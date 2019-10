GENERALINIS KOMISARAS, MINISTRAS, PREMJERAS. O GAL TIESIOG „ANTPIRŠTININKAS-NAPIORSTNIKAS“

Prof. Gediminas Merkys

Griūnant sovietų Sąjungai, buvo išplitęs gatvės žaidimas, rusiškai vadinamas „napiorstki“. Mūsiškai galima būtų išversti į „antpirščius“. Žaidimas paremtas žaidimo vadovo rankų miklumu ir sukčiavimu. Žaidžiama iš pinigų. Pradžioje potencialiai aukai sudaroma iliuzija, kad jis laimi nemenkas sumas, tačiau finalas toks, kad jis netenka visko, įskaitant pirminį statymą. Jei apmulkinta auka pradeda garsiai ieškoti teisybės, netikėtai išnyra pora skustagalvių kibiro dydžio veidais. Diskusija dėl žaidimo rezultatų pasibaigia taip pat staiga, kaip ir prasidėjo...

Panašu, kad dabarties Lietuvoje žaismingą atnpirštininko vaidmenį prisiėmė visų mūsų mylimas Premjeras S. Skvernelis. Negalite patikėti? Ir aš negaliu. Deja, žmogus, kuris nenori pripažinti akivaizdžios faktinės realybės, yra sunkus psichinis ligonis. Mielieji, pasistenkime tokiais nebūti, nes tokiais ir nesame.

Pedagogų profsąjunga, jos vadas E. Milešinas agentūrai BNS teigia: „Vyriausybė yra suteikusi įgaliojimus LR ŠMM pasirašyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį 2017 m. spalio 25 d.“. Kelios profsąjungos, įskaitant aukštųjų mokyklų profsąjungą LAMPSS, kurios valdymo organams priklausau ir aš, sudarė konsorciumą ir ilgą laiką derėjosi, nuolat važinėjo į darbinius susitikimus ministerijoje, kapojosi dėl kiekvienos eilutės, nuolat konsultavosi su savo nariais, atsiskaitydavo jiems elektroniniuose aplinkraščiuose ir susitikimuose apie pasiektus tarpinius rezultatus. Derybų eiga daugelis eilinių profsąjungiečių nuoširdžiai domėjosi. Džiūgavo, kad pavyko išsikovoti nemažai nuolaidų.

Bet še tau boba devintinės.... Vyriausybės pažadų ir įsipareigojimų sulaužymo skandalo akivaizdoje Premjeras oficialiai pareiškė: „Vyriausybės įgaliojimai pasirašyti sutartį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nebuvo suteikti“. Ginčas kyla dėl maždaug 62 mln. eurų, kurių valdžia neturi, tiksliau – nebenori turėti.

Ministerija derėjosi, neturėdama Vyriausybės įgaliojimų? Nesąmonė. Joks ministras nedrįstų taip pasielgti, joks profsąjungų lyderis nebūtų sėdęs tokiomis aplinkybėmis prie derybų stalo. Kur šuo pakastas?

Prezidentas G. Nausėda pažadėjo didinti pensijas. Nieko neištesėsi visai, bus gėda prieš žmones, prieš bobutę, su kuria viešai glėbesčiavosi rinkimų kampanijos metu, pagaliau prieš tėvą bus gėda. S. Skvernelis, panašu, yra politikas be principų, be pažadų laikymosi moralės, tiesiog norintis bet kokia kaina išlikti poste. Net sunkiai sirgdamas. Net dėl to darydamas įkaitais visą valstybę, jos žmones, pagaliau įkeisdamas ir savo šeimą, vaikus. O ir diagnozė, atsiprašau, ne katarakta ir ne hemorojus... Su limfomos diagnoze privalu tiesiu taikymu pas daktarus, pas žmoną, pas vaikus.

Formaliai Mūsų Premjeras yra Prezidento dekretu ilgam išleistas „ant biuletenio“. Vietoje jo yra laikinai eiti pareigas yra paskirtas kitas Vyriausybės narys – Ž. Vaičiūnas. Čia taip yra de jure. De facto gi Premjeras vykdo labai intensyvią darbotvarkę, visur dalyvauja, dalina interviu, apie tai viešinama. Bandau įsivaizduoti, kaip reziduojantys užsienio šalių – draugiškų ir nelabai – diplomatai dėl to kraipo galvas, stebisi. Kažkas galbūt netgi mėgins tokia situacija pasinaudoti. Ir tatai vyksta realios geopolitinės įtampos sąlygomis.

Net ir ne teisininkui, ne politologui aišku, kad šalies Vyriausybėje yra padarytas akivaizdus teisinis jovalas – dviprasmiška dvivaldystė. Bet kas dabar užsimanęs galės teisiškai ginčyti bet kurį Vyriausybės nutarimą ar potvarkį. Tik turėk išteklių ir atkaklumo. Pamatys Vaičiūno parašą, sakys bet juk Premjeras tuo metu aktyviai dirbo? Pamatys Skvernelio parašą, sakys, stop, bet juk buvo Prezidento dekretas dėl jo nedarbingumo ir pavadavimo...

Mums nesuprasti, kodėl humanistas G. Nausėda sunkiai sergančių premjeru kankina visą Lietuvą, kodėl patį S. Skverelį kankina. Uždėk blizgantį ordiną, padėkok viešai ir paleisk pas daktraus, pas žmoną.... Kas paneigs, kad čia ne antpirštininko moralė? Klokite argumentus ant stalo, bet panašu, kad jų neturite. Tik kol kas nesinori antpirštininko sąvokos vartoti daugiskaita. Norisi tikėti mūsų Prezidentu, norisi apgauti save, kad tik dėl politinio nepatyrimo visa tai, kad antpirštininkas kol kas tik vienas.