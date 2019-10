Algirdas Paleckis : "Dideli darbai"

"Visa byla prieš šį politinį maištininką paremta vien tik jo pažįstamo parodymais. O tuos parodymus mes išgavome po to, kai tam pažįstamam iš pradžių "suorganizavome" už vaikų pornografinių nuotraukų turėjimą", - tyliai aiškino patyręs pareigūnas jaunajam kolegai, - šoko būsenoje žmogus ėmė maldauti, kad mes neviešintume jo gėdos ir kad išnagrinėtume jo seksualinį nusikaltimą neviešos procedūros keliu. Mes sutikome. tačiau mainais pasiūlėme duoti reikalingus mums parodymus prieš tą politinį maištininką. Jis tą ir padarė. O prieš maištininką mes nieko daugiau ir nesukaupėme. Bet tam, kad galėtume laikyti jį kalėjime antrus metus be teismo, mes periodiškai paskelbiame kokį nors melą iš to arsenalo, kurį mums prikalbėjo jo pažįstamas".

Pareigūnas baigė pasakoti ir laukė jaunojo kolegos reakcijos. "Teisinė valstybė", - šyptelėjo šis. baigė puotauti, jie abu geros nuotaikos grįžo į darbą. Jų laukė dideli darbai.

Algirdas Paleckis

Vilnius, 2019 m. spalis