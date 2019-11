A.Cininas išvertė kailį - paleido Neringą Venckienę

Teismas: Neringa Venckienė paleidžiama į laisvę. A.Cininas: „Kiekvienas žmogus turi teisę gintis visomis įmanomomis priemonėmis“

Tiesos.lt redakcija 2019 m. lapkričio 19 d. 12:09



Vilniaus apygardos teismas, praėjusį penktadienį išnagrinėjęs Neringos Venckienės skundą, šiandien paskelbė panaikinąs Kauno apylinkės teismo sprendimą buvusios teisėjos ir Seimo narės suėmimą pratęsti dar dviem mėnesiams. Jai skiriama švelnesnė kardomoji priemonė – trijų mėnesių intensyvi priežiūra ir 10 tūkst. eurų užstatas, taip pat bus uždėta apykojė ir negrąžinti dokumentai.

Išeiti į laisvę N. Venckienė galės dar šiandien – kai tik sumokės užstatą.

Sprendimas neskundžiamas.

Kaip komentuodamas teismo sprendimą sakė teisėjas Audrius Cininas, toks sprendimas priimtas įvertinus, jog „suėmimo taikymas yra neadekvačiai per griežtas pagal tai, kokios bausmės gresia“. Jo tvirtinimu, „siekiama užkirsti kelią tokiai situacijai, kai jai skirta bausmė yra mažesnė nei jos kalėjime praleistas laikas. Teismas tokiai situacijai siekia užkirsti kelią, jei tai padaryti dar ne vėlu.“

Be to, A. Cininas teigė, kad „kiekvienas žmogus turi teisę gintis visomis įmanomomis priemonėmis“ ir kad „teismas negali vertinti ponios Venckienės išvykimo į Ameriką kaip slapstymosi, nes jai tuo metu nebuvo skirta jokia kardomoji priemonė“. Jos kovos Amerikoje jis taip pat negalintis vertinti kaip teisingumo vengimo: „Tada mes turėtume laikyti, kad kiekvienas kaltinamasis vengia teisingumo vien dėl to, kad jis ginasi teisme.“