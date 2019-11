JAV Teisingumo departamentas, paklaustas ar seka N.Venckienės teismą: "atsisakome komentuoti"

Hi Aurimas,

The U.S. Department of Justice declines to comment. I suggest contacting Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros. They issued a press release on November 6 after she was extradited from the United States in accordance with the bilateral agreement between the Republic of Lithuania and the United States of America. Thank you

Nicole Navas Oxman

Senior Communications Advisor for International Law Enforcement/Spokesperson

U.S. Department of Justice

-----Original Message-----

From: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. <Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. >

Sent: Wednesday, November 20, 2019 7:41 AM

To: Press <Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. >

Subject: Media Inquiry from aurimas drižius - laisvas laikrastis

Date Wednesday, November 20, 2019 - 7:40am EST

Name: aurimas drižius

Email Address: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Topic: Other (please specify at the top of your message)

Media Outlet: laisvas laikrastis

Deadline: 2019-11-23

Inquiry:

The citizen of Lithuania Mrs. Neringa Venckiene was extradited from US to home country Lithuania despite her complains about fabricated evidence against her. Does anybody from the Justice Department is following her fate in Lithuania after she was returned home and put to jail? Do you cooperate with the Lithuanian side in this case? What sort of cooperation it is?

JAV Teisingumo departamentas, paklaustas ar jis seka Neringos Venckienės bylą Lietuvoje po to, kai ji, suklastojus įrodymus, buvo perduota Lietuvai, ir ar ši įstaiga seka šį procesą, ir kokio pobūdžio tai bendradarbiavimas, atsakė taip : "Teisingumo departamentas atsisako komentuoti" ( The U.S. Department of Justice declines to comment).

Išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia, kad Teisingumo departamentas atidžiai seka Neringos Venckienės bylą Lietuvoje, nes priešingu atveju jie tiesiog paneigtų bet kokį ryšį su Lietuvoje vykstančiu teismo procesu.

LL jau rašė apie tai, kad Vilniaus apygardos teismas jau buvo pasirengęs supūdyti Venckienę kalėjime, tačiau, lik mostelėjus burtų lazdele, viskas pasikeitė - ji buvo paleista, teisėjui Cininui pabrėžiant, kad ji kaltinama lengvais nusikaltimais ir tikrai niekur nebėgs. Dar daugiau, Cininas pasakė, kad ji niekur nebėgo ir nesislapstė, nors Lietuvos purvasklaida ją daug metų vadino pabėggele ir žudynių organizatore.

Už Neringos Venckienės nugaros – visa JAV galybė

Aurimas Drižius

Nors Vilniaus apygardos teismas buvo pasirengęs suplėšyti Neringą Venckienę į gabalėlius ir užmūryti ją kalėjime, staiga, per vieną dieną, viskas pasikeitė – garsusis bylų klastotojas teisėjas Audrius Cianinas staiga pasidarė pavyzdiniu įstatymų saugotoju.

Kas nutiko? Priežastis labai paprasta – JAV ambasada labai aiškiai Lietuvos vadinamiems „vadovams“ pranešė, kad jie stebi šį procesą, ir neleis, kad jų išduota moteris būtų sudraskytą šių pasiutusių šunų, kaip cininai ir kiti išgamos. Matyt, kad JAV nusprendė perduoti Neringą Venckienę Lietuvai, garantuoti jos saugumą ir pasirūpinti jos politinę ateitimi. Ar tai reiškia, kad amerikiečiai jau žino naująją Lietuvos prezidentę, nes jiems įkyrėjo tas banditizmas pas tą vadinamą „sąjungininkę“ Lietuvą.

Beje, labai įdomu skaityti Čikagos teismo posėdžių protokolus, kuriuose kalbama apie Neringos Venckienės ekstradiciją

Pvz., JAV Čikagos regioniniame teisme 2018 m liepos 28 d. teisėja Virginia Kendal nagrinėjo N.Venckienės advokatų MICHAEL D. MONICO ir MR. BARRY A. SPEVACK skundą dėl ekstradicijos. JAV šioje byloje atstovavo prokuroras Clow, kurio pastebėjimai labai įdomūs:

Pvz., Clow sako : „Aš manau, kad gynyba bando paneigti Valstybės sekretoriaus sprendimą (būtent JAV Valstybės sekretorius nusprendė, kad N.Venckcienė turi būti gražinta JAV), tačiau nemanau, kad toks bandymas tinkamas, ir kad toks motyvas gali būti taikomas šiai bylai...Teisėjas Martin išsamiai išstudijavo proceso dokumentus per labai siaurą prizmę – ar tie nusikaltimai, dėk kurių prašoma išduoti, atitinka ekstradicijos sutartį. Kongresas aiškiai nubrėžė tvarką, kad ekstradicijos bylose teismas įvertina bylą ir persiunčia valstybės sekretoriui spręsti, ar patenkinti ekstradicijos prašymą. Nėra prasmės po to, kai valstybės sekretorius jau įvertino ir pasvėrė visus ekstradicijos bylos įrodymus, ir tam skyrė du mėnesius – mes po to suabejojame šiuo sprendimu. Tokia abejonė sugriautų Kongreso nustatytą tvarką, kaip veikia ekstradicijos sutartis tarp dviejų šalių.

Teismas : „Tiesa“.

MR. CLOW: Ir dabar kalbėti apie procedūrinius pažeidimus – nors aš dažnai ir nenagrinėju tokių bylų. Tačiau kalbant kaip anekdotą, aš dažnai pasikalbu su kolegomis apie šią bylą. Su kolegomis, kurie dirba Vašingtone ir prižiūri ekstradicijos bylas. Jie man sako, kad Venckienės ekstradicija nėra tipiška procedūra. Ir aš nenoriu spekuliuoti apie gynybos strategiją, tačiau ji rodo, kad jie taikosi į valstybės sekretoriaus sprendimą, ir sako, kad šiame sprendime buvo prašančios išduoti N.Venckienę politinės motyvacijos, tačiau šio klausimo negali spręsti nei šis teismas, nei teisėjas Martin.

Teismas : „Tą dalyką sprendžia valstybės sekretorius – toks principas įtvirtintas valstybės sutartyse, ir tai, kad kiekviena šalis yra suvereni ir gina savo suverenitetą. Ir tikimės, kad tas principas nepažeis mūsų konstitucinių įsitikinimų. Aš manau, kad gynyba pasirinko labai sudėtingą kelią. Ar jūs manote, kad valstybės sekretoriui neužtenka priežasčių patenkinti ekstradicijos prašymą?

MR. SPEVACK: ‚gerb. teisėjau, mes manome, kad gynyba remiasi faktu, kad N.Venckienė kaltinama politiniais nusikaltimais. Tai turi būti nuspręsta teisiniais argumentais, o ne Valstybės sekretoriaus apsisprendimu. Sekretorius turi politinių motyvų, tačiau nuspręsti, kas yra politinis nusikaltimas, tai jau yra teismo reikalas.

Teismas : ‚Politinis nusikaltimas – gerai, grįžtame prie tos kalbos. Grįžtame prie piliečio Burt bylos : „iš esmės tol, kol JAV nesulaužė savo pažado išduodamam asmeniui ir ekstradicijos klausimus sprendžia iš diplomatijos sumetimų, išskyrus atvejus, kai išduodamam asmeniui gresia barbariškos bausmės ar metodai“. Tai jūs norite pasakyti, kad Venckienės kaltinimai yra politiškai motyvuoti?

MR. SPEVACK: „Taip“.

MR. CLOW: Teisėjas Martin pasisakė dėl politinių nusikaltimų – jis manė, ir aš manau, kad tai teisingas sprendimas, nes N.Venckienė visada sakė, kad Lietuvos kaltinimai jai yra politiškai motyvuoti. Tačiau tai vertinti turi ne teismas, Nuspręsti, ar kaltinimai politiškai motyvuoti, turi diskreciją tik Valstybės sekretorius. Ir suabejoti dėl tokio sprendimo teisėtumo teismas neturi teisės.