Vytautas Matulevičius



Nuosprendis



Vilniaus apygardos teismo nutartimi „Laisvo laikraščio“ redaktoriui Aurimui Drižiui palikta galioti 1,5 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant ir įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos be leidimo. Nuteistojo kaltė - nesilaikė apylinkės teismo sprendimo, draudžiančio publikuoti rašinius, kuriuose teismo nurodytas asmuo būtų siejamas su teismo nurodytais faktais. Nutartyje taip ir parašyta - „uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose...“ Taigi, mūsų teises jau apibrėžia ne Konstitucija, o teisėjai, kurie ir sprendžia, apie ką mes galim rašyti, o apie ką - ne. Ir visi, kurie turėtų dėl to susirūpinti, tyli. O gal net trina rankas ir laukia, kol pasodins. Apie A. Drižių aš irgi turiu savo nuomonę, bet, matant, kad žurnalistas teisiamas net už savo publikacijas apie „Mažeikių naftos“ privatizavimą ir G. Kiesaus nužudymą, darosi baisu. Belieka pridurti, kad A. Drižiaus likimą sprendė kolegija, pirmininkaujama teisėjo A. Cinino. Prisimenate teisėsaugai neužkliuvusią A. Ūso žūtį jo bylos nagrinėjimo išvakarėse? Ir po to priimtą jam palankų sprendimą? Tai čia tas pats teisėjas.

(Nuotraukoje: A. Drižiaus automobilis po išgyventos avarijos.)