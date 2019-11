Sekmadienį, lapkričio 17 d. neabejingi žmonės Daukanto aikštėje prezidento, sėinčio krūmuose, klauė - ar dar gyva Deimantė? Negana to, paaiškėjo, kad Neringos Venckienės teismo posėdyje dalyvaus ir JAV ambasados atstovai - jie stebės, kaip vylsta teismas, ir kad mūsų "vilkolakiai su mantijomis" nedarytų labai žiaurių bylos klastočių.

N.Venckienė organizavo sekimus? O gal laikas pradėti ikiteisminį tyrimą policijos tyrėjų A.Gecevičienės, V.Vitkovskio ir prokurorės R.Poškienės atžvilgiu ? (pildoma)

Buvęs Kauno rajono policijos komisaras Juozas Leščiukaitis, apklaustas ikiteisminiame tyrime nr.65-1-01240-11 Marijos Milinienės prašymu ir jai dalyvaujant 2011.10.26 (t 10,114-117l.) (priede apklausos protokolo kopija). Apklausoje taip pat dalyvavo LKPB vyr. tyr. Vitalijus Vitkovskis. Apklausos metu J.Leščiukaitis davė parodymus, kad vykdė informacijos rinkimo veiką VRM pensininko A.Baltraičio prašymu. Tarp užduočių buvo aiškintis Furmonavičiaus nužudymą ir rasti būdą sukompromituoti Venckų ir Venckienę ir tokiu būdu juos sukiršinti!

J.Leščiukaitis savo parodymuose nurodo konkretų asmenį, kas jam tokias užduotis davė. Tokia informacija apie neteisėtą veiką nesudomino nei A.Gecevičienės (nuotr. viršuje), nei V.Vitkovskio, nes joks ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas ir išskirtas. Galimai tyrėjai tokios informacijos netyrė, kad nepaliesti vieno iš šios bylos užkulisinių personų kurie, kišosi į tyrimus, rinko informaciją, bet dėl to nepatraukti atsakomybėn dėl to. Yra visi požymiai, kad tyrėjai nusikalstamai neatliko savo pareigų ar gal būt dar blogiau - tyčia slėpė nusikalstamas veikas. Be to kyla klausimas dėl prokurorės Ritos Poškienės aplaidumo atliekant tarnybos pareigas, kadangi visą ikiteisminį tyrimą organizavo vadovavo ir kontroliavo tik ji ir negalėjo nematyti Juozo Leščiukaičio apklausos ir privalėjo vertinti J.Leščiukaičio parodymus dėl jo rinktos informacijos apie asmeninį N.Venckienės ir A.Venckaus gyvenimą. Šioje vietoje ne tik keltinas klausimas ar policijos tyrėjai aplaidžiai atliko savo pareigas. Būtina ištirti: kokios pasekmės atsirado dėl tokio pareigų neatlikimo. Per tyrėjos A.Gecevičienės apklausą 2018-03-27 (apklausos protokolo 7 lape 13 pastraipa) paklausta kodėl nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl duomenų rinkimo apie privatų A.Venckaus ir N.Venckienės gyvenimą, tyrėja A.Gecevičienė atsakė (priede apklausos prot.kopija), kad nebuvo nukentėjusiojo pareiškimo.

Kalba ėjo apie N.Venckienę ir A.Skučiene. Bet gi tokiu atveju ji turėjo informuoti galimai nukentėjusius ir savo iniciatyva pradėti ikiteisminį tyrimą sutinkamai su generalinio prokuroro rekomendacijomis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Šiaulių bylos kaltinimai išskirtinai remiasi tik praklausytais telefonų pokalbiais, po to asmuo supažindinamas su pasiklausymo medžiaga, apklausiamas liudytoju byloje ir pripažistamas nukentėjusiuoju (pavyzdžiui anstolė S.Vaicekauskienė). Toje byloje yra tik vienas pareiškimas apie duomenų apie ją rinkimą - Marijos Milinienės, kiti nukentėjusieji paprasčiausiai apklausiami liudytojais ir po to pripažistami nukentėjusiais. Ar ne laikas pradėti tokį ikiteisminį tyrimą policijos tyrėjų A.Gecevičienės ir V.Vitkovskio atžvilgiu, jeigu N.Venckienė būtų tinkamai informuota apie pažeistas jos teises. Tada gal kiltų normalus klausimas apie neturtinės žalos padarymą. Dabar gi sprendžiant iš A.Kuznecovetės straipsnio, ko gero ta pati A.Gecevičienė apklausinėjo parvežtą N.Venckienę, dėl kitų bylų, kaip liudininkę. Šiaulių byloje gynyba pagarsino kelis tokius įrašus kuriame J.Leščiukaitis ir M.Milinienė įvardija , kad ir vienas ir kita turi kažkokius “savo žmones” kurie užsiima informacijos rinkimu apie įvairius asmenis. Per M.Milinienės apklausą toks klausimas apie kitų asmenų sekimus buvo jai užduotas, bet ši išsisuko atsakiusi , kad J.Leščiukaičio ir reikia klausti. Teismas delsė kviesti J.Leščiukaitį, bet kai tai buvo padaryta ir jam neatvykus, prokurorė R.Poškienė paraginta teismo pranešė, kad J.Leščiukaitis mirė. Kada tai įvyko - neaišku, aišku viena - tai įvyko tuo metu kai jis buvo kviestas į teismą. Nei tikslios datos, nei aplinkybių teismas nepaskelbė ir paklaustas atsakė, kad “aiškiai pasakyta - miręs”. Gynybos prašymu, Šiaulių apygardos teisme J.Leščiukaičio parodymai buvo pagarsinti, prieš tyrėjos A.Gecevičienės apklausą. Kada paaiškėjo jog J.Leščiukaitis miręs, gynyba prašė apklausti Mariją Milinienę pakartotinai, kad ji atsakytų į klausimus, jos peradresuotus J.Leščiukaičiui, bet teismas prašymą atmetė.

Juozas Leščiukaitis, buvęs Kauno rajono policijos komisariato viršininko pavaduotojas operatyviniam darbui. Prieš 18 metų kontrabandos byloje atleistas nuo atsakomybės kaip padėjęs tyrimui (t.y.atskleidė visą schemą).Šitoje byloje įvertinus jo telefoninius pokalbius , buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn išskiriant bylą dėl prekybos poveikiu. Tai ar ne laikas pradėti ikiteisminį tyrimą policijos tyrėjų A.Gecevičienės, V.Vitkovskio ir prokurorės R.Poškienės atžvilgiu ? Ko trūksta : nėra viešo intereso ar prokuroro ginančio TĄ interesą? Reikia Neringos Venckienės pareiškimo? Tai gal jis bus, palaukime kol ji tinkamai sužinos apie dokumentinius įrodymus toje pat byloje kur ji buvo kaltinama organizavus M.Milinienės sekimus. Dabar gi kai JAV teismas neįžiūrėjo N.Venckienės organizuotų sekimų pėdsakų, gal mūsų prokurorai nustatys, ką sekė Milinienė su savo pakalikais?

Perskaičius J.Leščiukaičio telefoninius pokalbius su M.Miliniene paaiškėja, jog J.Leščiukaitis žinojo apie policijos sulaikytą asmenį, įtartą nužudžius V.Milinį, žinojo kodėl tai įvyko (stenogramos 1,2 l.l. nurodo, kad tai įvyko dėl to,kad A.Milinis paėmė pinigus ir neivykdė įsipareigojimų).

Tampa aišku, kad jis priklausė Marijos Milinienės sudarytai grupei rinkti duomenis apie privatų asmenų gyvenimą, t.y. stenogramos 4 l.(rinkdamas duomenis prisistato nuo M.Milinienės), bendrauja su Robertu ir sako, kad vyksta su M.Miliniene susitikti ir prašo įrangos įrašui padaryti (5 l.), perduoda M.Milinienei duomenis apie Edmundą Limantą, kalba apie kitų asmenų duomenis, kuriuos perdavė anksčiau ir Milinienė patvirtina ( 9ir10 l. l.) ir dar pakartotinai perduoda, o M.Milinienė priima duomenis apie dar tris asmenis.(yra visų pokalbių įrašai) Su tokia informacija susipažinusi tyrėja A.Gecevičienė turėjo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto duomenų rinkimo apie asmenis, bet to nepadarė. Su šia informacija be abejo buvo susipažinęs A.Gecevičienės viršininkas Romas Oželis ir prokurorė Rita Poškienė. Priedai : trys lapai su nuskanuotomis , policijos patvirtintomis J.Leščiukaičio apklausos protokolų kopijomis ir dešimt lapų su policijos darytų J.Leščiukaičio telefoninių pokalbių stenogramomis)

Kas nužudė D.Kedį ir A.Ūsą?

Nors atsakymų į klausimus ieško ne viena televizijos laida ir spaudos bei internetinių portalų žurnalistai, tačiau atsakymų nerandama. Neabejoma tik dėl vieno - Drąsius Kedys buvo nužudytas, o jo mirtis buvo naudinga vieninteliam pedofilijos byloje įtariamajam Andriui Ūsui ir jo bendraminčiams, kurių pavardės iki šiol neįvardijamos, tačiau apie kurių egzistavimą prabylama vis garsiau.

L.Stankūnaitė turėtų prakalbėti

D.Kedžio pusseserė Sonata Žukauskienė neabejoja, kad sekančia pedofilų auka taps silpniausia šio klano dalis - buvusi D.Kedžio sugyventinė Laimutė Stankūnaitė, baiminamasi, jog nebūtų pakenkta ir D.Kedžio dukrai, pagrindinei pedofilijos bylos liudytojai, kurios tolimesnės apsaugos nutarta atsisakyti.

„Tikiuosi, kad galbūt L.Stankūnaitei sąžinė prabils ir ji prisipažins. Dabar labiausiai pažeidžiamas žmogus yra būtent ji ir mergaitė. Jei ji pasakytų tiesą, apsaugotų ir save, ir mergaitę“, - TV3 laidos „Prieš srovę“ kūrėjams pasakojo S.Žukauskienė.

Kad toks klanas Lietuvoje egzistuoja neseniai spaudoje viešai patvirtino Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, pareiškęs, kad pedofilų ir prijaučiančių jiems Lietuvoje netrūksta, tačiau juos išaiškinti sunku, nes šie žmonės yra kaip niekas kitas vieningi ir visais įmanomais būdais dengia ir gina vienas kitą. Kaip laidai „Prieš srovę“ teigė buvęs Kauno kriminalinės policijos vadovas Juozas Leščiukaitis, ypač ši tendencija jaučiama Kaune. Anot jo, Kaune gyvuoja vienintelis principas: jei tu turi „kompromatą“, valdai situaciją, neturi jo - esi niekas. Jo teigimu, būtent šiuo principu galėjo pasinaudoti ir dabartiniai Kauno teisėsaugos vadovai. Problema ta, kad artimiesiems atpažinus D.Kedį, situacijos valdymas išsprūdo iš jų rankų.

Klausimų daugiau nei atsakymų

D.Kedžio mirties aplinkybes bandė įminti tiek laidose „Prieš srovę“, tiek per LNK rodytos „Paskutinės instancijos“ kūrėjai. Pasak šiai laidai kalbėjusios S.Žukauskienės, vietoje kurioje rastas D.Kedžio kūnas telkšo bala, todėl labai įdomu, kaip vyras sugebėjo ateiti iki jos net neišsipurvinęs batų, taip pat neaišku, kaip savo skrandžio turiniu, kitaip sakant savo vėmalais, sugebantis užspringti žmogus atsistojęs kniūpščias dar sugeba sukryžiuoti rankas ant krūtinės ir tik tada numirti. „Kodėl įvykio vietoje nėra jokių vėmimo žymių?“, - klausia „Paskutinė instancija“. „Kodėl apžiūrint įvykio vietą, nerasta jokių vėmalų?“, - to paties teiraujasi ir laida „Prieš srovę“. Atsakymas paprastas - vyras šioje vietoje nemirė. Į ją jis buvo atvežtas jau negyvas arba, kaip teigė TV3 laidoje „Žiūrim ką turim“ kalbinta sakė lietuviškos laidos versijos „Ekstrasensų mūšis“ dalyvė vilnietė Anika, pabuvojusi įvykio vietoje, vyras čia buvo atvežtas be sąmonės. „Jis čia buvo atneštas nei gyvas, nei miręs“, - tvirtino ji. „Nėra jausmo, kad šioje vietoje būtų įvykdyta žmogžudystė“, - vaikščiodama D.Kedžio kūno radimo vietoje Kauno marių pakrantėje kalbėjo aiškiaregė. Jos teigimu, šioje vietoje kūnas buvo atvežtas ir padėtas.

„Matau šalia stovinčius du žmones, o jis guli. Jis jau nebegyvas, bet mirė čia. Į šią vietą jis buvo atvežtas dar gyvas, bet jis nesuvokė, kas aplink vyksta", - kalbėjo Anika. Tai jau ne pirmoji ekstrasensė pareiškusi, kad D.Kedys mirė ne sava mirtimi. Tai vieningai tvirtina ir laidų kūrėjai. „Ar jis bus toks kvailas ir slėpsis pas savo dėdę, gyvenantį šalia?", - klausė laida „Prieš srovę". „Ar jis buvo toks kvailas, kad eidamas gerti su savimi neštųsi ir pistoletą, iš kurio neįmanoma iššauti?", - teiravosi ir laida „Paskutinė instancija".

