Teisėjo V.Kažio organizuotos gaujos auka ir kreditorius Romas Balevičius patyrė infarktą

Aurimas Drižius

Šeštadienį į Kauno klinikas po sunkaus infarkto paguldytas Romas Balevičius, viena iš daugelio teisėjų nusikalstamos gaujos aukų.

Apie jį LL ne kartą rašė – žmogus apsiėmė restauruoti antikvarinę Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio “Volgą”, tačiau po pusantrų metų darbo paprašęs teisėjo sumokėti už darbą sulaukė pastarojo grasinimų : “Aš tave pasodinsiu”.

Teisėjo grasinimai įsipildė – K.Kažio draugeliai R.Balevičių nuteisė už tai, kad jis neva pasisavino teisėjo turtą (žmogus pasakoja, kad jis nesutiko gražinti automobilio, kol nebus sumokėta už darbą, tačiau V.Kažys su kitais banditais automobilį atėmė jėga).

Galiausiai žmogui V.Kažio pastangomis buvo prikurta begalė bylų, o jis pats pasodintas į kalėjimą, kai atsisakė mokėti teismo priteistą baudą už neva V.Kažiui padarytą žalą.

Lukiškėse žmogus buvo išlaikytas beveik šešis mėnesius, kol V.Kažio draugai nusprendė, kad gana, jis jau atsėdėjo “paskirtą baudą”.

“Dar prieš metus buvau pasijutęs blogai, kai tie banditai ėmė kurti bylas mano sūnėnams, - pasakojo R.Balevičius, - paskui visus metus neblogai jaučiausi, kol šeštadienį pasijutau blogai, klinikose man buvo padaryta operacija. Matyt, reikės keisti gyvenimo būdą”.

Nors už "Volgos" remontą buvo sutarta, kad V.Kažys sumokės apie 18 tūkst. litų, tačiau R.Balevičius mano, kad teisėjas nuo pat pradžių neketino jam mokėti nė skatiko.

Būtent todėl kai meistras užsiminė apie atlyginimą, teisėjas jam atsakė, kad "mes tau padėsime". R.Balevičius atkirto, kad "dėkite pinigus ant kapoto, jokios pagalbos man nereikia", paskui užblokavo savo automobiliu išvažiavimą iš garažo, kur buvo V.Kažio "Volga", kol pastarasis nesumokėjo už remontą.

Tačiau teisėjas V.Kažys su draugu vis tik sugebėjo tą "Volgą" prievarta iš meistro atimti, ir kai meistras jam pažadėjo, kad kreipsis į žurnalistę Rūtą Janutienę (kuri kaip tik tuo metu rodė kelias laidas apie teisėjo Kažio darbelius), tai Kažys pro langą išvažiuodamas jam parodė pirštų kombinaciją "Fucką".





Po to iki tol jokių reikalų su teisėsauga neturėjusiam žmogui prasidėjo vargas - jam V.Kažio iniciatyva buvo iškelta keliasdešimt bylų. Viena iš jų - už tai, kad neva "pasisavino svetimą turtą" (kai atsisakė gražinti "Volgą", kol nebus sumokėti pinigai), ir V.Kažio draugeliai iš Kauno apygardos teismo jį su malonumo nuteisė. Kauno apygardos teismo teisėjui pakako V.Kažio žodžio, kad jis sumokėjo R.Balevičiui už darbą grynais pinigais, tačiau jokių dokumentų nepateikė. R.Balevičius tikino, kad teisėjas jam nesumokėjo nė cento, ir prašė, kad teismas išreikalautų Kažio pajamų ir išlaidų deklaraciją, kurioje pastarasis turėjo įrašyti ir minėtas išlaidas remontui. Teismas, žinoma, tai daryti atsisakė, matyt, kad puikiai suprasdamas, kad tokios Kažio išlaidos nėra deklaruotos, nes jų paprasčiausiai nebuvo.

Vėliau R.Balevičius prie namų buvo sudaužytas užpuolikų, kurie jam perdavė "linkėjimus iš Vilniaus", o galiausiai, kai straipsniai apie jį pasirodė "Laisvame laikraštyje", buvo naktį sudegintas jo automobilis. Policija pradėjo tyrimą ir jį nutraukė, neradę įtariamųjų.

Per tą laiką, kadangi R.Balevičius atsisakė mokėti teismo skirtą baudą, Druskininkų teismas nusprendė jį suimti ir už paskirtą baudą žmogus beveik pusę metų buvo laikomas Lūkiškių kalėjime. 2018 m. vasarą R.Balevičius buvo paleistas - teismas paskaičiavo, kad jau atsėdėjo tiek laiko, kokia bauda jam buvo skirta.

"Net negalvojau, kad ta lietuviška teisėsauga tokia supuvusi, - stebisi dzūkas, - ne tik kad negavau jokio atlyginimo už dviejų metų darbą, tačiau dar ir kalėjime atsidūriau. Tiems teisėjams reikia turėti nors trupučiuką padorumo".

Tačiau praeitą rudenį, vos paleistas iš kalėjimo, R.Balevičius sulaukė naujos bylos - neva jis kartu su savo sūnėnu buvo pagrobę tokį vietinį Veisiejų jaunikaitį, kuri kažkur vežiojo, ir galiausiai baigėsi tuo, kad neva jo kūną kratė, prikišę automobilio akumuliatoriaus laidus prie kūno. Kodėl R.Baleviičus turėjo taip elgtis, prokuratūra motyvų nesurado, tačiau ir neieškojo - bylą perdavė teismui, ir tas pats Kauno apygardos teismas vasario 28 d. nuosprendžiu R.Balevičių nuteisė dar kartą.

Tiesa, šį kartą net Kauno apygardos teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Antanaičio, Giedriaus Endriukaičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir dar vienos teisėjos, nebegalėjo paneigti R.Balevičiaus pateiktų įrodymų, kad "auka" meluoja ir viską išsigalvojo.

Tačiau teisėjai A.Antanaitis, G.Endriukaitis ir dar viena asaba, pripažinę, kad "auka" meluoja, vis tiek nuteisė R.Balevičių - tačiau tik tokia laisvės atėmimo bausme, kiek jis jau buvo išlaikytas Lukiškėse.

"Aš esu pakraupęs nuo lietuviško teisingumo ir teisėjų sugebėjimo taip surašyti savo sprendimus, kad vis tiek išeitų, kad jie teisūs, - LL sakė R.Balevičius, - teisėjai net nebando ieškoti tiesos bylose, tačiau veikia kryptingai vien tam, kad mane nuteisti bet kokia kaina. Kai mes su advokatu A.Novikovu teisme įrodėme, kad tas vaikinukas Blažys melavo, kad neva jis buvo pagrobtas, ir melavo, kad neva jo kūnu buvo leidžiama elektros srovė. Mat Blažys teisme tikino, kad jam prie kūno buvo prikištas elektros laidas, prijungtas prie akumuliatoriaus, o automobilio variklis nebuvo įjungtas, ir įjungtas degimas. Tačiau ekspertas nurodė, kad tokia galimybė neįmanoma, ir kad to tiesiog būti negali - žodžiu, demaskavo "aukos" melą, tačiau teismui vis tiek į tai buvo nusispjauti - jie nurodė, kad "taip galėjo būti", ir viskas.

Kitaip sakant, teisėjas gali parašyti į nuosprendį bet kokią nesąmonę, kas jam šauna į galvą, ir visiškai ignoruoti neginčijamus bylos faktus, - sako R.Balevičius, - teismui visai tiko ir tas faktas, kad ekspertai nedarė ekspertizės, o tik "susėdo ir parašė", kas jiems šovė į galvą. Toks teisingumas, žinoma, kad yra anekdotas. Ir kai po nuosprendžio paskelbimo teisėjas G.Endriukaitis manęs paklausė : Ar turite klausimų?, net nesugebėjau užduoti klausimo - toks kvailas man pasirodė to teisėjo klausimas. teismas nieko nepasisakė dėl melagingų parodymų ir liudininkų melagingų liudijimų, kurie jau yra įrodyti - kad aš neva kračiau jį elektra. Net teismas turėjo pripažinti, kad tai melas, tačiau mane vis tiek nuteisė. nei policija, nei prokuratūra nepradėjo tyrimo jo atžvilgiu dėl melagingo skundo ir liudijimo. Nors tas "nukentėjęs" Donatas Blažys penkis mėnesius melavo dėl to, kad jis buvo pagrobtas kažkur laukuose (vėliau teisme aš įrodžiau, kad atvažiavome pas jį į namus, ir išvažiavome kartu po apylinkės, nes jis žadėjo parodyti, kur galima gauti detalių), tačiau teismui į tai, kad "auka" nuolat meluoja, buvo nusispjauti. Net byloje yra neva to nusikaltimo įrodymas - replės, kuriomis neva buvo nukirptas tas laidas, ir pats teisėjas Endriukaitis pripažino, kad tos replės kerpa visai kitaip, negu byloje esantis laidas, tačiau vis tiek mane nuteisė",

R.Balevičius nesupranta, kodėl Kauno apygardos teismas jį nuteisė kalėti "tiek, kiek jau sėdėjo". Nors įkalinimo bausmė jam buvo skirta už tai, kad atsisakė mokėti teismo paskirtą baudą už tariamą V.Kažio "turto pasisavinimą", tačiau Kauno apygardos teismas kažkodėl nusprendė, kad jis jau atliko bausmę iš visai kitos bylos.

Nors tai įprasta praktika Lietuvos teismuose - jeigu teismas mato, kad jau kalėjime laikytas žmogus yra visiškai nekaltas, jis niekada to nepripažins, o sakys, kad "kaltas tiek, kiek sėdėjo". matyt, tokiais metodais teisėjai mano, kad gina Lietuvos biudžetą nuo kompensacijų, tačiau nesupranta, kad tokiais veiksmais jie tiesiog griauna žmonių pasitikėjimą savo šalimi.

Beje, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė visiems tokiems mafijinės teisėsaugos aukoms turi vienodą atsakymą : "Teisėjai nepriklausomi, aš negaliu kišis, nes man gali būti surengta apkalta". Tai kokio velnio ji sėdi tame poste, jeigu bijo apskritai bet kur kištis?