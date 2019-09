SOS! Šiaulių liepų atomazga – žmonės rakinosi prie medžių ir kvietė policiją (VIDEO) (TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA) 2019 09 25

2019 09 25

Šiandien Šiaulių savivaldybė pradėjo atvirą nusikaltimą prieš Lietuvos Konstituciją ir visuomenę. Ignoruodama aukštesnių LR institucijų raštus, raginančius dar kartą tartis su miesto bendruomene, pradėjo sveikų liepų kirtimo darbus Šiaulių miesto bulvare. Šiauliečiai rinkosi taikiam tiesioginiam pasipriešinimui.





„Senyvo amžiaus moteris teigė, kad pati dalyvavo talkose, kai liepos buvo sodinamos: „Būtinai pabrėžkite, kad tie medžiai dar yra jauni. Jie gali ir 200 metų gyventi. Tik sužaloti.“ (…)

Trečiadienio rytą Šiaulių bulvare pasirodė specialus automobilis su simbolišku užrašu „Genys“. Vyrai aptvėrė teritoriją ir pradėjo pjauti bulvaro liepas. Medžiai krito kartu su priklijuotais užrašais, raginančiais juos išsaugoti. (…) Ši diskusija vyko per pietus – tuo metu, kai darbininkai buvo išvykę. Buvo paskleista žinia, kad darbai šiandien nebevyks, nes policija gavo skundą. Tik atvažiuos išvežti jau nukirstų medžių. Tai reiškia, kad galbūt darbai bus tęsiami tik tuomet, kai atsakymą pateiks policija? Medžių gelbėtojai patikėjo, kad tai užtruks savaitę. (…)

Kai šalia esančioje kavinėje buvo rašomas raštas savivaldybei, vėl sugrįžo policijos pareigūnai. Jie įspėjo susirinkusius, kad niekas nelaipiotų ant tvorų – jie privalo užtikrinti viešąją tvarką. Medkirčiai užsirakino aptvertoje teritorijoje. Šiek tiek pagenėjo šakas ir kibo į naują – jau penktąjį medį tą dieną. Susirinkę medžių mylėtojai tik stebėjo ir filmavo situaciją. Medkirčiai iš akies pažiūrėjo, kur medis kris. Padarė gilią įpjovą. Medis nuvirto kiek kitokiu – pavojingesniu kampu. Laimei, atsirėmė į tvorą, už kurios stovėjo pareigūnas. Jis nenukentėjo. Keisti projektą – per vėlu? Kavinėje sėdintys šiauliečiai pripažino, kad tokio nesaugaus darbo seniai nematė: „Jūs tik pažiūrėkite – moterys su vežimėliais, praeiviai. Tas medis vos neužkrito ant policininko.“

Medžių gynėjai neseniai išsiaiškino, kad keisti pėsčiųjų bulvaro projektą nėra per vėlu – teoriškai tai galima daryti kone iki 2023 metų. Tačiau panašu, kad to niekas neplanuoja daryti – per brangu ir užims papildomai laiko.“

„Akivaizdu, kad bulvaro liepų pjovimas paveikė nemažą dalį žmonių – vyresnio amžiaus šiauliečiai neslėpė ašarų, jaunesni situaciją filmavo mobiliaisiais telefonais ir žadėjo imtis veiksmų. „Užsienyje kiekvienas medis yra aukso vertės! Pažiūrėkit, ką padarė – dabar absoliučiai tuščias miestas. Nė vieno medelio“, – tarpusavyje kalbėjosi gyventojai. „Verkti norisi“, – akis šluostėsi viena vyresnio amžiaus šiaulietė.

„Mes pažiūrėjome leidimus, juos turi, – žurnalistams pasakojo aplinkosaugininkė ir iniciatyvinės grupės „Išsaugokime Šiaulių medžius“ aktyvistė Austė Juozapaitytė. – Tačiau Savivaldybė yra gavusi iš visų institucijų – iš Prezidentūros, iš Vyriausybės, iš Aplinkos ministerijos raštus su prašymu peržiūrėti situaciją, pasistengti išsaugoti želdinius ir bendrauti su visuomene. Ir Savivaldybė, kol kas neišsiuntusi jokio atsakymo nei vienai institucijai, pradėjo darbus. Taigi, kai pamatėme kertamus medžius, mes iškvietėme policiją. Nespėjome to padaryti, bet tikrai būtume stoję po medžiais, nes Konstitucinis teismas yra pripažinęs, kad visuomenė, stodama po medžiais, vykdo konstitucinę pareigą. Policiją iškvietėme kai medį jau pjaustė. Jeigu darbininkai patys būtų patriotai, jie suprastų, kokia yra daroma žala.“

Primename, jog vos vakar Aplinkos ministeriją pasiekė ir Vyriausybės raštas, kuriuo Ministro Pirmininko pavedimu prašoma atsakingų institucijų iš esmės išnagrinėti situaciją dėl Šiaulių bulvaro liepų, o prireikus organizuoti suinteresuotų šalių pasitarimą. Apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus prašoma informuoti Pareiškėją, Prezidento kanceliariją ir Vyriausybės kanceliariją, o dokumentą pasirašė Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

„Tie nauji atsodinti medžiai jau dabar serga, mes tuo įsitikome kartu su dendrologais. Jų šaknų sistema yra specialiai tokia, kuri neleis tam medžiui užaugti į viršų. Užtat mes ir saugome šiuos didelius medžius, pasodintus prieš 80 metų, nes tokių jau nebebus“, – sakė A. Juozapaitytė.“

Vakar, antradienį (09 24) Vyriausybė pakartotinai išsiuntė raštą Aplinkos ministerijai. Ministro Pirmininko pavedimu atsakingų institucijų prašoma iš esmės išnagrinėti situaciją dėl Šiaulių bulvaro liepų, o prireikus organizuoti suinteresuotų šalių pasitarimą.

Inciatyvinė grupė „Išsaugokime Šiaulių medžius“ rugsėjo 9 d. surengė ir piketą Vilniuje. Šiauliečiai reikalavo laikinai stabdyti Šiauliuose Vilniaus gatvės bulvaro rekonstrukcijos projektą, pagal kurį bus masiškai pjaunami brandūs sveiki medžiai. Piketo dalyviai buvo priimti ir Vyriausybės, ir Prezidentūros rūmuose.

Šiandien (rugsėjo 25 d.) gautas pranešimas, jog prasidėjo darbai:

Šiauliečiai renkasi pasipriešinimui:

Kaip virsta sveikos Liepos:

Vienintelis Šiaulių medžių gynėjas išdrįsęs prisirakinti:

Atvyko policija:

Nors policija žadėjo, jog darbai stabdomi, už valandos vėl prasidėjo pjovimas:

Atvyko Aplinkos apsaugos departamentas:

