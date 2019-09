Rūta Janutienė : "Braukiat antrą burbuliuką. Supratot? Antrą burbuliuką", - penki psichikos negalią turintys žmonės klausėsi soc. darbuotojos instrukcijų

Rūta Janutienė



"Braukiat antrą burbuliuką. Supratot? Antrą burbuliuką", - penki psichikos negalią turintys socialinių globos namų gyventojai laukė eilėje prie balsadėžių ir klausėsi paskutinių socialinės darbuotojos instrukcijų... Panašių epizodų šiuose rinkimuose buvo tiek, kad jų negali vadinti pažeidimais. Tai yra sistema, realybė.

Rinkimų Žiemgaloje įspūdžiai ir liudijimai netrukus suguls į mano naują knygą, kuriai rinkau medžiagą nuo pirmosios jų dienos. Tačiau, jeigu jūs manęs paklausite, ar aš šiomis aplinkybėmis noriu būti "pirmu burbuliuku", tai mano atsakymas yra ne.

Aš nenoriu, kad socialiniai darbuotojai dėl manęs eitų per socialiai pažeidžiamų žmonių kiemus ir mainytų balsus į paslaugas. Aš nenoriu, kad dėl manęs per išankstinį balsavimą sutriktų darbas visose valdžios įstaigose, nes darbuotojai su šeimos nariais tądien turėjo vieną užduotį: pabalsuoti.

Man nepriimtinos koalicijos vardan mandato, kur galutinai išsitrina ribos tarp "liberalų", "konservatorių", "socialdemokratų" ir jie tampa tiesiog gauja.

Prieš mane susivienijo trys merai ir trys partijos, ir visvien su dviejų (!) žmonių komanda ir Joniškio valstiečių, dviejų valstiečių iš Šiaulių rajono bei centristų pagalba mes išėjome į antrąjį turą, kas jau savaime buvo stebuklas ir gavom arti pusės atėjusių balsuoti palaikymą. Man ypač svarbu, kad antrajame ture daugėjo balsų iš Joniškio rajono.

Ačiū visai nedidelei ir puikiai mano komandai. Aurelija Tubaitė-Aleškevičienė, mes dviese tikrai galim žiauriai daug! Ieva Marija Grinevičiūtė, kas aš be tavęs? Mano šeima - mano tvirtovė.

Ačiū Gediminas Jančauskas, Rimantė Misiūniene, Nijole Valuckiene, Deimante :), Snieguole, Naglis Puteikis, Loreta Kėvišienė Saltonienė, visi stebėtojai, vykę į Joniškį iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus... Kristina Krupaviciene, po šito mano žygio "Solidarumas" pagausėjo nariais!

Kai atsigręžiu į praėjusią vasarą, tai manau, kad panašiai jaučiasi karys po pratybų. Žinoma, aš norėjau nugalėti. Ne dėl savęs. Dėl jūsų visų. Mane Dievulis nuo pergalės apsaugojo. Ir ačiū jam už tai.

Kas dėl Žiemgalos, tai valdžios rūmuose dabar pagirios. Jie žino, kaip buvo ir kad jų pergalei prieš mane vieną prireikė tiek pastangų, kad tikrai turėtų kirbėti mintis: o kas bus, kai ateis ne viena Janutienė?