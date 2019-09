S.Skvernelis : "Iš kalašnikovo benamį sušaudę policininkai pasielgė vaikiškai"

Matas Kazlas Kazlauskas



Už bandyma pakirkinti pilnametę pareina bumerangas po 5 ar 10 metų. Gal ir Skvernelį būtų galima už trukdymą tyrimui išsantykiauti. Gal dar

nevėlu? Gal kas Skverneliui galėtų padaryti analogišką ,,MeeTūką,,? 2015 m. lapkričio 19 d. 09:03 Delfius ,,Ministras: benamį sužeidusį

šūvį nuslėpti bandę pareigūnai pasielgė „naiviai ir vaikiškai“

2015 Vidaus Reikalų ministras Skvernelis BNS viešai ir garsiai pareiškia: - kad benamį sušaude pareigūnai ir mėgindami nuslėpti šūvius pasielgė ,,vaikiškai ir

naiviai,,... Buvo toks straipsnis. Susiraskite. Priminsiu. Sušaudomas žmogus... Vyksta tyrimas... Pareigūnai bando nuslepti nusikaltima... Vyksta tyrimas... VRM Ministras Lietuvai viešai pareiškia - nieko neivyko - pareigunai pasielge vaikiškai... Nu biški pajuokavo... Ministras tyrejui pareiškia - tu ten nieko netirk... Viskas gerai... Pareigunai biški naiviai pasielge. taip ir parašyk išvadose... Tai yra - vidaus reikalu ministras daro spaudima nusikaltimo tyrimui pareikšdamas, kad pareigunai šaunuoliai tik biški pasielge ,,vaikiškai ir naiviai,, Aš atleidžiu tuometiniam vidaus reikalu ministrui Skverneliui... Jei tas ministro elgesys nepasirode idomus nei opozicijai... Nei žurnalistams.... Tiek jau to... Atleidžiu... Bet jei tada Skvernelis but paimtas ir nubaustas už poveiki tyrimui - rinkimu rezultatai i Seima but buve kitokie...



Užsilikes klausimas. Buvo rašyta, kad policininkas V,R, užtaise kalašnikova SAVO ŠOVINIAIS. Tai juk kaip koks dokumentų klastojimas. Ar turėjo policininkas medžiotojo pažymėjimą? Jei ne- tai neteisėta šaudmenų apyvarta. Ar policininkui sušaudžiusiam

žmogų Wilniaus centre už tai yra kažkokia nuobauda ar bausmė? O Skverneliui?

Už trukdyma tyrėjui ir kišimasi į tyrimą?