Neringa Venckienė : "D.Grybauskaitė ir davė nurodymus D. Valiui kelti man bylas"

Neringa Venckienė : 'Mano žodžius "Deimantėle, nekalbame daugiau apie tuos iškrypėlius“ prokuratūra pateikė kaip įrodymą, kad aš neva tvirkinau vaiką

Aurimas Drižius

Neringa Venckienė pagaliau atsakė į LL klausimus:

Sveiki, malonu girdėti balsą po tiek metų.

Sveiki, Aurimai, aš jau laukiau skambučio, galvojau, kad paskambinsit. Nors dabar pas mus nuolat važiuoja pusbroliai, tetos ir dėdės, turiu daug svečių. Na, o kaip jūs?

Taip pat, mane ta pati gauja persekioja jau dešimt metų. Ta pati gauja, kuri persekioja ir jus .

. Taip, aš skaičiau apie tą avariją, ir kitus dalykus.

Rašėte, kad greitai papasakosite daugiau apie jūsų persekiojimą ir tas bylas?

Pradėjau tą bylą skaityti, tačiau perskaičiau tik septynis tomus. Tačiau kai ją perduos į teismą, tada turėsiu teisę viešinti bylos medžiagą. Tikrai papasakosiu daug dalykų. Dabar kai skelbia, kad mane jie neva įtarė tik devyniais nusikaltimais, tai netiesa. Juk net teisėjo Mikšos nutartyje (Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo nutartis suimti N.Venckienę – aut. Pastaba) rašoma, kad jie mane 2015 m. įtarė padarius 40 nusikaltimų.

Tačiau jus pati dalyvaudavote teismo posėdžiuose JAV, kur buvo nagrinėjamas ekstradicijos klausimas – stebėjote, kaip amerikiečiai nagrinėja tuos kaltinimus?

Aš buvau tik dviejose posėdžiuose, o paskui apeliacinėje instancijoje manęs teismas nekvietė.

Tačiau, kiek supratau, JAV teismas labai abejojo jums pareikštais kaltinimais?

Tai ne tik teismas, net pats Valstybės departamentas panaikino dalį tų kaltinimų. Dabar kaltinime liko tik trys epizodai, susiję su gegužės 17 d. šturmo Garliavoje, ir viskas, ką šneka tas Kauno apygardos vyr. prokuroras ar koks Šebdaras, ar Artūras Paulauskas, yra visiškos nesąmonės. Jie mane gali teisti tik dėl gegužės 17 d. įvykių, kai jie ėmė Deimantę.

Tie keturi „nusikaltimai“ – tai neklausymas antstolės, antausis policininkui ir kad ten dar?

Kaltinimas, kad aš neva sužalojau Laimą Stankūnaitę. Nors aš jos tikrai nespardžiau. Ir ketvirtas kaltinimas – teismo sprendimo nevykdymas.

Jus kaltinama net sumušusi kažkokį policijos sambo čempioną? Kuris prieš tai jums išsuko ranką, bandydamas atimti mergaitę?

Tas policininkas mane sužalojo, ir aš dvi savaites negalėjau rankos pakelti. Turiu ir medicinos išrašą.

O ką tie jūsų kolegos teisėjai – negi faktas, kad einanti pareigas teisėja, kaip jūs, yra užpuolama ir sunkiai sužalojama, ir jiems neatrodo nusikaltimas?

Jūs kalbate apie JAV ar Lietuvos teisėjus?

Apie lietuviškuosius.

Tegul tie teisėjai mano vietoje įsivaduoja save – tegul jie įsivaizduoja, kas būtų, jeigu jų dukterėčia būtų seksualiai išnaudota ir ką darytų, jeigu ta mergaitė neitų iš mano namo – juk tai ne daiktas, kurį aš galiu išmesti. Tegul jie įsivaizduoja save mano vietoje – ką jie darytų tokiu atveju? O JAV teismui tai tas vaizdo įrašas nebuvo pateiktas.

Tik tą trumpą epizodą?

Ne, jie nieko nepateikė. Prokuratūra tik nurodė, kad „mes turime videoįrašą“, tačiau jo nepateikė. Kai naikino mano teisėjos neliečiamybę, tai vaizdą įrašo jie taip pat nepateikė. Kai atiminėjo Seimo nario neliečiamybės statusą, prokuratūra pateikė 12 sekundžių ištrauką, o JAV apskritai nepateikė jokio įrašo. Pvz., kaltinime buvo nurodyta, kad aš spardžiau Stankūnaitę. Nors to niekada nebuvo, ir ar tai nėra melagingi kaltinimai?

Vien tas faktas, kad JAV teismas panaikino 36 kaltinimus, rodo, kad tie visi kaltinimai buvo sufabrikuoti?

Aš jau pasisakiau dėl mergaitės tariamo tvirkinimo. Mano mama ir kaimynė ir aš tvirkinau mergaitę? Prokuratūra pateikė neva įrodymą, kad aš tvirkinau mergaitę (nes visi pokalbiai mūsų namuose buvo įrašinėjami policijos), kad aš sakau : ‚Deimantėle, nekalbame daugiau apie tuos iškrypėlius“. Jie tą sakinį įdėta į bylą kaip įrodymą, kad aš neva intelektualiai tvirkinau vaiką. Juk tie žmonės Amerikoje, kurie matė tokius kaltinimus, juk irgi ne kvaili. O vaizdo įrašo dėl tų likusių keturių kaltinimų prokuratūra JAV nepateikė. Manau, kad jeigu jie būtų pateikę tuos vaizdo įrašus, tai JAV manęs apskirtai nebūtų Lietuvai išdavę.

- Tačiau ar jūs dalyvausite politiniame gyvenime? Kiek žinau, greitai bus partijos „Drąsos kelias“ suvažiavimas ir jūs būsite siūloma tapti partijos pirmininke?

- Kol kas aš nieko negaliu, net negaliu nueiti nuo motinos namų daugiau nei 500 metrų.

- Tačiau yra minios žmonių, kurie nukentėjo nuo lietuviškos mafijos, kuri vadinasi „teisėsauga“, ir visi jie pasiryžę už jus galvą guldyti?

- Kol kas nežinau, ar kandidatuosiu, nes aš visiškai pasitikiu partijos pirmininku Jonu Varkala, nes tokių, kaip jis, reikia paieškoti. Aš iš tikrųjų norėčiau, kad jis ir toliau būtų pirmininkas.

- Tačiau jūsų vardas partijos pirmininko pareigose pritrauktų daug žmonių?

- Aš nežinau, gal ir norėčiau...iš pradžių galvojau, kad gal man pavyks suvienyti visas tas antisistemines jėgas, Tačiau dabar matau, kad viskas labai įdomiai vyksta – A.Juozaitis lyg ir kalba su Butkevičiumi. Nors mano ir Butkevičiaus pažiūros visiškai skirtingos. Kaip galima su tokiais vienytis?

- Nepasiduokite, nes po tiek metų persekiojimo atrodo, kad nuleidžiate rankas?

- O jūs ar galite šiuo metu dalyvauti rinkimuose, nes taip pat esate nuteistas (A.Drižius šiuo metu atlieka bausmę už „nepagarbą teismui“ – t.y. už tai, kad nusikaltėle pavadino teisėja Survilienę, kuri nuolat klastoja teismo dokumentus – aut. Pastaba). Juk bausmė neatlikta?

- Tačiau tai nereiškia, kad aš negaliu dalyvauti rinkimuose? Man atrodo, kad aš galiu dalyvauti rinkimuose.

- Tačiau ar ta bausmė jau atlikta?

- Ne, nes prokuratūra visą gyvenimą mane persekioja – tik baigiasi lygtinė bylą, vėl naują bylą iškelia ir vėl nuteisia. Matyt, kad jie galvoja, kad visą laiką mane laiko „pakabintą“? Tačiau ne apie mane kalba, o apie jus, ponia Neringa.

- Apie tai aš dar pagalvosiu, nes kol kas dar labai mažai laiko praėjo. Tik dabar normaliai išsimiegojau, nes labai jaučiau laiko skirtumą.

- Nes visa tai, ką tie banditai išdarinėja su j9mis, jie išdarinėja su visais žmonėmis. O Seimas ir prezidentas nesikiša, sako, kad „teismai nepriklausomi, jie patys save kontroliuoja?

- Tai aš kai žiūrėjau Musnicko laidą per LRT – joje dalyvavo Artūras Paulauskas, Gailius, Šedbaras, ir visi kalbėjo apie mane. Ar tai nėra kišimasis į teismų darbą, tik aišku, ne mano, o įtariamųjų pedofilija pusėje. Jie taip pat daro įtaką teismų procesams. Tai neikite net į laidą, nekomentuokite. O į Gailių pasižiūrėjus, aš apskritai nieko nebesuprantu – koks jis teisininkas ir ką jis kalba?

- Žodžiu, visi tie „sistemos“ nuskriausti žmonės su jumis sieja viltis ir jie supranta, kad niekas Lietuvoje nepasikeis, kol tom permainoms nebus politinės atsvaros Seime, kuri galėtų pakeisti tą sistemą. Nes ta sistema jau 30 metų mus prievartauja, o visiems prezidentams ant to giliai nusispjauti, nes jų tai neliečia?

- Aš teisininkė, ir tai – pažiūrėkite, ką jie su manimi išdarinėjo. Tai ką kalbėti apie paprastus žmonės, kurie neturi teisinio išsilavinimo – kaip jie gali apsiginti?

- Tai aš ir sakau – jūs galite tapti visų nuskriaustų žmonių – pasipriešinimo simboliu, nes iš žmonių reakcijos aš matau, kad jie to laukia?

- Nors jie mane kaltina ir kalba, kad, aš būdama teisėja, vos ne kyšius imdavau. Juk jeigu būčiau ėmusi kyšius, tai jau seniai skambėtų, nes Lietuva švogerių šalis, visi visus pažįsta. Apie kokius kyšius jie gali klabėti, jeigu aš, nuvažiavusi į JAV, iš karto pradėjau dirbti. Gal todėl, kad neturėjau pinigų, ir man reikėjo sūnų išlaikyti. Jeigu būčiau ėmusi kyšius, kam man vargti ir dirbti JAV? Išmokau kalbą, ir ėmiau dirbti, nes neturėjau pinigų pragyvenimui.

- O ką galvojate apie prezidentą Nausėdą?

- Apie jį žinau tik du faktus – mano tėvai rašė jam laišką, ir jis nieko neatsakė. Antras faktas – kad jums neleido dalyvauti Nausėdos spaudos konferencijoje.

- Aš vienintelį kartą buvau įleistas į prezidentūrą prieš antrą rinkimų ratą, ir paklausiau Nausėdos apie Garliavos istoriją. Prezidentas atsakė, kad taip, „Lietuvoje teisingumo nėra“, reikia jį atstatyti. Žodžiu, jis viską teisingai sudėliojo. O paskui manęs daugiau nebeįleido.

- Skaičiau jūsų portale, kad daugiau neįleis dėl saugumo pažymos. Jūs žurnalistas, kaip jie gali jūsų neįleisti? Ir kaip jie atrenka tuos, kuriuos gali įleisti, o kurių ne?

- Pasako, kad tas leidinys yra teisingas, o tas ne. Todėl ir klausiu – kaip vertinate Nausėdos darbą?

- Man dar sunku jį vertinti, nes turiu per mažai informacijos, tačiau Grybauskas veidas tai pasirodė visu gražumu. Viskas buvo tik spektaklis, kai ji manęs neatleido. Už ką mane turėjo atleisti? Už tai, kad pasakau teisybę? Ji tada manęs neatleido, tačiau tai padarė tik dėl rinkėjų. O paskui viskas išaiškėjo. Juk ji ir davė nurodymus Valiui man kelti bylas, ne kas kitas – juk ir Seime jau seniai sklido apie tai kalbos, kad Grybauskaitė dėl manęs duoda visus nurodymus.

- Juk net Zuokas paliudijo, kad prezidentūra smarkiai kišosi į pedofilijos bylą?

- Zuokas paliudijo, kad iš prezidentūros nuolat skambino į vaikų teisių apsaugos tarnybą, kad kuo greičiau reikia perduoti Deimantę Stankūnaitei. Jūs ką norite pasakyti, kad be Grybauskaitės žinios 240 policininkų atvyko į Garliavą? Juk šimtai teismų sprendimų yra neįvykdyti, ir tegul pabando Vaicekauskienė į kitą bylą pasikviesti 240 policininkų. Aišku, kad be aukščiausių pareigūnų to nebūtų įvykę – tegul jie nemano, kad kiti kvaili. O tos bylos aš dar, kol ji ne teisme, negaliu viešinti.

- Aš ne apie tą konkrečią bylą kalbu, tačiau apie visą teisinę sistemą – juk visi mato, kaip tos bylos kurpiamos, o Seimui via tai normalu? Ką daryti, kad teismai laikytųsi įstatymų?

- Man tai buvo juokinga, kai man išvykus į JAV, buvo paskelbta, kad teismų reitingai padidėjo., ir visą gaują suėmė su kyšiais. Jeigu ilgiau būtų klausę tų pokalbių, gal būtų susėmę ir daugiau.

- Niekas nesiūlo išeities, ir visi sako, kad taip ir turi būti. Gal „Drąsos kelias“ gali pasiūlyti sprendimą?

- Mąstysime, galvosime, ką daryti.

- Nes kol nepakeisim sistemos, vis tiek gyvenimo niekas neturės?

- Aš jau dešimt metų neturiu gyvenimo. Kaip jie kalba – kad aš neva išgalvojau pedofiliją? Aš, dirbdama teisėja, išgalvojau pedofiliją, mes patys dėl jos kreipėmės į policiją, skundėmės, kad niekas nieko netyrė. Ir kad aš neva pati viską išgalvojau? Tik visiški idiotai gali galvoti, kad aš viską išgalvojau. Pedofilai, tai žinote. Liko tik jų galvos, o jie patys invalidai. Tačiau man baisiausia, kiek yra jų gynėjų. Tas baisiausia.

- Pedofilų nėra daug, tačiau visas mūsų elitas susirišęs viena virvele, ir vienam iškritus, paskui jį nugarmėtų ir kiti. Todėl ir gina vienas kitą – jie labai smarkiai susiję. Tas klausimas iškils ir per suvažiavimą.

- Žinoma.

-

-

-

-