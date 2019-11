Renaldas Ščiglinskas : "Prieš tai, kol man į kišenę nepribėrė narkotikų, noriu pasidalinti savo prisiminimais"

Renaldas Ščiglinskas



Summa summarum.



Prieš tai, kol man į kišenę nepribėrė narkotikų noriu pasidalinti savo prisiminimais.

Vadinamoji ,,Neringos gaujos byla’’ Šiaulių apygardos teisme buvo pradėta M. Milinienės pareškimo pagrindu dėl (kaip tyrimas vėliau parodė- V. Keršio blevyzgų, neva tai jo išmonėmis apie kažkokį tainiekuo nesusijusį su Garliavos tragedija ir nereikšmingą Miliniuką… ir girtų pasvaičiojimų apie Klonio gatvę.)

Bylos pradžioje Kauno rajono kriminalistai atliko mano įmonėje ir bute septynis kartus kratas- ėmė mane ,,už ausų’’ aiškindami man, kad V. Keršis intelektualiai nėra protingas ir negalėjo parašyti to, dėl ko buvo pradėtas tyrimas.

Pasipiktinau (nes žąsino tekstas buvo neintelektualus)

Man bandė įrodyti, kad aš parašiau straipsnį apie V. Milinį.

Mane bandė spausti psichologiškai, kad aš iš tardynų neišeisiu ir keliausiu tiesiai į ,,požemį’’- t.y į kamerą.

Kai piktinausi jų veiksmais, tai sakė, kad įmes pas ,,gaidžius’’ į kamerą.

Piktinausi jau vien dėl to, kad tas asiliškas str buvo bukai surašytas- ne mano rašybos stilius.

Na, tyrimo eiga įrodė, kad ,,kibirkštis’’ buvo Keršys- jis sukurpė tą mažvaikišką tekstą

Niekingas savivaliavimas…

Bet porą kartų jie sugebėjo po pora parų mane uždaryti į izoliatorių…

Iki šiol niekaip nesuprantu – prie ko čia Milinių padūkelis????

Jis čia prie ko???

Kai aš tai pasakiau teisme, tai Šiaulių apygardos teismo pirmininkas man atsakė, kad jis bejėgis prieš prokuratūrą ir gali remtis tik tais kaltinimais, kuriuos dėsto prokuratūros atstovai. Negali nieko, net apklausti prokurorų…

Oi… Išklydau iš temos.

Procesą vėliau aprašysiu, o dabar…

apie Summa Summarum~

Beveik penkis metus važinėjame per teismus į skirtingus Lietuvos kampelius, teismus (Šiauliai, Vilnius) – išeikvojome milžiniškus savo finansų likučius gindamiesi…

Valkioja mus iki išprotėjimo teisėsauga versdama aiškintis už tai, o nepadarėme…

Važiuojame per dieną sukardami po 500 km tam, kad išgirsti apie tai, kad STORAS, PERSIVALGĘS V. Keršys sunegalavo, ar nematė reikalo atvykti (nes žinojo, kad melagiui niekas negresia)

Atėjus laikui viską išklosiu knygos formate.

O dabar apie Summa Sumarrum~

Važiuoju su Audrone į teismus mašinoje, o ji tyliai skaičiuoja – ,,Lėktuvo bilietas į Vokietiją pigiau, nei su autobusu’’.

Bet Ji dvejoja – autobusu brangiau, bet autobusas sustoja arčiau Tado namų, o jei lėktuvu, tai iš aerouosto kelionė, jos kaina dar prisideda…

Sako - ,,Vyksiu autobusu’’

Kaip skaudu tai stebėti…

…

Ach… Jei aš galėčiau, tai ant rankų Jūs nuneščiau...

Summa Summarum…

Visi mes nuteistieji užprotestavome Apeliaciniam LR Teismui mums skirtas bausmes, kurios mūsų manymu buvo tiesiog lyg kirviu skirtos, o ne išnagrinėtos, bet…

Audronei skyrė neapsakomai, nepakeliamai daug – Kristaus kančią, sunkiai pakeliamą kryžių –

Jai Summa Summarum skyrė apie 15 000 eur piniginę nuobaudą ir areštavo jos turtą… t.y. sistema visiškai ir be skrupulų sugniuždo tuos, kurie ja abejoja –ar drįsta protestuoti…

Į susidorojimą tai panašu...

P.s

Man skyrė beveik 5000 eur

Dariui apie tris ir taip toliau...

Audronė kaip tyras kristalas- mylėkime ir gerbkime, didžiuokimės, kad savo tarpe turime Tokius žmones...

Toks tas ir Summa Summarum...

Renaldas Ščiglinskas : "Policijos vadovai žadėjo, kad mano problemos baigsis, kai apšmeišiu N.Venckienę"

