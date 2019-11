Valstybės paslaptis : D.Kedys ir A.Ūsas nužudyti

Aurimas Drižius

Tai, kad pedofilijos bylos pagrindinės figūros Drąsius Kedys ir Andrius Ūsas buvo nužudyti, o nemirė

natūraliai, kaip mums įtikinėja generalinė prokuratūra, LL patvirtino ir buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir

gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius. „Aš turiu savo informaciją dėl D.Kedžio žūties, kad

ne pats nusižudė, dėl A.Ūso nužudymo. Kai kurie dalykai žinomi, kiti įslaptinti“, - teisme parodymus davė A.

Matulevičius.

Jis sutiko plačiau apie tai papasakoti interviu LL:

- Teisme sakėte, kad informacija apie tai, kad Kedys ir Ūsas nužudyti, yra valstybės įslaptinta. Ar

atsimenate?

- Taip, truputį atsimenu, aš ten teisme „daviau šnekos“. Ten teisme viena moteriškaite, net ne

bobelė, o jaunesnė, pabandė mane statyti į vietą. Tai aš ją į vietą pastačiau. Paskui tos kolegijos

pirmininkas traukė ją net už rankovės, nes aš teisme pasakiau, kad prašau manęs nenutraukinėti, ką

noriu, tą ir kalbu. O ta teisėja pradėjo mane tildyti : ‚nereikia čia mums pasakoti“. Tada ir pasakiau

jai, kad gal „pati norite už mane viską papasakoti?“. Žodžiu, truputį pašokdinau ir prokurorę, ir juos,

teisėjus. Pasakiau, ką galvoju.

- Posėdžio protokole parašyta, kad duomenys apie Kedžio nužudymą įslaptinti, ir kad tai jūsų

žodžiai. Tai kas čia įslaptinta? Kad abu žmonės nužudyti?

- Ne, šitų dalykų komentuoti aš negaliu. Kadangi dabar aš esu neapgintas žmogus, to daryti negaliu.

Man nereikia ant senatvės, kad mane tampytų. Turiu savo nuomonę šiuo klausimu, nesu bailys,

tačiau mano drąsa rezultate žinai kuo baigėsi? Aš, pvz., pats žinau, kad mane sutvarkė ta chebra.

Pakankamai turiu daug informacijos, kad jie mane sutvarkė, ir kad jie yra šiandien labai galingi.

Žiemą spaudai daviau interviu, ir ten pasakiau tokias frazes – jeigu priimame kaip gryną pinigą

frazes, kad Vytautas Landsbergis yra patriotas Nr. 1, o Dalė Grybauskaitė, Burokevičiaus partijos

narė, yra jo didžiausia draugė. Kaip tokie du dalykai gali būti suderinti? Ir dar vieną frazę pasakiau –

kad jokių Putino tankų čia nebus, nes Lietuvos aukščiausioje valdžioje jis turi pakankamai savo

žmonių, arba pakankamai kompromituojančios medžiagos apie juos. Pasakiau daug kitų dalykų,

tačiau niekas į tai nereaguoja ir nereaguos, nes visi bijosi. Tačiau aš labai nuoširdžiai pasakysiu –

nematau tikslo apie tai daugiau kalbėti, nes mūsų žmonėms, šitiems avinams yra viskas vienodai,

„pofik“. Jiems vienodai viskas rodo, ar Matulevičius, ar Drižius, ar Venckienė dėl jų plėšytųsi. Nes

mūsų tautai viskas nusispjauti. Tie, kurie aktyvūs, išvažiavo, o liko prisitaikėliai, kurie net į mitingą

neateina net dėl savo sušiktų pensijų. Tai apie ką čia kalbėti? Aš mūsų tauta nusivylęs, ir manau, kad

gal ir gerai, jeigu tokia avinų tauta išnyks, ir nereikia dėl to labai pergyventi ir plėšytis. Aš turiu savo

poziciją, tačiau nelabai tikiu, kad čia įmanoma ką nors pakeisti. Gerai, įvyksta rinkimai, tačiau

pažiūrėk, už ką balsuoja žmonės. Ar jie balsuoja už tuos, kurie bando ką nors padaryti Lietuvoje ir ką

nors čia pakeisti? Niekas čia nesikeičia ir nesikeis. Tu manai, kad 2020 m. kas nors pasikeis? Vieni

pakeis kitus, tačiau viskas liks kaip buvę. Todėl aš ir sakau – aš pavargau kovoti. Ateina tam tikras

amžius, kai pradedi galvoti – o kam visa tai? Kažkada buvau nuėjęs pas VSD šefą Griną, reikėjo su

juo pasitari. Radau ant jo stalo savo knygą, ir Grina man sako : „Ta knyga man kaip kelrodis“. Jis man dar pasakė, kad „tu drąsus, aš taip negalėčiau“. Ir man taip kalbėjo VSD vadas, kuris visus

galėtų pakabinti už kiaušinių, atsiprašant. Supratau, kad geras žmogus, kaip rusai sakydavo, kad

„geras žmogus, tačiau tokios pareigybės nėra“. Pasižiūrėk – daug pas mus neblogų žmonių, tačiau

nė vienas nenori tų šašų krapštyti, nes jau mato, kad jokios naudos iš to nebus. O toks Antanas

Valionis iki šiol mane laiko savo asmeniniu priešu.

- Kalbant apie VSD – juk jie patys išmetė savo pulkininką Vytautą Pociūną pro viešbučio langą? Ar

tai ne saugumiečių darbas?

- Kas konkrečiai išmetė, aš nežinau, tačiau žinau, kad tai užsakė lietuviai. Tuo esu 100 proc. įsitikinęs.

Bet yra kitas labai įdomus dalykas. Kiek Rasa Juknevičienė marškinių plėšėsi, kai naudojosi šia

situacija – konservatoriai ciniškai pasinaudojo šia situacija, kad 2008 m. laimėti Seimo rinkimus. O

ką paskui padarė? Aš atsimenu, kad rugpjūčio 23 d. būdavo Pociūno minėjimai, ir aš prašydavau

savo draugo Masiulio, kad jis parašytų prokuratūrai raštą, kad iškeltų bylą už Pociūno šmeižtą, ir kad

tai būtų tiriama kartu su jo nužudymo byla. Jis turėjo parašyti raštą, nes Seimo nariai gali tai

padaryti, nes aš jau nebuvau Seimo narys. Masiulis pažadėjo, tačiau iki šiandien to rašto taip ir

neparašė. Žodžiu, visi jie tokie trintukai, net Kuolys, kai bandė daryti minėjimus, tai aš mačiau

pamušalą. Vienintelis dalykas, ką gero padariau, tai vis tiek tą šutvę išdraskėm. Tačiau kas iš to, nes į

jų vietą atėjo kiti, ir Grybauskaitė jau nebeturėjo kur dėtis.

- O ką galvojate apie Gitaną Nausėdą, kuris prieš rinkimus žadėjo atstatyti teisingumą Lietuvoje?

- Ne, jis kuria gerovės valstybę. O dėl teisingumo – aš bijau, kad jis nežino, kaip tai padaryti. Atstatyti

teisingumą – tai sena frazė, kurią aš pasiūliau dar Valdui Adamkui. Aš jam sakiau, kad reikia

Lietuvoje bent desietką pasodinti, arba pradėti sodinti, tada kiti išbėgios. Ir pamatysite, kaip Lietuva

susitvarkys. Tai Adamkus atsakė : „Tu ką, revoliucija nori padaryti?“.

- Taip, Rolandas Paksas, kai jį vertė iš prezidento posto, nieko nedarė, nes vėliau sakė, kad

nenorėjo pilietinio karo?

- Apie Paksą aš turiu savo nuomonę – skystablauzdis, kuriam tauta nežinia už ką patikėjo prezidento

postą. Nes mano nuomonė tokia – prezidentą gali arba nušauti, arba neišrinkti antrai kadencijai.

Tačiau negali nušalinti taip gėdingai, kaip Pakso. Reiškia, esi nevertas to posto. Tegul jis nevadina

Lozoriaus, nes jis pats kaltas. Turint prezidento galias, gali surinkti super mitingus. Atsimink –

pirmas Pakso lėkimas buvo bėgti aiškintis pas Miliūtę į „Panoramą“. Reiškia, dirbo ne prezidento

darbas, o sprendė kažkieno problemas. Savo durneliams draugams, kurie ne tam užrašė akcijas –

negi tai spręsti yra prezidento darbas? O paskui, kelnes pridėjęs, bėgo pas Miliūtę aiškintis. Vietoj

to, kad Miliūtė pas jį bėgtų. Nes Miliūtę už Grybauskaitės durų laukė, kad gautų interviu, o Paksas

pats pas ją bėgo. Jeigu Grybauskaitė būtų ne tų, o normalių jėgų žmogus, ji galėjo daug ką padaryti.

Tačiau, deja, ji atstovavo ne tas jėgas. Vienintelis Gitano pliusas yra tas, kad jis nėra valdomas

Landsbergių šeimos. Aš manau, kad Landsbergis pradės jį valdyti , arba gali būti „nausėgeitas“. Kol

patriarchas bus gyvas, jis nenurims. Jeigu jis sugebėjo apsijungti su savo amžinu priešu Artūru

Paulausku tam, kad suvalgyti Paksą. Pasakysiu, kodėl Landsbergis suvalgė Paksą . Pirmiausia, jis

Paksą padarė premjeru, ir tada Paksas jo nepaklausė dėl „Williams“. Nes „Williams“ tai buvo

tarptautinė afera, kuri buvo daroma su ponia Albright. Ir tai liečia mūsų Dievo išrinktą tautą. Reikėjo

čia legalizuoti pinigus per „Mažeikių naftą“ – neblogą medžiagą apie tai buvo surinkęs Vytenis

Andriukaitis. To tikrojo „Williams“ čia niekas nematė, o buvo padaryta, žvalgybos terminais kalbant,

speciali operacija . Ten viskas vyko giliau – turėjo būti sujungtos Jukos ir Sibneft, ir tas akcijas buvo

rengtasi parduoti Amerikai. Ir tada vieną šeštadalį Rusijos naftos išteklių būtų kontroliavusios JAV

bendrovės. Tačiau Putinas iš savo taško saugojo Rusijos interesus, ir viskas įvyko kitaip.

- Kaip manote, kaip baigsis Neringos Venckienės byla Lietuvoje?

- Apie tai daugiau žino mano brolis Vytautas, tačiau čia viskas priklauso nuo Amerikos biurokratijos.

Matyt, kad Lietuvoje ją laikys suimtą, neva dėl to, kad vėl bandys pabėgti. Nežinau, kiek ilgai ją

laikys kalėjime ir temps iki teismo, tačiau manau, kad bandys tempti ilgai, panašiai kaip su Algirdu

Paleckiu. Bet aš netikiu ta isterija, kad ją gali žudyti, ar kažką panašiai. Viską, ką Neringa žinojo, ji

pasakė, todėl ji jiems nebepavojinga. Čia daugiau principo reikalas. Manau, kad ta chebra elgiasi

kaip Putinas – jeigu jį išduoda jo bendražygiai, tai visi jie anksčiau aš vėliau yra nužudomi. Kad

jaunimas žinotų, kas jiems gresia, jeigu išduos Putiną, ir kuo tai baigsis. Ir dėl Venckienės – manau,

kad pedofilai, arba jiems prijaučiantis, arba nuo jų priklausantys, tiesiog vykdo tą užduotį, kuri jiems

duota. Kai kurie gal ir nuoširdžiai tiki tuo, ką daro, žmonių gi visokių yra. Kad visi žinotų – jeigu

pasišakosi, tai gausi per galvą. Kad ją labai daug nuteistų, tai netikiu, nes gali teisti tik pagal tuos

straipsnius, pagal kuriuos JAV sutiko atiduoti. Žinau, kodėl JAV sutiko ją perduoti Lietuvai? Nes

Amerikoje yra pats baisiausias dalykas – pasipriešinimas pareigūnui. O prokuratūra perdavė vaizdo

įrašą, kur Venckienė mostelėjo ranka, nustumdama policininko ranką. Amerikonai tai vertina kaip

pasipriešinimą pareigūnui. Ir aš žinojau, kad tai daro įspūdį amerikonams. O kad sukiltų tauta – tai

aš abejoju. Dar kas jai trukdė – tai tie visi besimeldžiančius, kurie Seime susirinko ir suklaupę

meldėsi. Aš tikintis žmogus, tačiau tokie veiksmai atima daug palaikančių. Tačiau paskutiniai

rinkimai, kai jų nelaimėjo net tokia žinoma žurnalistė, kaip Rūta Janutienė, man rodo, kad net

žiniasklaida irgi praranda įtaką prieš pinigus.

- Tačiau tam, kad paskelbti dalykus, kuriems visiems įdomūs ir svarbūs, tau nereikia daug pinigų.

Tiesiog reikia turėti informaciją.

- Aš analizuoju situaciją ir matau, kad visi tie sąjūdžiai nuėjo į užmarštį, ir joks Juozaitis neturi šansų.

Neaišku, ko reikia liaudžiai, nors visi dabar kelia tik socialinius klausimus. O tas vadinamas jaunimas

– Paluckas ir Landsbergis jr., lyg ir nauja karta, tačiau neturi absoliučiai jokių idėjų.

- Kodėl niekas nepareikalauja atsakomybės už CŽV kalėjimus Lietuvoje?

- Dar tada, kai aš daviau didelį interviu apie šiuos kalėjimus, buvau iš karto iškviestas į prokuratūrą.

Prokuroras Urbelis klausinėjo ir šypsojosi – tik vėliau sužinojau, kad ta CŽV chebra sėdėjo VSD.

Prokuratūra bandė sužinoti, ką aš dar žinau apie tuos kalėjimus.

- O Nausėda sako, kad jis pasitiki VSD šefu? Kur atsakomybė už tuos nusikaltimus?

- Juk Pakso didžiausia klaida ir buvo, kad jis pasikvietė Laurinkų, ir jam pasakė, kad tu dirbai su

Adamkumi, ir tu jau man nereikalingas. Vietoj to, kad išsiųstų Laurinkų ambasadoriumi į Ispaniją,

Paksas jam pasako, kad jis nebereikalingas. Tada Laurinkus įjungė visus mikrofonus ir tą durnelį

suvalgė. Dar saugumiečius išgąsdino tai, kad pasiūlė Bagdoną į VSD šefus. Pasirodo, kad esminis

postas valstybėje yra VSD direktoriaus. Dėl šio posto net deginami prezidento postai. Nes net mano

tyrime tie „valstybininkai“ aiškiai sakė, kad „jeigu mes neturėsime VSD, iš kur mes gausime

informaciją?“. Įdomiausia, kad net Anušausko komisijoje yra kalama apie tuos grynus pinigus, kurie

buvo mokami už tai, kad pasatyti Lietuvoje slaptus kalėjimus. Nors jie labai tą slepia, tačiau

komisijos medžiagoje yra užfiksuota, kad vienas VSD šefų Dabašinskas yra paėmęs penkis milijonus

JAV dolerių grynais pinigais. Tik neaišku, ar jis su kažkuo dalinosi, matyt, kad dalinosi, nes niekas

neišduoda. Tačiau tokių perdavimų buvo ne vienas. Amerikonai tą problemą sprendžia labai

pragmatikai – pinigais. Juk net V.Pociūnas buvo nužudytas po to, kai paaiškėjo, kad VSD įsisavino 40

mln. amerikiečių duotų dolerių revoliucijai Baltarusijoje. Iš jų 35 mln. dolerių buvo Lietuvoje

„įsisavinti“, 3 mln. dolerių „sudeginti ant sienos“ specialia tam, kad pasirodyti prieš JAV, kad neva

taip sudegė visi jų pinigai. Ir tik 2 mln. dolerių iš 40 mln. atidavė baltarusiams – nusprendė, kad tiek

ir užteks. Už tai, kad tai sužinojo, V.Pociūną bandė nužudyti du kartus, ir nužudė iš trečio karto. .