Karolis Venckus



Raimundas Ivanauskas jau daugiau negu du metus sėdi kalėjime. Už ką? Už tai, kad pažinojo mano dėdę Drąsių. Jam skirta 8 metų bausmė už tai, kad atsisakė prisidėti prie prokurorų fantazijų. Kaip buvo skelbta žiniasklaidoje, prokurorai siūlė jam duoti melagingus parodymus, tačiau jis atsisakė. Raimundas Ivanauskas tapo atpirkimo ožiu. Jis buvo apkaltintas nužudymo bendrininku, nors bet kuriam sveiko proto žmogui nesunku suvokti, kad aklas žmogus bendrininku būti negali. Vienintelis jo “nusikaltimas”, kad jis buvo Drąsiaus draugas.

Atsimenu Raimondą ir aš, būdamas mažas daug laiko praleidau savo senelių namuose, kur gyveno ir Drąsius. Aš su savo krikšto tėte Drąsiumi praleisdavau daug laiko, mes nuolatos eidavome žvejoti, valgėme ledus ir kartu važiavome pasiklausyti Raimundo, dainuojančio bažnyčios chore. Nors Raimundą mačiau tik pora kartų, aš jį atsimenu gerai, gal dėl to, kad jis buvo be galo malonus žmogus, o gal dėl to, kad jis buvo vienintelis aklas žmogus kurį kada nors pažinojau. Dar prieš daugelį metų Raimundas jau beveik nematė, jam prireikdavo pagalbos net darbams kurie kiekvienam iš mūsų atrodo be galo paprasti.

Atsimenu ir Drąsiaus susirūpinimą Raimundu po jam atliktos akių operacijos, tada Drąsius man paaiškino, kad operacija buvo nesėkminga ir todėl greitu metu Raimundas taps visiškai aklas.

Raimundas Ivanauskas praleis 8 savo gyvenimo metus kalėjime, už tai, kad atsisakė meluoti, už tai, kad pažinojo mano dėdę Drąsių, ir už tai, kad prokurorams reikėjo atpirkimo ožio.