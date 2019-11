Laba diena, asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja, Asta Bogušiene,

Jūs ir vėl dėl neaiškių priežaščių neatsakėte į mano paprastą klausimą. Aš padidinu dabar raidžių dydį ir paryškinu raudonai.

Ar Gerb. Gitanas Nausėda skaitė mano atsiųstą 2019 m. rugsėjo 10 d. laišką?

Pasikartosiu dar kartą. Nerašinėkite man to, ko neprašau - visokių istatymų, straipsnių... Aš neatlieku Jūsų žinių egzamino. Aš noriu gauti atsakymą į mano konkretų klausimą. Stebiuosi, kaip Jūs sugebėjote iki vedėjos pakilti taip neatidžiai rašinėdama žmonėms apie tai ko Jūsų nėra klausiama, gaištate tiek mano, tiek savo laiką, tai yra labai neprofesionalu.

Pagarbiai,

Remigijus Guobys PhD

CEO



Fort Engineering Ltd

Unit E

Bramingham Business Park

Enterprise Way

Luton Bedfordshire

LU3 4BU





E: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

M: +44 (0) 780 878 9515

Visit our website: www.fortengineering.co.uk