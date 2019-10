Kas „Nukniso" Pusę Pensijos?

Pasigrožėkim dar

mūsų Valdžiukės

darbeliais.

Kaip sako:Ne Sodriai SODRAI , teko girdėt, Lietuvoje skiriama 6% BVP , o mūsų EuroKonge (vidutiniškai) - 12%.Na, LIETUVIAI UBAGAI, PASIGROŽĖKIT: Kaip matot:1. Lietuva (16%) išleido socialiniam draudimui beveik dvigubai mažiau, negu ES vidutiniškai (29%), duomenys 2015-jų metų.2. Taip vadinamos „kapitalistinės" šalys socialiniam draudimui išleidžia didelę BVP dalį, o „postsocialistinės" - mažą (plg. raudonų stačiakampių dešinėj paveikslėlio pusėj ir kairėj turinį.)Lenkija 2015-jų metų duomenyse „nutylėta", tad štai 2014-jų duomenys: Among the EU Member States, the level of social protection expenditure in relation to GDP in 2014 was highest in France (34.3 %) and Denmark (32.9 %), while Finland, the Netherlands, Belgium and Austria also reported ratios of at least 30.0 %. By contrast, social protection expenditure represented less than 20.0 % of GDP in Hungary, the Czech Republic, Poland, Bulgaria, Slovakia, Malta, Estonia, Romania, Lithuania and Latvia (where the lowest share was registered, at 14.5 %)...O štai ir šio Eurostato puslapio lentelė, rodanti, KOKIĄ DALĮ BVP ES ŠALYS SKIRIA BŪTENT PENSIJOMS: Lenkija, kaip matot, įsitaisius tarp DABAR JAU SOCIALISTINIŲ „kapitalistų", o Lietuva „lyderiauja" tarp KAPITALISTINIŲ „socialistų".** Jei atrodo, kad pernelyg „ ant mokslo užvažiuota" - šį įrašą perskaitykit.