Antanas Stugys NETOBULI KET PATOBULINIMAI

NETOBULI KET PATOBULINIMAI

Feljetonas

Kol buvau jaunas, visą laiką piktinausi, kad seni stagnacinės valdžios „piercai“ nenori užleisti kelio jauniems specialistams. Aktyviems, perspektyviems, produktyviems. Subrendau. Dabar (Atsukęs „flionkę“ atgal) pats juokiuosi iš savo pirmųjų bandymų sublizgėti literatūroje ir spaudoje. Vadinasi, norim to ar nenorim, visi panašius etapus privalome praeiti. Be jokių kerštų ir piktumų . Kas krinta į akis? Ta pati, to paties vyriausio V. Ad-----ministratoriaus pasaka – kurią man tėvas pasakojo vaikystėje. Apie tai, kaip karalius įsakė: „Senus neperspektyvius ir nebe naudingus tėvus, išvežti į mišką ir... ten juos palikti“.

Kas neskaniai užkliuvo – noriu pasidalinti su jumis. Žinoma, ne be literatūrinių „krecikių“. Kad neatrodytų, jog sugebu tiktai kritikuoti, o pats nieko negaliu pasiūlyti – siūlau: „Nuo rugsėjo pirmos dienos, į kiekvienos vidurinės mokyklos programą, įtraukti – privalomą pamoką „Neįgalumo priežastis – hiper aktyvumas“. Didindamas „Klevo lapų“ greitį, V.Pumputis – siūlo didinti invalidų skaičių. Aš – prevenciškai mažinti jį. Naujais! Nestandartiniais! Originaliais būdais! Konkrečiu atveju, šoko terapija – veiksmingiausias be receptinis vaistas! Tikiu, kad administracijos nusistatymas ir reakcija (Prieš tokias paskaitas) – bus: priešiška, žaibiška – trumparegiška. Pirmiausiai, protestuos trisdešimtmečiai, dar nesusitupėję, mokinių tėvai. Paskui, švietimo ministerija. Nes idėja – nuleista ne iš už Atlanto, o vietinio „aborigeno“. Tai yra – pasiūlyta iš „apačios“. Labai tikėtina, kad projektas bus sužlugdytas... kaip nepasiteisinęs. Kaip dabar madinga sakyti: „Neatitinkantis laikmečiui keliamų reikalavimų ir prioritetų“. Todėl, kad „mokytojas“, turintis asmeninę patirtį, – sėdės invalido vežimėlyje. Šokas!? – neabejotinas. Tikslas – ne tik savo akimis pamatyti galutinį rezultatą čia ir dabar, bet ir sužinoti: kas ir kaip jauno žmogaus gyvenime kardinaliai pasikeičia per vieną NEATSAKINGĄ akimirką. Kaip nusisuka geriausi draugai. Kaip tampi našta pats sau, tėvams ir valstybei. Kas dėl to kaltas: tėvai, mokykla ar jis pats? Rezultatas – šimtaprocentinis! Mūsų švietimo sistema – išglerusi. Vykdo ir propaguoja tik vakarietišką Sorošizmą. Mes, pakankamai turtingi savo patirtimi ir praktiką. Todėl, išnaudokime visus resursus ir potencialą. V.Pumpučio įdėjai, gaminti naujus neįgaliukus, žinoma nepritariu.

„Planinis pasityčiojimas vaikų iš senelių“, nuo lapkričio pirmos dienos, prasideda. Kad Kelių Eismo Taisyklės papildomos, patobulinamos ir sugriežtinamos, ten kur naudinga ir tikrai reikalinga – puiku. Bet kai jos kaitaliojamos ir darkomos (Taip kaip LR Konstitucija R.Pakso atveju) – gėda visiems, turintiems solidų vairavimo stažą. Tik ne susisiekimo ministerijos Saugaus eismo skyriaus vedėjui Vidmantui Pumpučiui. Ko jis siekia? Penke-dešimtuko „pažymių knygelėje“? Noro sublizgėti kitų eismo dalyvių sąskaita? „Nurauti kušą“ iš komercinių partnerių? Ar patenkinti lobistinį užsakymą tų firmų, kurios laimės „beatkatinį“ konkursą: „transportuoti sugedusias transporto priemones“ iš įvykio (Nelaimės) vietos? Nesijuokti (Drebančiom kinkom) iš tokio jaunatviškai „saliamoniško“ sprendimo, kaip buvęs vairuotojas profesionalas – negaliu. Vienintelis ir pagrindinis valstybės vyro argumentas – kitų šalių praktika. Blogas pavyzdys – gera infekcija. Va ką reiškia, kai valdžiai pradeda diriguoti nepatyrę specialistai. Bet, neskubėkime daryti išvadų. Nemalonu, kai kelių eismo sąlygų PABLOGINIMAS – vadinamas NAUJOVE. Kur dėsies... Akivaizdu, vienašališka nauda – tiems, kas laiku ir vietoje sugebės tinkamai susiorientuoti. Jeigu vakariečiai nemoka, arba nežino ką daryti su man ir kitiems Lietuvos vairuotojams įprastu, transporto priemonių buksyravimu – kodėl, dėl tokio dviprasmiško sprendimo, būtinai turi nukentėti profesionalūs įgūdžiai?!

Pavyzdys – dar „neprinokusiems“... Kas tai per įstatymo „patobulinimas“.

Atvažiavai į grybus. Pagrybavai. Nebeužsiveda variklis. Draugas, mašinos priekio ar galo neužkėlęs ant specialaus įtaiso, jokia kita jungtimi , tempti tavo automobilio nebegalės. Tai bus taisyklių ir įstatymo pažeidimas. Todėl, privalai turėti neišsikrovusį mobiliaką. Privalai iš už: 5,10, 20 km. iškvietęs laukti, kol atvažiuos spec. tarnyba... Kuri atvažiuos, – bet dispečeriai pirmiausia lietuviškai pasiderės... (Mat jie, kaip tyčia, jau turi aibę užregistruotų iškvietimų – vykti pas kitus adresatus). Arba... gali tartis „delno pazalatinimo“ būdu. O čia jau vakarėja. Vaikai verkia. Grybai vysta. Žmona... V. Pumputininkai trinasi pinigingėjančias rankas. Čia įstatymas ar apstatyminis pasityčiojimas? Man tai primeną išbandytą „vaikų iš tėvų atėmimo komandų“, veiklos modelio principinį tęsinį. Vieni pažeidinės nesąmoningus įstatymus, kiti apie juos pranešinės. Įdomu būtų sužinoti – pavardes ir amžių, tų specialistų, su kuriais, bendrai pasitaręs, V. Pumputis priėmė tokį genealų sprendimą. (Man tai asocijuojasi su teismu, kai teisėja išeina į pasitarimų kambarį, atsigeria kavos, o sugrįžusi perskaito, iš anksto, dar prieš teismą parengtą sprendimą)...

Riboti, uždrausti, pakeisti – įmanoma viską. Bet darkyti: išbandytą, nusistovėjusią, pasiteisinusią praktiką – akivaizdus, nusikalstamas savivaliavimas. Prisidengiant, labai abejotinų nesulyginamų palyginimų naudingumu. Iš paskos Vidmanto Pumpučio, būtinai išlįs koks nors „Lentvario molis“ įsitrynęs į Seimo nario patarėjus, ir būtinai pasiūlys... Judėjimą Lietuvoje padaryti kairės pusės! Nes, tai jau senai praktikuoja kitos Europos valstybės. O mes: – pirmaujantys alkoholio suvartojime, suicidų skaičiumi ir mažiausiais atlyginimais – velkamės galaktikos užnugaryje. Drįstu manyti, kad Seimo užkulisiuose, panašus projektas jau gali būti zonduojamas. Ieškomas tik „nurašytas, apsisnargliavęs iešmininkas“ – kažkieno komercinių idėjų patenkinimui.

V.Pumpučio naujovė – leistino greičio didinimas „Klevo lapams“ (Pradedantiems vairuotojams) – nonsensas. Vos tik išlaikei teises, dar neturėdamas nei įgūdžių, nei patirties – mink ant ekseleratoriaus pedalo iki padlagėlio. Ko tas gerbiamas „liočikų“ užtarėjas siekia? Išžudyti nesubrendėlius, turinčius už ką nusipirkti automobilius galingais varikliais? Sumažėjus gyventojų skaičiui Lietuvoje, sumažėjo ir žuvusiųjų autoįvykiuose rodiklis. Jo tikslas – tą laikiną nepatogumą ištaisyti? Atstatyti statistini jaunų savižudžių balansą?

Paruošiau programą, kuriai pritarė Lietuvos Invalidų Reikalų Taryba prie LR vyriausybės. Rašiau kasmetines ataskaitas. Surinkau ir išleidau 11 neįgalių vairuotojų grupių. Nemalonus faktas – tas, kad pirmo pusmečio bėgyje, po naujų pažymėjimų „aplaistymo“ – įlėkdavo..., arba apsiversdavo du-trys. Ir čia tie, – vežimėlininkai – kurie jau vieną kartą FIZIŠKAI yra LABAI skaudžiai yra NU-DE-GĘ.

Kalbėti mobiliais telefonais, einant per pėsčiųjų perėjas – tikrai NĖRA REIKALO. Eini per perėją – skaičiuok baltus brūkšnius, o ne baltas varnas – kol kas nors susimylės tave nutrenkti. Kad tai atrodytų ne taip kraupiai ir vienašališkai – norima prastumti patobulintą, pėsčiųjų smaugimo valdžios rankomis, įstatymą. Bet tada tegul ir vairuotojai (Be amžiaus ir užimamų pareigų cenzo), prieš užvesdami variklį, išjungią mobilųjį telefoną. Jeigu naujoves griežtinti, tai griežtinti vis oms be išimties , eismo dalyvių grupėms.

Labai dviprasmiškas ir nekonkretus punktas: „Be to, vairuotojams svarbus pakeitimas yra tas, kad nuo šiol jie turės praleisti ne tik į perėją jau įžengusį, bet ir žengiantį arba prie važiuojamosios dalies krašto „stovintį ir laukiantį galimybės įžengti“ pėsčiąjį“. Vadinasi, vairuotojas privalo sustoti prie kiekvienos, skaičiuojančios varnas „bobelės“, neįžengusios, o tik sustojusios pastoviniuoti prie perėjos, kol jos šuniukas nuleis pakeltą koją... Ruošiasi ji eiti per perėją, ar jau perėjusi ją sustojo paplepėti su drauge?.. Ačiū V.P. už tokius nestandartinius patobulinimus. Jaunuoli, dar tik išėjai į politinę perėją. Atsipeikėk... Viskas numatyta KET – kol kas dar galutinai nesudarkytose. Yra visiems privalomi kelio ženklai. Pėsčiųjų perėja – tai pėsčių eismo dalyvių išgyvenimo zona, su visais iš to išplaukiančiais, laiko išbandytais reikalavimais ir sprendimais. Vairuotojas, arba juos vykdo, arba juos pažeidžia. Pėsčiųjų gyvenimų kaina, alternatyvų būti negali.

„Gerokai lėčiau eismo sraute judantys pradedantieji vairuotojai iki šiol stabdė eismą, už jų susidarydavo automobilių kolonos, o kiti vairuotojai netekę kantrybės imdavosi pavojingų lenkimo manevrų, kartais kirsdami net dvigubą ištisinę juostą. Manome, kad šie pakeitimai padės išvengti tokių situacijų“.

– Nesąmonė. Nekantrumas, neatsakingumas, nenoras laikytis kelių eismo taisyklių, nesugebėjimas saugiai aplenkti – ne priežastis kaltinti priekyje lėtai važiuojančio vairuotojo. O juo labiau – didinti oficialų leistiną „Žalių klevo lapų“ greitį. Dėl dviratininkų aplenkimo – nugrybavimas visiškas, net skaityti gėda.

„Vakarų Europos šalyse avarinis automobilio sustojimas netgi užtraukia 300–500 eurų baudą už techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimą. Ir jį galima nugabenti į dirbtuves ar aikštelę tik užkėlus transporto priemonės priekinę arba galinę ašį ant specialaus įtaiso. Ši paslauga vakaruose kainuoja apie 1000 eurų. Visa tai skatina automobilių savininkus rūpintis, kad jų automobiliai būtų geros techninės būklės ir kelyje nesustotų“.

– Kai valdžia kalba „Vakarų maldas“ gąsdindama vakarų baudomis – ką čia bepakomentuosi... Nesubrendusio „Klevo lapo“ paistalai ir tiek.

Siūlau daryti televizijos laidą. Aš atsivešiu vairuotojų komandą – tamsta savo „Žalių lapų“ klakerių būrį – padiskutuokime prieš kameras. Pasitikrinkime reitingus. Pasišpaguokime visuomenei matant ir girdint? Patikrinkim viešai: ko esate vertas iš tikrųjų. SLABO?

Kaip teigė Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo skyriaus vedėjas V.Pumputis, iniciatyvą, dėl ženklų sumažinimo, ypač rodė Vilniaus miesto savivaldybė. Oficiali priežastis – senamiesčio vaizdas. Esą įprasto dydžio ženklai darko senamiestį. (Iki šio nedarkė, o dabar pradėjo...). Anot ministerijos atstovo, daugelyje Europos miestų, taip pat yra naudojami mažesnio skersmens ženklai. Tačiau jis neslėpė, kad yra ir kita priežastis. „Kiek žinau, mažesni ženklai perpus pigesni. Ir savivaldybės atstovai neslėpė, kad pasikeitus tvarkai pinigų sutaupo“ – kalbėjo ministerijos atstovas. „Bet mažus ženklus jokiais būdais dėti nėra privaloma“ – patikslino vedėjas V. Pumputis. (Kai nėra griežtų standartų – daryk ką nori). Besirūpinant sostinės senamiesčio vaizdu, vaizdelis išėjo... NEKOKS. Vienur ženklai mažesni, kitur didesni. Yra tokių vietų, kur vienas ženklas įprasto dydžio, o kitas perpus mažesnis. Kai kur ant vieno ir to paties stulpo sukabinti skirtingo dydžiai kelio ženklai. Be to, vairuotojus tokia maišalynė gali ir suklaidinti, mat nejučiomis peršasi mintis, kad didesnis ženklas svarbesnis. (O gal, ta maišalynė specialiai ir sukurta, kad atsirastų priežastis: greičiau atsisakyti įprasto, iki šiol buvusio, per brangaus ženklinimo?).

Primename, kad, įgyvendindama ES reikalavimus, Lietuva iki 2020 metų planuoja panaikinti visas lenteles su žaliomis rodyklėmis, iki šiol leisdavusias sukti į dešinę (Prieš tai sustojus, jei dega raudona)“. Gaila, kad tai kas iš tikrųjų patogu ir naudinga, žengiant didelį užsakomąjį žingsnį atgal – bus panaikinta.

Kelių ženklų ir ženklinimo standartai visada buvo valstybiniai. Didesnis ženklas – ne viršesnis, bet jis GREIČIAU PASTEBIMAS, GERIAU MATOMAS. Ypač tai aktualu senstančiai ir elektronines cigaretes dūminančiai tautai. Kas valdžiai svarbiau – savivaldybių pinigai ar žmonių gyvybės? O gal už mažesnio ženklo reikalavimų nevykdymą – bus taikomos mažesnės baudos negu už didelio? Ar dėl visko vis tiek kalti neprižlebijantys vairuotojai? Bėda – ne maži-dideli, mato-nemato. Manau, kad „šuo pakastas“ – žmonių nervavime, pastoviai tampant už pavadėlio. Nebandyk piktintis pakeitimais – būsi pasiųstas atlikti pakartotinio sveikatos patikrinimo. Neabejokite, daktarai viską sutvarkys taip, kaip nurodys administracija. Abejojate? – piktinkitės... Su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Nori toliau būti aktyvus kelių eismo dalyvis – tylėk ir drebėk viską užraukęs.

A.S. 2019