Ligita Juknevičiūtė



Tik ką kalbėjau su Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto nare Tatiana Narkyavichene , ji šiandien ryte 11 val aplankė Kauno tartymo izoliatoriuje laikomą Neringą Venckienę. Neringa atrodė geros nuotaikos, bet sutrikusi ir išvargusi. Pasiguodė, kad yra be miego jau 3 paras, aišku, dėl streso ir laiko skirtumų po kelionės. Sąlygos kameroje gan kulios, Neringa užsiminė, kad maistas geras, tiesa, lova ten geležinė su matrasu, tokių jau seniai nebėra ligoninėse, bet dar yra kalinimo vietose, padaryti remontai, yra sporto salė ar kažkas panašaus. Neringą kartą per savaitę gali lankyti ir kiti žmogaus teisių aktyvistai, taip pat kunigai, tikiuos, kad Nijolė Sadūnaitė irgi ras galimybę ją aplankyti, lydima kokio nors kunigo ar vienuolio. Neringos tėvai jos dar negali aplankyti, jiems galioja bendra tvarka ir eilė, mama Laimutė verkia ir labai pergyvena, sakė Tatjana. Žinant, kad prašydama prieglobsčio JAV Neringa turėjo deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nekeitė pavardės ir nesislapstė,yra nusikalstama traktuoti ją kaip nuo teisingumo besislapsčiusią bėglę - ji bėgo, baimindamasi dėl savo gyvybės, nes masiuliai ir co jai surengė apkaltą, kurios baigtis ,turint omeny, kad ši byla nusinešė daug gyvybių, galėjo būt tragiška. Tikėsimės, Neringa bus paleista į laisvę kuo greičiau, o jeigu ne, darysim viską, kad ji areštinėje jaustųsi saugi ir lankoma tik geranoriškų žmonių. Ačiū, Tatjana, kad aplankei Neringą, mums dabar ramiau!!!!