Prezidentas G.Nausėda patenkintas, kaip teroristinė organizacija VSD persekioja ir sodina į kalėjimą nekaltus žmones

Prezidentas Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje antradienį sakė esąs patenkintas, kaip dirba Valstybė saugumo departamentas (VSD).

Kaip žinia, Europos Žmogaus teisių teismas savo nuosprendyje nurodė, kad minėtą VSD organizavo neteisėtą užsienio piliečių laikymą ir kankinimą Lietuvos teritorijoje, slaptame CŽV kalėjime. EŽTT sprendime yra aiškiai nurodyti ir už šią sunkią nusikalstamą veiklą atsakingi žmonės - Valdas Adamkus, Mečys Laurinkus, Arvydas Pocius. Tačiau teisingumo ministerija jau metai nesugeba išversti šio dokumento į lietuvių kalbą ir taip slepia jį nuo visuomenės.

Tokia VSD veikla visiškai patenkina prezidentą Gitaną Nausėdą, kuris dar visai neseniai sakė, kad "atstatys teisingumą".

„Dėl VSD vadovo – aš esu patenkintas juo darbu, mes turime glaudų kontaktą, efektyviai bendradarbiaujame, aš esu operatyviai informuojamas apie situaciją, bet pasakyti, kad šiandien ponas Jauniškis turi užsigarantavęs antrąją kadenciją, aš tikrai negalėčiau, nes tada jį demotyvuočiau likusiems mėnesiams“, – sakė G. Nausėda.



Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nauseda-prabanga-taip-pat-galetu-buti-apmokestinama.d?id=82519441





Matyt, kad prezidentą visiškai patenkina ir VSD ir prokuratūros veikla, suklastojus bylą už šnipinėjimą žurnalistui Algirdui Paleckiui.

Mat tik visai neseniai paaiškėjo, kad Algirdo Paleckio „kaltę“ įrodo tik prokuratūros „pakabinto“ vaikų pornografijos mėgėjo parodymai



Pagaliau paaiškėjo, kad vienintelis Algirdo Paleckio kaltės šnipinėjimu rusams įrodymas yra, kaip sako jo draugas Giedrius Grabauskas, „provokatoriaus ir vaikų pornografijos gerbėjo Deimanto Bertausko parodymai“. VSD, prokuratūros ir teismai kaip įmanydami slepia šiuos „įrodymus“, suprasdami, kad pateikus juos viešam teismui, sulauktų tik garsaus visuomenės juoko.



Prokuratūra A.Paleckio byloje elgiasi lygiai taip pat nusikalstamai, kaip ir pedofilijos byloje – R.Ivanauskas įkalintas pagal žinomai melagingus patologinio melagio Mindaugo Žalimo parodymus, kuriuos jis davė mainais į tai, kad nesėstų ilgiems metams kalėjimo už tai, kad iki komos primušė vieną Baltarusijos pilietį. Prokuratūra pasirūpino, kad dėl šio nusikaltimo būtų nuteistas kitas žmogus, o M.Žalimą nuo atsakomybės išsuko. Nors baltarusis teisme sakė, kad jį sumušė būtent M.Žalimas, teismas to neišgirdo.



Pasirodo, kad lygiai taip pat nusikalstamai generalinė prokuratūra veikia ir A.Paleckio byloje. Nors teismas mato tokius nusikalstamus būdūs, tačiau jiems neprieštarauja ir taip tampa nusikaltimo bendirininkais.



Apie tai laiške „Laisvam laikraščiui“ buvo užsiminęs pats A.Paleckis : "Visa byla prieš šį politinį maištininką paremta vien tik jo pažįstamo parodymais. O tuos parodymus mes išgavome po to, kai tam pažįstamam iš pradžių "suorganizavome" už vaikų pornografinių nuotraukų turėjimą", - tyliai aiškino patyręs pareigūnas jaunajam kolegai, - šoko būsenoje žmogus ėmė maldauti, kad mes neviešintume jo gėdos ir kad išnagrinėtume jo seksualinį nusikaltimą neviešos procedūros keliu. Mes sutikome. tačiau mainais pasiūlėme duoti reikalingus mums parodymus prieš tą politinį maištininką. Jis tą ir padarė. O prieš maištininką mes nieko daugiau ir nesukaupėme. Bet tam, kad galėtume laikyti jį kalėjime antrus metus be teismo, mes periodiškai paskelbiame kokį nors melą iš to arsenalo, kurį mums prikalbėjo jo pažįstamas".

Pareigūnas baigė pasakoti ir laukė jaunojo kolegos reakcijos. "Teisinė valstybė", - šyptelėjo šis. baigė puotauti, jie abu geros nuotaikos grįžo į darbą. Jų laukė dideli darbai.



A.Paleckio draugas Giedrius Grabauskas įvardino ir minėtą „liudininką“ : „2018 m. spalio pabaigoje buvo suimtas aktyvus pilietis, tikras patriotas Algirdas Paleckis. Jo ir kai kurių kitų asmenų atžvilgiu vedama byla politinė byla mįslinga, viskas pridengiama terminu ,,galimai“. Teigiama, kad A. Paleckis ,,galimai planavo grobti prokurorus“. Ar yra įrodymai? Deja, prokurorai tik prisidengia provokatoriaus ir vaikų pornografijos gerbėjo Deimanto Bertausko parodymais. Taigi, nusikaltimų faktų nėra, įrodymų nėra, tik yra pasitelktas melagis. Jau metus laiko vykdomas ir persekiojimo veiksmai A. Paleckio bendražygių atžvilgiu. Į apklausas buvo kviečiami Pavelas Ževžikovas, Valerijus Ivanovas, Giedrius Grabauskas ir kiti antifašistai, suimta antifašistė Agnė Grigaitytė, kratos vykdytos pas Birutę Dilpšienę, Henriką Juodišką bei kitus žmogaus teisių gynėjus. Beje, A. Grigaitytės likimas iki šiol neaiškus, ji suimta birželio 7 d., o prokurorai vengia atskleisti detales apie antifašistės likimą. Nors tai jau lietuviška tradicija, čia tokia šalis, vykdomos masinės represijos ir masinė deportacija į Vakarus.

Spalio 22 d. 9 val. 10 min. Kauno apygardos teisme vyks teismo posėdis dėl kardomosios priemonės Algirdui Paleckiui, bus sprendžiama –paleisti jį iš kalėjimo ar toliau laikyti už grotų. Patriotas kalėjime jaučiasi prastai, jis jau sveria tik 57 kg (188 cm ūgio), tarsi Osvencimo kalinys. Štai taip gestapas susidoroja su A. Paleckiu. Kodėl taip daroma?

Nes Algirdas Paleckis tikras patriotas, jis sakė tikrą tiesą apie Lietuvą žlugdančius korumpuotus klanas, be to, jis pasisakydavo už taiką. O gestapui nepatinka tie, kurie sako tiesą ir remia taikos idėjas.

Beje, dėl to pastoviai puolamas ir žurnalistas Giedrius Šarkanas, jam rezgamos bylos. Su aktyviu persekiojimu šįmet vėl susidūrė ir antifašistas Viktoras Orlovas. Įvairiais būdais trukdoma ir nacistinių nusikaltimų tyrėjams Chaimui Bargmanui, Valdui Valiūnui ir kitiems piliečiams, kurie nepataikauja profašistiniam režimui.

Beje, labai ,,demokratinėje“ Lietuvoje net sužinoti apie teismo posėdžius sunku. Šįkart galima vartoti liaudišką posakį-,,trečias kartas nemelavo“. Šių metų balandį ir liepą prokurorams pavyko nuslėpti posėdžių datas. Tačiau šį kartą jau žinome posėdžio datą.

Beje, A. Paleckio persekiojimas, kaip ir V. Titovo, D. Šulco, A. Drižiaus, G. Grabausko ir kitų aktyvių piliečių persekiojimai buvo atskleisti tarptautiniame žmogaus teisių forume Varšuvoje šių metų rugsėjį. Ten mes pasakėme visa tiesą: kad Lietuvoje vyksta masinės politinės represijos, kad Lietuvoje klesti rusofobija ir antisemitizmas, kad neonacistų gauja neteisėtai atstatė paminklus Holokausto dalyviui Jonui Noreikai.

Mes, aktyvūs Lietuvos piliečiai, pasisakome už žmogaus teises ir žodžio laisvę Lietuvoje, prieš politinius persekiojimus. Mes reikalaujame paleisti iš kalėjimo Algirdą Paleckį. Paleisti ir politinius kalinius Agnę Grigaitytę ir Jurijų Melį. Jau laikas atkurti tvarką šalyje!