Britanijos policija žiauriai malšina Gretos Tunberg gerbėjų protestą

AP Photo / Alastair Grant

Vladimiras Kornilovas



Londonas ir toliau bus protestų epicentras, kuriame praėjusią savaitę "XR" aktyvistai surengė kelis "numerius"

Vakarų šalyse prasidėjo pasaulinė ekologijos aktyvistų kampanija, kurią vienija pavadinimas "XR" (angl. "Extinction Rebellion" — "Sukilimas prieš išnykimą"). Gretos Tunberg gerbėjai šį pavasarį jau sukrėtė Londoną, periodiškai blokuodami eismą miesto centre ir sukeldami galvos skausmą paprastiems gyventojams. Dabar jie ketina išbandyti panašius kovos už ekologiją metodus įvairiose Europos sostinėse, JAV ir net Australijoje.

Švedijos aktyvistė Greta Thunberg kalba JT viršūnių susitikime klimato klausimais Niujorke, archyvinė nuotrauka

© REUTERS / LUCAS JACKSON

Naujoji pasaulio aktyvistė žada katastrofą Rusijai. Ir ne tik jai

Londonas ir toliau bus sukilimų epicentras, kuriame praėjusią savaitę "XR" aktyvistai surengė kelis "numerius". Tiesa, toli gražu ne viskas vyko sklandžiai. Jie bandė išpilti netikrą kraują ant Jos Didenybės iždo pastato Vaithole. Tačiau prieš vandalizmo išpuolį "stojo" žarna, išsprūdusi iš aktyvistų rankų ir apipylusi juos pačius. "The Daily Telegraph" tai pavadino "Dievo ženklu, įspėjančiu demonstrantus, kad jie turėtų nutraukti savo beprotiškas atakas".

Beje, aštuoni šioje akcijoje dalyvavę žmonės (tarp jų ir 83 metų pensininkas) buvo nedelsiant suimti. Niekas spaudoje, kaip būdinga, "nešaukia" apie "policijos savivalę" ir "žmonių teisę protestuoti".

Apskritai Didžiosios Britanijos policijos veiksmai "XR" aktyvistų atžvilgiu yra griežti ir ryžtingi. Per pavasario mitingus iš viso buvo areštuota daugiau nei tūkstantis žmonių. Be to, policija pareikalavo griežtų bausmių, kad būtų užkirstas kelias judėjimo augimui.

Tačiau atrodo, kad patys aktyvistai ruošiasi didesniems areštams. Anot jų, jau užverbuota daugiau nei 4 tūkst. sirgalių, kurie išreiškė norą pasėdėti kalėjime ir ilgiau. "XR" organizatoriai paragino neskubėti juos paleisti už užstatą, kad išeikvotų neribotus policijos resursus ir grūste prigrūstų izoliatorius: "Londono policija turi tik 683 kameras 27 įstaigose, todėl ji negali susidoroti su masiniais areštais".

Praėjusį šeštadienį Londono policija šturmavo pastatą, kuriame "XR" vadovai saugojo plakatus ir įrangą, skirtą šią savaitę numatytoms akcijoms. Pavyzdžiui, tarp konfiskuotų daiktų buvo indai mobilioms virtuvėms, iš kurių tūkstančiai demonstrantų ruošėsi maitintis, vaistai, kūdikių servetėlės ​​ir net įranga neįgaliesiems. Dešimt žmonių (septynios moterys ir trys vyrai) buvo areštuoti kaltinant "sąmokslu, kuriuo siekiama organizuoti riaušes".

Specialiai Vakarų liberalizmo šalininkams Rusijoje pabrėžiame: tai buvo prevencinės paieškos ir areštai dėl planuotų neteisėtų veiksmų. Ir nieko: išskyrus žemo lygio žiniasklaidą, dauguma britų laikraščių teigiamai vertina tokius metodus. Pavyzdžiui, "The Mail on Sunday" paskelbė naujienas su tokia antrašte: "Pagaliau!".

Švedijos aktyvistė Greta Tunberg, archyvinė nuotrauka

© REUTERS / ANDREJ IVANOV

Po Putino pranešimo Greta Tunberg pakeitė savo profilį Twitter'yje

Apskritai, britų žiniasklaidos reakcija į protestuotojų veiksmus primena sukilimų įvairiose pasaulio šalyse kurstytojo prancūzo Bernaro Anri Levio reakciją į analogišką protestą jo gimtajame mieste Paryžiuje. Principas yra tas pats: mes nuoširdžiai palaikome protestus Honkonge, tačiau reikalaujame griežtų priemonių prieš tvarkos pažeidėjus namuose.

Taigi, konservatyvusis "The Sunday Times" aiškiai reikalauja: "Politikai ir policija turi nustoti pateisinti "Extinction Rebellion". O dienraštis "The Daily Mail", kuris atskleidė "XR" vegetarų grupės planus šią savaitę užgrobti pagrindines Londono mėsos rinkas ir užblokuoti kelis restoranus, atvirai kaltina radikalus neapykantos kurstymu ir susirėmimų provokavimu. Britų politologas Daglas Murėjus (Douglas Murray) minėto "The Mail on Sunday" puslapiuose ragina neklausyti "saujelės anarchistų, kurie net nesugeba susitvarkyti su vandens žarna".

O kitose šalyse spaudos, palaikančios valdžią, reakcija į rengiamus ekologinius protestus yra panaši. Pavyzdžiui, Prancūzijos laikraščiai aštriai kritikavo Paryžiaus "XR" atstovų, kurie praėjusį šeštadienį kelioms valandoms užgrobė didelį prekybos centrą "Italie 2", veiksmus.

Sprendžiant iš ekologijos aktyvistų ir policijos (bent jau britų) ryžto, situacija bus labai įtempta ir tikrai gali pakrypti "ne pagal planą". Tikriausiai, nebus apsieita be jėgos metodų — bet kuriuo atveju, "XR" bandys blokuoti tiltus ir kelius, kam jie aktyviai ruošiasi.

Galite būti tikri — jau kitą dieną britų spauda pritars jėgos panaudojimui. Ir griežtai pasmerks policijos savivalę kažkur tolimajame Honkonge.

Autoriaus nuomonė gali nesutapti su redakcijos pozicija.

