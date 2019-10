Gediminas Kairys

iš karto prisipažinsiu, kad aš semiuosi žinias ,nes skaitau brudą, kaip Laikraštis laisvas, Karštas komentaras, Respublika ir Vakaro Žinias. Man taip sakė konservatoriai. Aš galiu drąsiai pareikšti ,kad mano nuomone ne šie laikraščiai formuoja, bet aš pats viską analizuoju, svarstau ir prieinu tų pačių išvadų, ką randu, daugiausia randu būtent šiuose laikraščiuose. Jie atspindį mano tikslų supratimą tuo ką rašo, aišku ,ne 100 procentu, bent jau 80 - tikrai .Norėčiau padėkoti Laisvam Laikraščiui už tokį gerą D Guobienės straipsnį "N Venckienė Šioje žlugusioje visuomenėje nieko nepakeis "Labai teisingai parašytas straipsnis,100 procentų pritariu, dar Respublikai už Liudviko Jakimavičiaus straipsnį- "Briuselio tarnams valstybė nereikalinga. Manau, kad kiekvienas mąstantys žmogus tą patį pasakys. Taip, Lietuva suskaldyta, jeigu ne tai valdžia turi paduoti laikraščius į teismą už šmeižtą - argumentuotai. Deja, jie svarių argumentų neturi ir niekada neturės, jiems neatsilaikyt prieš tuos argumentus, kuriuos parėkš tie laikraščiai. Aš parašiau į VSD klausymą ; kodėl Lietuvoje yra taip, kad vieniems galima TAI, o kitiems NE Kodėl aš negaliu suorganizuoti su surūdijusiais vamzdžiais Vilniaus Neries krantinėje taip kai kas suorganizavo tai Kryžkalnyje. Anglijos visuomenės veikėjas Peinas pasakė, kad jeigu visos priemonės išsemtos, PASIPRIEŠINIMAS tampa N E G Y N Č I J A M A P A R E I G A. Aš tikrai nenoriu tos pareigos atlikti, bet gali tai tekti padaryti, jeigu visi argumentai bus išsemti. Ir dar, Birštone yra graži sanatorija Vytautas Mineral SPA. Yra prie prūdo akmuo, aš aplink tą akmenį sutvarkiau, pasodinau krūmus ir tik vieno noriu, kad ant to akmens atsirastų lietuviškai užrašyta lentelė. Viršuje gali būti užrašyta,- Vytautas Mineral SPA, didesnėms raidėm, o toliau - Birštono miesto poilsio ir sveikatingumo kompleksas Vytauto Mineralinių Vandenų SPA Pasirodo, lietuviškai rašyti negalima ,nes reklama nesiverčia. Lietuvos įmonė, Lietuvoje registruota ir į lietuvių kalbą nesiverčia, pasirodo, aš toks kvailas, kad tai suprasti negaliu. Merė ir visi man pritaria, bet sako, kad čia privati teritorija ir jie kištis negali. Bet juk čia Lietuvos valstybė. Parašiau į Prezidento kanceliarija. Vargu, ar tie klapčiukai tai Prezidentui parodė. Jie nori tik blogiau Lietuvai, tikri rusų agentai Kai visos priemonės bus išsemtos, jiems per mažai tikrai nepasirodys. Bus gėda ir Lietuvai ir Prezidentui, kad taip lietuviai turi kovoti už brangiausia Tautos turtą - gimtąją kalba. Aukų, prižadu- nebus, nebent viena. Mano devizas, motinos Terezės žodžiai, kuriems visi pasaulio lyderiai pritarė."Ką tu darysi, bus tik lašas vandenyne, bet jeigu tu to nedarysi, to lašo vandenyne truks". Brangus tautiečiai, viską darykime, kad tų lašų vandenyne netruktų, nes jeigu tų lašų truks, Lietuvos neliks, nes Briuselio tarnams valstybė nereikalinga . Briuselio įstatymai aukščiau Vilniaus ir tai viską pasako. O kaip mes džiaugėmės, kai Vilniaus įstatymai tapo aukščiau Maskvos. Net Vyčio nesugebėjome pasistatyti, o bunkeris ką vaizduoja, juk ten gyveno ir tikri Lietuvos patriotai ir visokie perėjūnai ,banditai, o Vytis-Lietuvos simbolis. Man net į galvą negalėjo ateiti tokia mintis, kad gali būtį kitaip. Aš Vasario 16-tą keliu Lietuvos brangią vėliavą su gedulo kaspinu, aš gedžiu Nepriklausomybės, kurią iškovojom ir taip greit praradom. Už Europos piniginę, tyliai pardavėm Tėvynę, kaip teisingai pasakė gerbiamas P Masiulionis.

Ir dar, man iškilo klausimas, kaip kalbėtis, kreiptis į Lietuvos elito narius, kad nepasirodytum - atgyvena.. Aš nei į vieną nepažįstama žmogų nesikreipiau - TU, bet A Vasiliauskas, elito narys pasakė, kad visos moralinės normos- praeito amžiaus ATGYVENA Reiškia, kad jeigu aš kada nors kreipsiuosi į elito narį kaip pav. Vasiliauską ar Linkevičių, turėčiau sakyti-tu kiaulės snuki. Juk aš nenoriu pasirodyti - atgyvena Nes nei vienas elito narių jam nepapriekaištavo. Kai kam ir citatos nepatinka. Dar JAV Prezidentas Reiganas pasakė, kad pagal ji politiko profesija viena iš seniausiu pasaulyje, ir kartais sutampa su pirmąją. Aš taip pat mąstau ir visiems sakau, kad D Grybauskaitė yra politinė prostitutė. Buvo komunistė, nedalyvavo nei Sąjūdyje, nei Baltijos Kelyje ,Hitleris neduok Dieve būtų laimėjęs karą ,ji būtų puiki nacistė, dabar- globolistė. Ji dirbo ir dirba galingiesiems ir savo karjerai, tik ne LIETUVAI , Ar atsiras žmonių, kurie argumentuotai galėtu paneigti tai ,

Gediminas Kairys Europos Sąjunga ( seniau- Tarybų),Lietuvos ESR (seniau- TSR),Birštonas