiesiems asmenims.. Rašysenos ekspertams nustačius, kad tai tos moteriškės raštas, bylą laimėjau. Minėta moteriškė, grąsino vistiek su manimi susidoroti, tikino turinti įtakingų pažinčių ir aš palikimo, kad ir laimėjau bylą negausiu.

Advokatas Antanas Pliauga 2018-10-10 parašė pareiškimą į Alytaus policiją su labai sunkiais kaltinimais (pasikėsinimu nužudyti, informacijos rinkimu apie privatų gyvenimą). Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, pateikus man pokalbių įrašus ikiteisminį tyrimą nutraukė. Advokatas nenurimo ir rašinėjo realybės neatitinkančius pareiškimus, o Alytaus policija, juos priiminėjo ir stropiai vykdė advokato grąsinimus susidoroti. Teigė, kad jo Alytaus policija ir prokuratūra sava ir aš nieko nepadarysiu ir niekas man jau nepadės. Tikiu, nes nuo 2018-10-10 vykdomas baudžiamasis persekiojimas pagal šmeižikiškus pareiškimus. Mano pareiškimų Alytaus policija nepriima ir nenagrinėja. Advokato Antano Pliaugos priima šmeižikiškus pareiškimus ir jau pradėjo bausti. Dabar pradėtas ikiteisminis tyrimas išviso be nusikaltimo sudėties (nėra tokio nusikaltimo kurį «tiria» !!! ). Nepaisant to kad sutikau besąlygiškai su pareigūnais bendradarbiauti, paskelbė man paiešką ir atsidūrus Kauno klinikose dėl išseminio smegenų infarkto, sužinoję, kad aš jose guliu tą pačią dieną, kaip «bulvių maišą» nutraukę nuo lašelinės apie 21 val. atvežė į Alytaus ligoninę...Esu toliau terorizuojama ir persekiojima pareigūnų. Jiems negalioja jokie įstatymai, deda kaiminystėje slaptas kameras, atsirakinėja vartelius privačios teritorijos be savininko leidimo, sistemingai važinėja po namus (net neesant paskelbtai paieškai), meluoja, daro psichologinį spaudimą, nepriima pareiškimų, baudžia nekaltai, meluoja, savivaliauja...Turiu tą įrodančius dokumentus, įrašus. Siekiant susidoroti sistemingai advokatas ir pareigūnai grąsina išvežti į psichiatrinę ilgam, ar pakišti kokį nusikaltimą. Visus epizodus sudėtinga pateikti (nes daug rašyti) bet, vyksta akivaizdus susidorojimas per įtakingas pažintis prokuratūroje ir policijoje.. Nežinau, net kur kreiptis pagalbos, nes kiek rašiau skundų atsakingos institucijos arba persiunčia skundus tiems patiems pareigūnams (dėl kurių skundžiuosi) tirti, arba tyli. Svarbu paminėti kad moteriškė kuri, padirbo testamentą anot vyr. prokurorės Daivos Armalienės yra nekalta, nes testamentas yra ne dokumentas ir ji nežinojo, kad negalima teismui meluoti ir užgrobti svetimą turtą (po šiai dienai užgrobus), ikiteisminį tyrimą nutraukė.. Mano nusikaltimas tik toks, kad ieškojau teisybės..