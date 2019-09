Kodėl tris kartus iš eilės teismų kompiuterinė sistema visus mano skundus dėl FNTT bei Prokuratūros veiklos priskiria nagrinėti tai pačiai teisėjai Beatričei Bakanauskaitei? Nejaugi tai paskutinė korumpuota teisėja?!

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

NUTARTIS

2019-05-14

Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Beatričė Bakanauskaitė,

išnagrinėjusi Remigijaus Guobio (toliau - ir pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus apygardos

prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro, laikinai ėjusio skyriaus

vyriausiojo prokuroro pareigas, Valerijaus Sevostjanovo (toliau – ir vyriausiasis prokuroras) 2019

m. balandžio 25 d. nutarimo atmesti skundą dėl Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo

persekiojimo skyriaus prokurorės Rasos Bekišienės (toliau – ir prokurorė) 2019 m. kovo 19 d.

nutarimo atmesti pareiškėjo skundą dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00092-17 atnaujinimo, bei

susipažinusi su skundo nagrinėjimo medžiaga Nr. 02-2-00092-17,

n u s t a t ė :

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių

nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ajame skyriuje nuo 2017 m. vasario 20 d. buvo atliekamas

ikiteisminis tyrimas pagal Remigijaus Guobio pareiškimą dėl UAB „Plieninis skydas“ direktoriaus

Rolando Guobio veiksmų galimai savinantis UAB „Plieninis skydas" turtą ir siekiant neteisėtai

išvengti mokesčių sumokėjimo Lietuvoje, t. y. pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 183 straipsnio 2 dalyje, 220 straipsnio

1 dalyje.

2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo

skyriaus prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00092-17 nutrauktas, konstatavus, jog

nepadarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje.

2018 m. vasario 13 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo

skyriaus vyriausiasis prokuroras Arūnas Stankeviičius nutarimu pareiškėjo skundą dėl prokurorės

nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą paliko nenagrinėtu.

2018 m. kovo 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja nutartimi

panaikino Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo

prokuroro Arūno Stankevičiaus 2018 m. vasario 13 d. nutarimą ir grąžino pareiškėjo skundą iš

naujo nagrinėti.

2018 m. balandžio 13 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė panaikinti Vilniaus

miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 19 d. nutartį ir pareiškėjo skundą dėl 2019 m. vasario 13 d.

Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro

Arūno Stankevičiaus nutarimo atmetė.

Vilniaus apygardos prokuratūroje gautas pareiškėjo skundas atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr.

02-2-00092-17 paaiškėjus naujoms, esminę reikšmę ikiteisminio tyrimo bylai turinčioms

aplinkybėms.

2019 m. kovo 19 d. prokurorė nutarimu atmetė pareiškėjo skundą, nurodydama, jog nebuvo

nustatyta jokių esminių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurios nebuvo

nustatytos priimant sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, todėl atnaujinti ikiteisminio tyrimo Nr.

02-2-00092-17 nėra jokio pagrindo.

2019 m. balandžio 25 d. vyriausiasis prokuroras nutarimu atmetė pareiškėjo skundą

konstatuodamas, jog pareiškėjas nepateikė aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad ateityje

ikiteisminis tyrimas konkrečių asmenų atžvilgiu galėtų būti užbaigtas kaltinamuoju aktu bei byla

perduota teismui, todėl nėra pagrindo prokurorės 2019 m. kovo 19 d. nutarimo panaikinti.

Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo vyriausiojo prokuroro nutarimu, kreipėsi su skundu į

Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėją. Pateiktame skunde nurodoma, kad

buvo padaryti baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, kadangi skundą dėl prokurorės nutarimo

išnagrinėjo ne aukštesnysis prokuroras, o eilinis skyriaus prokuroras, todėl šis nutarimas iš esmės

laikytinas neteisėtu ir turėtų būti išnagrinėtas iš naujo. Pareiškėjo manymu, prokuroras,

priimdamas skundžiamą nutarimą, nepilnai išnagrinėjo pareiškėjo skundą. Skunde nurodoma, jog

nagrinėjant civilinę bylą paaiškėjo naujos aplinkybės, kurios detaliau jame

aptariamos. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas prašo panaikinti vyriausiojo prokuroro nutarimą, kaip

nepagrįsta ir neteisėtą.

Skundas atmestinas.

Įvertinus skundo argumentus bei skundo nagrinėjimui pateiktus duomenis IBPS, darytina

išvada, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos prokuratūros 2-

ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Rasa Bekišienė 2019 m. kovo 19 d. nutarimu

atsisakė atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą motyvuodama tuo, kad nenustatyta jokių naujų

aplinkybių, kurios nebuvo nustatytos nutraukiant ikiteisminį tyrimą. Laikinai einantis Vilniaus

apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

prokuroras Valerijus Sevostjanovas pritarė prokurorės motyvams, nurodydamas, kad pareiškėjo

skunduose nepateikta aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad ateityje ikiteisminis tyrimas

konkrečių asmenų atžvilgiu galėtų būti užbaigtas kaltinamuoju aktu bei byla perduota teismui, todėl

nėra pagrindo naikinti prokurorės nutarimą.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 217 straipsnio 2 dalis

nustato, kad ikiteisminis tyrimas gali būti atnaujintas, kai paaiškėja esminės aplinkybės, turinčios

reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurios nebuvo nustatytos priimant sprendimą nutraukti ikiteisminį

tyrimą.

Iš teismui pateiktos skundo nagrinėjimui ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00092-17 medžiagos

IBPS matyti, kad 2017 m. gruodžio 19 d. prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas

konstatavus, kad nebuvo padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 183 straipsnio 2 dalyje, 220

straipsnio 1 dalyje, ar kita nusikalstama veika, taip pat konstatuota, kad tarp Remigijaus Guobio ir

Rolando Guobio tuo pačiu pagrindu vykę civiliniai ginčai suponuoja civilinių santykių tarp minėtų

asmenų buvimą ir paneigia baudžiamosios teisės taikymo šioje situacijoje reikalingumą.

Atitinkamas procesinis sprendimas nebuvo panaikintas ar pakeistas teismo, priimančio galutinius

sprendimus tokio pobūdžio procesinių sprendimų atžvilgiu.

Skunde pareiškėjas nurodo, jog skundžiamas nutarimas iš esmės laikytinas neteisėtu, skundą

išnagrinėjus ne aukštesniajam, bet eiliniam prokurorui. Susipažinus su teismui pateikta ikiteisminio

tyrimo medžiaga IBPS, tokie pareiškėjo skundo argumentai laikyti nepagrįstais, kadangi matyti, kad

skundžiamą nutarimą priėmęs Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo

skyriaus prokuroras Valerijus Sevostjanovas skundo nagrinėjimo metu laikinai ėjo Vilniaus

apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas,

todėl, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, jis veikė teisėtai, neviršydamas savo įgaliojimų.

Pareiškėjo argumentai dėl neva nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-28-656/2019 naujai

paaiškėjusių aplinkybių šiuo metu taip pat laikyti nepagrįstais, kadangi, kaip matyti iš Lietuvos

teismų informacinės sistemos LITEKO, Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama pareiškėjo

skunde minima civilinė byla Nr. e2-28-656/2019 dar nėra baigta nagrinėti, joje dar nėra priimtas

įsiteisėjęs sprendimas, todėl neginčytinai teigti, jog pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės yra

nustatytos, teigti negalima.

Minėta, kad 2017 m. gruodžio 19 d. prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo

nutrauktas konstatavus, kad tarp pareiškėjo ir Rolando Guobio susiklostę ginčai turėtų būti

sprendžiami civilinio proceso tvarka. Dar kartą pažymėtina, jog analizuojamu aspektu pareiškėjas

savo interesus pirmiausia turėtų ginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis, kadangi baudžiamasis

procesas turi aiškią, tiksliai apibrėžtą paskirtį, į kurią civilinių santykių aiškinimasis nepatenka.

Situacija, kai susiklosčiusius civilinius teisinius santykius stengiamasi dirbtinai kriminalizuoti,

prieštarauja susiklosčiusiai teismų praktikai. Kita vertus, iš teismų sistemos LITEKO bei paties

pareiškėjo skundo matyti, kad jis ne kartą savo pažeistas teises gynė (ir šiuo metu gina)

pasinaudodamas civilinės teisės bei proceso normomis, kas rodo, kad toks jo pažeistų teisių

gynybos būdas nėra apsunkintas. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad Lietuvos Respublikos

teismai laikosi pozicijos, jog ne bet kokia neteisėta veika turi būti vertinama kaip nusikalstama, kad

baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė

priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai

švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti (kasacinės nutartys 2K-P-267/2011,

2K-396/2009, 2K-526/2009, 2K-262/2011). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta,

kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių

teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos

formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens

elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos

nusikalstamos veikos padarymas (kasacinė nutartis Nr. 2K-409/2011). Ikiteisminio tyrimo paskirtis

yra atskleisti nusikalstamas veikas ir jis negali būti naudojamas kaip priemonė priversti civilinių

teisinių santykių šalis priimti sprendimus, o ikiteisminio atlikimas remiantis vien tik subjektyviais

vertinimais, o ne objektyviomis aplinkybėmis, reikštų nepagrįstą teisėsaugos institucijų kišimąsi į

civilinius teisinius santykius. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys ir į tai, kad jei teismas, nagrinėjantis

civilinę bylą, nustatys, kad vienos iš šalių veiksmuose galbūt yra tam tikro nusikaltimo požymių,

teismas privalės informuoti prokurorą apie nustatytas minėtas aplinkybes (Lietuvos Respublikos

CPK 300 straipsnio 1 dalis).

Pareiškėjas skunde nurodo ne naujus duomenis, kurie leistų manyti, kad buvo padaryta

nusikalstama veika, o savaip interpretuoja tiek įstatymo nuostatas, tiek nurodo nustatinėjamas

aplinkybes nagrinėjamoje civilinėje byloje bei siekia civilinius santykius spręsti baudžiamojo

proceso tvarka.

Apibendrinant darytina išvada, kad procesiniais sprendimais atsisakyti atnaujinti ikiteisminį

tyrimą padarytos teisingos bei motyvuotos išvados, su kuriomis sutinka ir skundą nagrinėjanti

ikiteisminio tyrimo teisėja.

Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso

kodekso 64 straipsniu, 173 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 217 straipsniu,

n u t a r ė :

pareiškėjo Remigijaus Guobio skundą atmesti.

Nutartis neskundžiama.

Teisėjas (-a) Beatričė Bakanauskaitė

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

NUTARTIS

2018-07-26

Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Beatričė Bakanauskaitė

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Remigijaus Guobio (toliau ir –

pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus

prokurorės Jorūnės Žeberskienės (toliau ir – prokurorė) 2018 m. liepos 4 d. nutarimo atmesti

skundą dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos

Kristinos Stašaitytės – Tomašauskės (toliau ir – ikiteisminio tyrimo pareigūnė) 2018 m. birželio 21

d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Teisėja, išnagrinėjusi skundą,

n u s t a t ė :

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

buvo gautas Remigijaus Guobio atstovo pareiškimas dėl UAB „Plieninis skydas“ vadovo Rolando

Guobio galimai padarytų nusikalstamų veikų. Pareiškime nurodyta, jog pareiškėjui priklauso 50

procentų UAB „Plieninis skydas“, įmonės kodas 126053826, akcijų, kita dalis (50 procentų) akcijų

priklauso Rolandui Guobiui, kuris yra ir bendrovės generalinis direktorius. Bendrovės juristas

Valentas Margevičius informavo pareiškėją apie bendrovės generalinio direktoriaus galimai

neteisėtus veiksmus savinantis bendrovės lėšas, o būtent, buvo pranešta, jog „šiuo metu bendrovės

kasoje vėl trūksta apie 100000 eurų“, taip pat kad Rolandas Guobys galimai klastoja apskaitos

dokumentus ir finansinius duomenis, sudaro apsimestinius sandorius, kad įformintų dar 2015 metais

iš bendrovės savavališkai paimtą apie 579 000 € sumą. Pareiškėjas nurodė, jog anksčiau didelį pelną

gaudavusi bendrovė nuo 2015 metų veikia nuostolingai, mažėja jos pardavimų apimtys ir

darbuotojų skaičius, vėluoja atlyginimų išmokėjimai, todėl pareiškėjas įtaria, jog dėl Rolando

Guobio, kaip bendrovės vadovo, galimai nusikalstamų veiksmų bendrovei daroma žala -

pasisavinamos bendrovės lėšos, nemokami mokesčiai valstybei ir bloginama bendrovės darbuotojų

padėtis.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja

Kristina Stašaitytė – Tomašauskė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso

kodekso (toliau ir – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 2018 m. birželio 21 d. priėmė

nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuodama tuo, kad, atlikus pareiškimo

patikslinimą, UAB „Plieninis skydas“ direktoriaus Rolando Guobio veiksmuose nenustatyta

nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 183

straipsnio 2 dalyje, sudėties požymių. Pareiškėjas, būdamas bendrovės akcininku ir manydamas,

kad bendrovės vardu sudaryta sutartis gali būti apsimestinė ar nuostolinga įmonei, turi teisę šį

sandorį ginčyti teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Be to,

ikiteisminio tyrimo pareigūnė nutarime pažymėjo, jog ginčai tarp pareiškėjo ir Rolando Guobio jau

yra nagrinėjami teismuose civiline tvarka, todėl nėra galimas tokios teisinės praktikos formavimas,

kai sprendžiant civilinius ginčus, yra taikomos baudžiamosios teisės normos, o asmens elgesys,

esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams, vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos

padarymas.

Pareiškėjas, nesutikdamas su ikiteisminio tyrimo pareigūnės priimtu nutarimu atsisakyti

pradėti ikiteisminį tyrimą, apskundė minėtą nutarimą prokurorui.

Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Jorūnė

Žeberskienė 2018 m. liepos 4 d. nutarimu atmetė Remigijaus Guobio skundą dėl nutarimo atsisakyti

pradėti ikiteisminį tyrimą, konstatuodama, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnė tinkamai ir teisingai

įvertino medžiagoje surinktus duomenis bei priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą atsisakyti

pradėti ikiteisminį tyrimą. Prokurorė savo nutarime pažymėjo, jog tarp pareiškėjo ir Rolando

Guobio santykiai yra konfliktiniai, jų tarpusavio ginčai jau ne vienerius metus sprendžiami

teismuose civilinio proceso tvarka. Įvertinusi pareiškimo patikslinimo metu gautus duomenis,

prokurorė padarė išvadą, jog objektyvių duomenų, kurių pagrindu galima būtų manyti, kad

preliminarioji žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis yra suklastota ir kad UAB „Plieninis

skydas“ pinigai Laimučiui Bujauskui de facto nebuvo perduoti, o buvo pasisavinti direktoriaus

Rolando Guobio, nėra, todėl Rolando Guobio veiksmuose nenustatyta nusikaltimų, numatytų BK

182, 183, 222 ir 300 straipsniuose, požymių. Ikiteisminį tyrimą pagal pareiškime nurodytas

aplinkybes, prokurorės manymu, atsisakyta pradėti pagrįstai.

Pareiškėjas pateikė skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuriuo prašė panaikinti prokurorės

nutarimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškime nurodytas

aplinkybes. Pareiškėjas skunde nurodė, jog preliminariosios žemės sklypo pirkimo – pardavimo

sutarties sudarymo fiktyvumą pagrindžia tai, kad minėtu sandoriu UAB „Plieninis skydas“ neva

įsigyjamo sklypo nustatyta pardavimo kaina net šešis kartus viršijo sklypo rinkos vertę, be to,

tariamai perduotas avansas 579 240,03 € sudarė beveik du trečdalius sandorio vertės ir ši suma buvo

perduota grynaisiais pinigais, nors sklypas buvo ketinamas įsigyti bendrovės vardu, taip pat

bendrovės kasoje niekada nebūdavo laikoma daugiau kaip 100 tūkst. litų arba 30 tūkst. eurų grynais

pinigais. Jau vien šios sandorio sudarymo aplinkybės, pareiškėjo teigimu, nėra tipinės įmonės

sudaromiems tokio masto sandoriams, kas leidžia pagrįstai įtarti apie tokio sandorio fiktyvumą. Be

to, pareiškimo patikslinimo metu apklaustas Laimutis Bujauskas, duodamas parodymus, patvirtino,

jog jis su Rolandu Guobiu yra ilgamečiai pažįstami, dėl to jis net kelis kartus pratęsė

preliminariosios sutarties galiojimo terminą sklypui įsigyti. Toks daugkartinis sutarties

pratęsinėjimas, pareiškėjo teigimu, rodo, kad šia sutartimi realiai niekada nebuvo siekiama įgyti

sklypo ir tokiu būdu yra tik maskuojamas sudaryto sandorio fiktyvumas. Pareiškėjas taip pat

nurodė, jog 2015 m. birželio 2 d. preliminariosios sutarties sudarymo aplinkybės, anot jo, nesiderina

su jokia verslo logika, aiškiai neatitinka bendrovės interesų ir kartu su kitomis aplinkybėmis,

pareiškėjo manymu, leidžia pagrįstai manyti, jog minėtas sandoris galimai buvo sudarytas fiktyviai,

tokiu būdu Rolandui Guobiui bandant įforminti pastarojo iš įmonės pasisavintas lėšas. Tiek

ikiteisminio tyrimo pareigūnė, tiek prokurorė patikėjo Laimučio Bujausko pateikta versija apie

preliminariosios žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą, tačiau be VMI deklaracijų

tikrinimo nebuvo atlikta jokių kitų veiksmų, kurie leistų pagrįstai spręsti apie sandorio fiktyvumą ar

realumą. Pareiškėjo teigimu, skundžiamas prokurorės nutarimas yra priimtas neįsigilinus į visas

tyrimui reikšmingas aplinkybes, pareiškimo patikslinimo metu gauti duomenys analizuoti tik

fragmentiškai ir paviršutiniškai, o procesinis sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra

priimtas remiantis tik formaliais argumentais, todėl skundžiamas nutarimas turi būti panaikintas, o

ikiteisminis tyrimas pradėtas.

Medžiaga atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. M-6-02-00038-18, reikalinga skundo

nagrinėjimui, Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gauta 2018 m. liepos 18 d.

Pareiškėjo skundas netenkintinas.

BPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant

žmogaus ir piliečio teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti

nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų

teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. BPK 2 straipsnyje yra įtvirtinta, kad

prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos

požymių, privalo imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas

tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Pradedant procesą turi būti įsitikinama, jog nėra priežasčių,

dėl kurių procesas negali būti vykdomas. Vadovaujantis BPK 168 straipsnio nuostatomis,

prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai

nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK

3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės.

Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, Remigijaus Guobio atstovas kreipėsi į

teisėsaugos instituciją su pareiškimu pradėti ikiteisminį tyrimą UAB „Plieninis skydas“ direktoriaus

Rolando Guobio atžvilgiu dėl to, kad Remigijus Guobys mano, jog bendrovės vadovas Rolandas

Guobys savinasi bendrovės turtą. Vadovaujantis BPK 168 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gauto

pareiškimo duomenų patikslinimui buvo atlikti procesiniai veiksmai – apklausti asmenys, dalyvavę

sudarant preliminariąją žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį ar ką nors žinantys apie

nagrinėjamo sandorio sudarymo aplinkybes, išreikalauti pareiškimo patikslinimui reikšmingi

dokumentai ir duomenys, atlikti kiti būtini procesiniai veiksmai. Nustatyta, jog tarp UAB „Plieninis

skydas“ direktoriaus Rolando Guobio ir Laimučio Bujausko 2015 m. birželio 2 d. buvo pasirašyta

preliminarioji žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią UAB „Plieninis skydas“

įsipareigojo iki 2015 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš Laimučio

Bujausko nupirkti 1.7500 ha ploto žemės sklypą, esantį Trakų Vokės kaime, Vilniaus miesto

savivaldybėje, už 868 860,00 eurų, sumokant Laimučiui Bujauskui 579 240,03 eurų avansą. 2015

m. lapkričio 2 d., 2016 m. gegužės 25 d., 2016 m. lapkričio 28 d. ir 2017 m. gegužės 25 d. tarp

minėtų sandorio šalių buvo sudaryti papildomi susitarimai prie 2015 m. birželio 2 d.

preliminariosios sutarties, pagal kuriuos žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

buvo atidėtas vėlesniam laikui, paskutiniu papildomu susitarimu minėtas terminas nustatytas iki

2018 m. gruodžio 30 d. Pareiškimo patikslinimo metu apklaustas Laimutis Bujauskas patvirtino, jog

preliminariojoje sutartyje nurodytą avanso sumą iš UAB „Plieninis skydas“ gavo. Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktais duomenimis, 2016

metais Laimutis Bujauskas, teikdamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos metinę pajamų deklaraciją už 2015 metus, deklaravo 579 540,03 eurų sumą

gautų pajamų, kuri atitinka preliminariojoje pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytą avansinio

mokėjimo sumą.

Taigi, vertindama pareiškime nurodytas aplinkybes ir pareiškimo patikslinimo metu gautus

duomenis, teisėja daro išvadą, jog objektyvių duomenų, sudarančių pagrindą manyti, jog UAB

„Plieninis skydas“ direktorius Rolandas Guobys, bendrovės vardu sudarydamas su Laimučiu

Bujausku 2015 m. birželio 2 d. preliminariąją žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį ir

sumokėdamas pastarajam 579 240,03 eurų avansą už įsigytiną žemės sklypą bei pasirašydamas

kelis papildomus susitarimus prie minėtos preliminariosios sutarties dėl žemės sklypo pirkimo –

pardavimo sutarties sudarymo termino atidėjimo, galėjo padaryti kokias nors nusikalstamas veikas,

nėra gauta. Vien tai, kad žemės sklypas, esantis Trakų Vokės kaime, Vilniaus miesto savivaldybėje,

už kurį pagal preliminariąją sutartį yra sumokėtas 579 240,03 eurų avansas, iki šiol nėra nupirktas ir

nėra sudaryta žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis, savaime nereiškia, jog UAB „Plieninis

skydas“ direktorius Rolandas Guobys veikė nusikalstamai. Medžiagoje esantys rašytiniai įrodymai

patvirtina, jog 2015 m. birželio 2 d. preliminarioji žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis,

sudaryta tarp UAB „Plieninis skydas“ ir Laimučio Bujausko, dar yra galiojanti, ji nėra pasibaigusi

ar pripažinta negaliojančia, o 2017 m. gegužės 25 d. tarp sandorio šalių sudaryto papildomo

susitarimo pagrindu preliminariosios sutarties įvykdymo terminas atidėtas iki 2018 m. gruodžio 30

d., kas rodo, jog sandorio šalys turi teisę bet kuriuo metu iki papildomame susitarime nustatyto

termino sudaryti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandorį preliminariojoje sutartyje numatytomis

sąlygomis. Teisėja sutinka su prokurorės nurodytu argumentu, jog faktinė aplinkybė, kad žemės

sklypas iki šiol taip ir nebuvo nupirktas, neleidžia daryti išvados, jog 2015 m. birželio 2 d.

preliminarioji sutartis yra suklastota, o UAB „Plieninis skydas“ pinigai Laimučiui Bujauskui de

facto nebuvo perduoti, nes buvo pasisavinti bendrovės vadovo Rolando Guobio. Vien tai, kad

Remigijus Guobys mano, jog 2015 m. birželio 2 d. preliminariosios sutarties sudarymo aplinkybės

nesiderina su jokia verslo logika ir aiškiai neatitinka bendrovės interesų, savaime nereiškia, jog

minėtas sandoris buvo sudarytas fiktyviai, o Rolandas Guobys tokiu būdu bando pateisinti pastarojo

iš įmonės pasisavintas lėšas. Tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnė, tiek prokurorė pareiškimo

patikslinimo metu apklausto Laimučio Bujausko parodymus tikrino ir vertino kitų medžiagoje

surinktų duomenų visumoje, todėl pareiškėjo pateikta versija apie tai, kad priimant procesinį

sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą buvo remiamasi tik Laimučio Bujausko nurodytomis

aplinkybėmis, teisėjos manymu, yra visiškai nepagrįsta. UAB „Plieninis skydas“ teisininkas

Valentas Margevičius, pareiškimo patikslinimo metu davęs parodymus, paminėjo, jog Rolandas

Guobys klastoja bendrovės dokumentus, tačiau tai patvirtinančių rašytinių įrodymų ikiteisminio

tyrimo pareigūnams nepateikė. Taigi, objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad

Rolandas Guobys jam patikėtą ar jo žinioje esantį bendrovės turtą neteisėtai ir neatlygintinai pavertė

savo turtu arba neteisėtai, neatlygintinai perleido jį tretiesiems asmenims, klastojo dokumentus,

sukčiavo ar apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, taip padarydamas žalos turto

savininkui - UAB „Plieninis skydas“, nėra gauta, o vien tai, kad UAB „Plieninis skydas“ sumokėjo

avansą už perkamą žemės sklypą, tačiau iki šiol dar nesudarė žemės sklypo pirkimo – pardavimo

sutarties, nors pagal papildomus susitarimus atidėjo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo

terminą, savaime nereiškia, jog Rolandas Guobys pasisavino bendrovei priklausantį turtą.

Vertindama medžiagoje esančių duomenų visumą, teisėja konstatuoja, jog pareiškėjo nurodytos

nusikalstamų veikų padarymo versijos nėra pagrįstos jokiais objektyviais duomenimis, jos paremtos

tik prielaidomis ir pareiškėjo subjektyviais samprotavimais bei įsitikinimais, todėl daro išvadą, jog

pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 182, 183, 222 ir 300 straipsnius šiuo atveju nėra jokio pagrindo.

Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad baudžiamoji teisė, kaip paskutinė priemonė, taikytina tik

tuomet, jeigu teisiniai santykiai nėra reguliuojami kitomis teisinėmis priemonėmis arba asmens

veikloje yra aiškūs nusikalstamos veikos požymiai. Ultima ratio principas įpareigoja teisę

taikančius subjektus nustatyti tinkamą teisinę atsakomybę ir išvengti galimybės taikyti kraštutinę

atsakomybę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Remigijus Guobys savo pažeistas teises jau gina

civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, todėl baudžiamoji atsakomybė Rolando Guobio

atžvilgiu negali būti taikoma kaip tarpusavio nesutarimų išsprendimo priemonė.

Teisėja taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos

komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje buvo atliekamas

ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00092-17, kuris pradėtas pagal Remigijaus

Guobio pareiškimą dėl Rolando Guobio galimai padarytų nusikalstamų veikų. Šioje byloje buvo

tiriamos aplinkybės dėl svetimo turto pasisavinimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar

turtą pateikimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, kurio metu Remigijus Guobys, be kita

ko, įrodinėjo ir tas pačias aplinkybes, kurios nurodytos nagrinėjamame skunde, o būtent, dėl UAB

„Plieninis skydas“ pelno sumažėjimo, Rolando Guobio, kaip vadovo, veikimo ne bendrovės

interesais, bendrovės darbuotojų padėties bloginimo ir pan. Atlikus visus būtinus ikiteisminio

tyrimo veiksmus baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00092-17, jokių finansinės informacijos

neatitikimų UAB „Plieninis skydas“ 2011-2015 metų finansinėms ataskaitoms nepastebėta ir

mokestinio sukčiavimo požymių nenustatyta, todėl ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Prokurorė

nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatavo, jog UAB „Plieninis skydas“ apskaitos dokumentai

nebuvo tvarkomi apgaulingai, buhalteriniais dokumentais yra pagrįstos visos bendrovės ūkinės

operacijos ir ūkiniai įvykiai, taip pat paneigta tyrimo metu iškelta versija, jog Rolandas Guobys

pasisavino vadovaujamos bendrovės pinigines lėšas. Taigi nurodytos aplinkybės patvirtina, jog

UAB „Plieninis skydas“ buhalterinė apskaita buvo tikrinama, pažeidimų neužfiksuota, nusikalstamų

veikų požymių Rolando Guobio veiksmuose neįžvelgta, todėl nagrinėjamu atveju pradėti

ikiteisminį tyrimą iš esmės dėl tų pačių pareiškėjo nurodytų aplinkybių nėra jokio teisinio pagrindo.

Pažymėtina, kad baudžiamasis procesas turi prasmę tik tuomet, kai jį inicijuojant ir atliekant

yra manoma, kad bus išaiškinta nusikalstama veika ir ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta

baudžiamajame įstatyme numatyta sankcija. Nagrinėjamu atveju BPK 168 straipsnio 1 dalyje

numatyta tvarka atlikus Remigijaus Guobio atstovo pareiškime pateiktų duomenų patikslinimą,

paaiškėjo, jog nebuvo padarytos veikos, turinčios BK 182, 183, 222 ir 300 straipsniuose numatytų

nusikaltimų požymių, o patikslinimo metu užfiksuoti duomenys buvo pakankami situacijos

teisiniam įvertinimui ir pagrįsto procesinio sprendimo priėmimui, todėl šiuo atveju ir buvo priimtas

pagrįstas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto

pagrindu, neatliekant jokių kitų papildomų proceso veiksmų.

Vertindama nurodytų aplinkybių visumą, teisėja daro išvadą, kad Vilniaus apygardos

prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Jorūnės Žeberskienės 2018 m.

liepos 4 d. nutarimas, kuriuo buvo atmestas skundas dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnės nutarimo

atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, yra pagrįstas ir teisėtas, o pareiškėjo skunde išdėstyti

reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti.

Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsniu,

n u t a r ė :

Remigijaus Guobio skundo dėl Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo

persekiojimo skyriaus prokurorės Jorūnės Žeberskienės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo atmesti

skundą dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos

Kristinos Stašaitytės – Tomašauskės 2018 m. birželio 21 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį

tyrimą netenkinti.

Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus

apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Teisėjas (-a) Beatričė Bakanauskaitė

