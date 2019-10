to



Alvydas VEBERIS

NEBIJOKITE! SKELBKITE TIESĄ IKI PASAULIO PAKRAŠČIŲ!

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME TAS, KURIS NENEŠĖ GARLIAVOS MERGAITĖS

Po ilgos pertraukos Panevėžio apygardos teisme, įvyko paskutinis REZONANSINĖS UAB ,,Niklita“ ir jos vadovo Valdo Kuktos civilinės bylos teismo posėdis prieš paskelbiant teismo nutartį šių metų spalio 31 dieną.

Šios įmonės vadovas (apeliantas)Valdas Kukta ir (apeliantas) UAB ,,Niklita“prašė panaikinti pirmos instancijos Kauno apylinkės teismo nutartį, kur civiline tvarka pareiškė ieškinį buvusiai Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterei Rasai Kazėnienei, kuri, ieškovų manymu, paskleidė apie juos tikrovės neatitinkančias žinias, žeminančias jų garbę ir orumą bei pažeidžiančias dalykinę reputaciją.

nuotr. garsusis Gintaras Černiauskas ir ieškovo UAB ,,Niklita“ vadovas (sėdi nusigręžęs) Valdas Kukta

Ieškovai už galimai padarytus jų nusikaltimus, vykdant viešuosius pirkimus ir verslą, kai buvo nutraukta jiems byla, griebėsi atakos R.Kazėnienės adresu. Galimai nusikaltėliai, padedant ,,teisingumo“ vykdytojams dabar tampo ją po teismus. Tuo norima parodyti visuomenei, kad niekas nedrįstų pasipriešinti mafijai, darančiai nusikaltimus. Tai baisi bauginimo politika ne tik Garliavos įvykiuose, Panevėžio ir kitų miestų praktikoje, bet išlaikytinių nesiskaitymas su įstatymais, LR konstitucija, savo šalies piliečiais.

Teismo posėdžio kolegija susidedanti iš posėdžio pirmininkaujančio Eigirdo Činkos, civ. bylų pirmininko Laimučio Misiūno, teisėjos Ramunės Čeknienės, dalyvaujant ieškovui: UAB ,,Niklita“ apeliantui Valdui Kuktai, ieškovo atstovui: advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai atstovui Gintautui Černiauskui, atsakovui Rasai Kazėnienei ir jos atstovui Karoliui Rugiui, trečiajam asmeniui LR Teisingumo ministerijos atstovui R.Valatkai, tęsė šios bylos nagrinėjimą.

nuotr. Rasa Kazėnienė, jos gynėjas Karolis Rugys ir LT m-jos atstovas Ramūnas Valatka ruošiasi gynybai

Po ieškovų ir atsakovų papildomų prašymų teismas padarė 10 min pertraukė, po kurios patenkino dalį tiek vienos, tiek kitos pusės pageidavimų.

Kas svarbiausia šiai bylai atstovauja garsusis Garliavos Rezonansinės bylos advokatas Gintautas Černiauskas. Savo laiku jis visuomenei ir teismams įrodinėjo, kad per Kedžių privačios valdos šturmą, panaudojant smurtą, perteklinę jėgą, su 240 ginkluotų pareigūnų armija, jis negrobė ir nenešė iš neliečiamybę turinčios teisėjos Neringos Venckienės tėvų namų, globojamos brolio mergaitės. Filmavimo kameros, daugybė liudininkų matė šį nusikalstamą veiksmą, tačiau tiek pats G.Černiauskas, tiek šalies teisinės institucijos tikėjo ne tiesa, bet G.Černiausko melu. Jis, praėjus daugeliui metų, galiausiai prisipažino, kad kažkokios ,,mistinės“ jėgos jį privertė atlikti šį, galimai nusikalstamą veiksmą ir dalyvauti šiame grobimo operacijos procese. Stebintys tuos įvykius, dar prieš šią brutalią operaciją, televizijos ekrane matė, kaip G.Černiauskas su savo sūnumi treniravosi iš anksto numatytam šiam mergaitės pagrobimui. Prisimelavęs prieš visą šalį, ar toks nesąžiningas advokatas gali nešališkai, teisingai ir dorai atstovauti kitose bylose? Šiandienio teisinio nihilizmo dienomis, kai teismai tiesą paverčia melu, kaip tik tokie galimai aferistai ima viršų. Teismai jų melą pripažįsta už gryną tiesą. Manykime, kad šioje Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje atsakovės R.Kazėnienės byloje taip nenutiks. Daugelis teisėjų teismuose priima nutartis, pateisinančias nusikaltėlių interesus, bet būna išimčių. Tie advokatai, kurie labai brangūs, atstovauja melui už pinigus, nes pagrinde gina nusikaltėlius ir gaunamu, neapskaitytu pelnu, dalijasi su teisėjais. Būtent paskutiniai teisėjų kyšininkavimo atvejai, kai ,,nekalti avinėliai‘‘ buvo sulaikyti su antrankiais, atskleidė visuomenei tikrąjį jų veidą. Teisėjų, jų gynėjų, prokuratūros ir kitų institucijų nusikalstami veiksmai iki šiol kruopsčiai slepiami. Nepaisant to, su kiekviena diena vis daugiau ylos lenda iš maišo. Jų sąžinė, kaip juodų apdarų spalva, susivienodina.

Nors šioje Rezonansinėje byloje turėtų atstovauti ir posėdžiuose dalyvauti kai kurie sisteminės žiniasklaidos ,,rykliai“- tretieji asmenys, kaip antai UAB ,,Lietuvos rytas‘‘, UAB ,Delfi“, MB ,,Kas vyksta“, VŠĮ ,,Bernardinai“, UAB,,Vakarų ekspresas“... ir daugelis kitų, tačiau rimti klausimai susieti su Valstybės turto grobstymais, viešaisiais pirkimais ir kitais nusikaltimais, jiems matyt mažai rūpi. Eiliniuose mažaverčiuose įvykiuose jų subėga tarsi ,,skalikų“,- visas būrys. Galima teigti dalis jų dirba sistemai pagal komandą ,,Fas“, nes rimtus valdžios ir teisinių institucijų nusikaltimus viešindami bijo prarasti savo darbo vietas. Taip yra nutikę ne vienam. Tuomet kyla klausimas ar iš tokios žiniasklaidos galima tikėtis objektyvumo?

Įdomu, ar Panevėžio apygardos teismas paklus šios bylos G.Černiausko teiginiams, kad R.Kazėnienė apšmeižė UAB ,,Niklita“ vadovą Valdą Tutkų, dėl ko nukentėjo bendrovės apyvarta, jos prestižas, o vadovas V.Kukta prarado sveikatą? Keisčiausia tai, kad teismo posėdyje matyt nesąmoningai V.Kuktys pabrėžė, kad yra pervargęs, dirba net po 12 val., neturėjo atostogų... Žiūrint iš šalies, vidutinio amžiaus žmogus neina jaunyn. Realu, kad įvykiams rutuliojantis ilgą laiko tarpą ir bandant nuslėpti galimai nusikaltimus, kuriuos patvirtino daugelio kompetentingų Valstybinių įstaigų komisijos, ginant viešą Valstybės interesą, sveikata negalėjo gerėti.

Bendrovės veikėjai nori prisiteisti iš sąžiningos, jaunos, principingos darbuotojos Rasos Kazėnienės 5000 eurų neturtinės žalos, 1000 eurų atlyginimo bei, kad ji padengtų teismo išlaidas. Jie negalvoja, kad nukentėjo žymiai daugiau R.Kazėnienė, gindama ne savo, bet Valstybės viešą interesą. Vien tas faktas, kad bendrovė ir ją atstovaujantys asmenys sumokėjo atbuline data už daugiau nei 10 metų Valstybei padarytus nuostolius, kalba pats už save.

„Po ikiteisminio tyrimo nutraukimo dėl pažeidimų Pravieniškių pataisos namuose R. Kazėnienė yra pasisakiusi, kad tyrimas nutrauktas nepagrįstai. Prokurorai negynė viešojo intereso. Baudžiamajame kodekse yra nurodyta, kad jeigu nesugebama įrodyti turtinės žalos, dar yra ir neturtinė žala, atsiradusi dėl sistemingai pažeidinėjamų teisės aktų. O apie turtinę žalą – ten juodu ant balto buvo parašyta. Ten yra neįmanoma nuginčyti, bet mūsų teisėsauga pasuka taip, kaip nori. Teisingumo Lietuvoje nebus, kol visi susiję sėdės tarpusavy ir vieni kitus dangstys.

„Niekada neatsiimsiu nė vieno savo žodžio ir visą laiką tai bus teisybė, kad taip buvo, kad tai buvo didžiulis piktnaudžiavimas, didžiulio mąsto lėšų iššvaistymas, ir tai yra nesąžininga visų žmonių atžvilgiu, – kalbėjo R. Kazėnienė. – Tai yra nekompetencija, tai yra nenoras ištirti, o apie Kauno prokuratūrą aš išvis patyliu – reikėtų ją aptverti tvora ir visi žinotų, už ką prokurorai ten sėdi. Tikrąja to žodžio prasme. Lygiai tą patį galiu pasakyti apie apygardos teismą, kuriame dirbęs darbuotojas atėjo gąsdinti mano šeimos, bet ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, jo metu net akistatos nesugebėjo padaryti – ant tiek yra šlykštu ir akivaizdu, kad net trūksta žodžių.“



Pasak jos, ikiteisminio tyrimo Pravieniškių pataisos namuose nutraukimas pademonstruoja, kad Lietuvoje „egzistuoja visiškas nebaudžiamumas“.

„Tai, kas net ir ne teisininkui, paprastam žmogui aišku, kai tu matai, kad taip sistemingai visa sistema dengia visas korupcines schemas, kai tu įdedi daug darbo, žinių, pastangų, o teisėsauga nutraukia ikiteisminį tyrimą ir nieko nemato – nei turtinės, nei neturtinės žalos, nors ji yra akivaizdi, – sakė auditą Pravieniškėse atlikusi R. Kazėnienė. – Juk jeigu yra sutartis, kad valstybė turi gauti 100 tūkst. eurų, o gauna 30 tūkst., tai akivaizdu. Ir kad direktorius vienašališkai sumažino sutarties vertę, nors negalėjo sumažinti. Padaryta žala valstybei ir niekam tai neįdomu.“

R. Kazėnienė mano, kad jeigu prokurorai būtų norėję, ikiteisminis tyrimas būtų baigtas ne jo nutraukimu, o baudžiamosios bylos perdavimu į teismą.

„Tu pešiojiesi, draskaisi, o teisėsauga tau taip tėškia, – piktinosi ji. – Tereikėjo labai gerai papurtyti ir labai gerai padaryti tyrimą, bet niekam nerūpėjo. Niekas neturėjo intereso – jeigu turi interesą, visus papurto, dar ne tokius nusikaltimus išaiškina.“

Ji taip pat pabrėžė, kad daugelis iš kalėjimų sistemos atleistų ilgamečių darbuotojų nesusitaiko su permainomis iki šiol: „Ten visi yra draugai ir iki šiol jie strateguoja, kaip reabilituotis – tai, kas vyksta, yra žiauru: dirba arba giminės ir artimieji, arba nekompetentingi asmenys. Kas daugiau gali dirbti valstybės tarnyboje? Arba – tokie durniai kaip aš.“

Kaip gaila, kad tokių drąsių, dorų, sąžiningų darbuotojų, kaip Rasa Kazėnienė, Neringa Venckienė..., Lietuvoje labai mažai. Dauguma bailiai. Dėl šios priežasties valdžios išlaikytiniai be gailesčio traiško silpnesnius už save. Baimė ir abejingumas didžiausia žmonijos rykštė.

„Niekada neatsiimsiu nė vieno savo žodžio ir visą laiką tai bus teisybė, kad taip buvo, kad tai buvo didžiulis piktnaudžiavimas, didžiulio mąsto lėšų iššvaistymas, ir tai yra nesąžininga visų žmonių atžvilgiu, – kalbėjo R. Kazėnienė.

– Tai yra nekompetencija, tai yra nenoras ištirti, o apie Kauno prokuratūrą aš išvis patyliu – reikėtų ją aptverti tvora ir visi žinotų, už ką prokurorai ten sėdi. Tikrąja to žodžio prasme.

Lygiai tą patį galiu pasakyti apie apygardos teismą, kuriame dirbęs darbuotojas atėjo gąsdinti mano šeimos, bet ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, jo metu net akistatos nesugebėjo padaryti – ant tiek yra šlykštu ir akivaizdu, kad net trūksta žodžių.“

Būtina pritarti Rasos žodžiams. Ir jeigu ne aptverti tvora, kad už jos išlaikytiniai sėdėtų, tai vyti juos visus žąsų ganyt. Protu paaiškinti nebegalima kas dedasi ubagais paverstoje ,,gerovės" Valstybėje.

Netrukus tame pačiame Panevėžio apygardos teisme už uždarų durų, rašytinio proceso tvarka, bus nagrinėjama kita civilinė analogiška byla. Mano įsteigtam Fondui paprašius, kad už aplaidų darbą Panevėžio savivaldybei būtų iškelta baudžiamoji byla ir apgintas paliktos be priežiūros, apleistos vienišos, 90 metų senolės M.V.Kasiulienės viešas interesas, Panevėžio prokuratūra pasitelkusi policijos komisariato darbuotojus, kaip pradėjo ikiteisminį tyrimą, taip jį nutraukė. Tačiau, kai Fondas pagelbėjo senolei, sumokėjo baudas, pasirūpino jos ateitimi, Panevėžio savivaldybė, talkinant prokuratūrai, policijai, teismams, galiausiai net medikams, slapta perėmė jos globą, kad galėtų užgrobti jos asmeninį turtą ir neva tai pradėjo ginti jos viešą interesą. Mus treti metai tampo po teismus.

Žiniasklaidoje aprašius įvykius, susietus su Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotoja Rasa Kazėnienės pasisakymais, kad reikėtų Kauno prokuratūrą aptverti tvora, kad visi žinotų, už ką prokurorai ten sėdi, aktyvesni visuomenės atstovai ir vienas jų Jonas Mažintas savo komentare rašo:

,, Puiki mintis. Tik norėčiau ją šiek tiek papildyti. Gal geriau būtų sukviesti visus "elitinius" veikėjus (visų pagrindinių valdžios institucijų: įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teismų valdžios "elitinius iškiliuosius" veikėjus), tarkime į operos ir baleto teatrą, ir pastatą užrakinti. Tegul "pasėdi" ten keletą dienų, apmąsto savo aktyvią veiklą vardan tos Lietuvos ir savo indėlį į visuotinės gerovės valstybės kūrimą. Gal pradžiai nelieskime Prezidento institucijos - juk be valdžios nevalia - tam laikotarpiui įveskime prezidentinį valdymą. Jei tai nepadės, tai bus labai blogai...reikės labai daug apsauginių, saugančių, kad per tvorą neperšoktų "iškilieji" į laisvę, o ir tvoros gali neužtekti, kad aptvertume ne tik prokuratūros, bet ir visų minėtų valdžios institucijų pastatus...“, o toliau taip "kaip pratrūko R. Kazėnienė", kurią aš nuoširdžiai gerbiu.... Na, o jei rimtai, tai... Kur tie didžiavyriai ir didžiamotės tos narsios tautos ,,kuri nori būti galinga nuo Liepojos lig Brastos"?