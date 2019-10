Kaip nusišalinant nenusišalinti? Rūtos Visocnik replika apie Kauno miesto „vieningųjų“ diegiamą savivaldos modelį

Kaune demokratija tiesiog veržiasi per kraštus, o tiksliau – per Kauno miesto savivaldybės sienas.

Supratę, kad Kauno rajono teritorijų jungimas prie Kauno miesto gali žlugti dėl tarybos narių (pradedant V.Matijošaičiu) privačių ir viešųjų interesų konflikto, „vieningieji“ eina žirgu: nusišalina ir po to patys nepritaria savo kolegų nusišalinimui. Paprasčiau pasakius, V.Matijošaitis pareiškia, kad Kauno rajono jungimo prie miesto reikale yra jo privatus interesas, ir dėl to nusišalina, o jo bendrapartiečiai sako: „Nu čiort s nim, pust golosujet!“. Ir paskui V.Matijošaitį tą patį cirko numerį atlieka visa eilė „Vieningo Kauno“ veikėjų: nusišalina, bet po to iš karto yra „atšalinami“ atgal į salę.

Vien toks pažeidimas jau yra pagrindas ginčyti tarybos sprendimą.

Dalijamės interneto puslapio „Banalybės iš Kauno tarybos posėdžių“ paskelbtu įrašu Kauno miesto tarybos posėdžio, vykusio šių metų rugsėjo 10 dieną, kodiniu pavadinimu: „Ar galim nepritarti nusišalinimui?“.

