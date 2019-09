Christian Nekvedavicius



„VALSTYBININKAI“ (ARBA „KLANAS“)

tai-

Albinas Januška – ex ministro pirmininko Gedimino Kirkilo patarėjas;

• Mečys Laurinkus –ex VSD šefas vėliau ambasadorius Ispanijoje;

• Algirdas Kumža – ex ambasadorius Ukrainoje;

• Petras Vaitiekūnas – ex užsienio reikalų ministras;

• Audrius Siaurusevičius – žurnalistas,buvęs LRT šefas

• Juozas Bernatonis – ex-ambasadorius Estijoje;

• Edminas Bagdonas – ex-ambasadorius Baltarusijoje;

• Valteris Baliukonis – formaliai prezidentūroje atsakingas už užsienio politiką;

• Raimundas Lopata – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorius;

• Raimundas Mieželis – V.Adamkaus ilgametis draugas;

• Mindaugas Ladiga – ex prezidento patarėjas

• Dainius Dabašinskas – generalinio direktoriaus pavaduotojas, VSD Pirmosios (žvalgybos) valdybos viršininkas;

• Simonas Šatūnas – ex prezidento užsienio reikalų grupės patarėjas;

• Darius Jurgelevičius – VSD generalinio direktoriaus pavaduotoju („Mergaitė“);

• Rimandas Stonys– UAB „Dujotekana“ vadovas;

• Živilė Šatūnienė – VSD Trečiosios valdybos viršininko pavaduotoja;

• Lauras Bielinis – patarėjas vidaus politikos klausimais;

• Egidijus Kūris – buvęs LR Konstitucinio teismo pirmininkas; Polikarpovnos paskirtas teisėjas Strasbure, laukiantis kaip voras, su teisingumo ministro ten atsiųsto „teisės referento“ Mykolo Černiausko pagalba, pagaunantis visus iš Lietuvos „atskrendančius vabzdžius“ savo tinkle – pagal Polikarpovnos įsakymą

• Povilas Malakauskas – ex VSD generalinis direktorius;

• VSD pareigūnai:

o Rimantas Martinonis – Pirmosios (žvalgybos) valdybos viršininkas;

o Rytis Muraška – jo pavaduotojas;

o Renatas Petkus – Antrosios (kontržvalgybos) valdybos viršininkas;

o Linas Jurgelaitis – Trečiosios (ekonominių valstybės pagrindų) valdybos viršininkas;

o Živilė Šatūnienė – jo pavaduotoja;

o Arūnas Paukštė – , nusižudęs Aštuntosios (kovos su terorizmu) valdybos viršininkas;

o Aidis Mieželis – Devintosios (visuomeniniai ir politiniai procesai) valdybos naujasis viršininkas ;

o Joana Bikulčienė (anksčiau – Byčienė) – , jo pavaduotoja;

o Egidijus Storpirštis – Kauno apygardos skyriaus viršininkas;

o Algirdas Grublys – Klaipėdos apygardos skyriaus viršininkas;

• Laimonas Tallat-Kelpša – URM ministerijos sekretorius;

• Žygimantas Pavilonis – URM ministerijos sekretorius; diplomatas,konservatorius

• Violeta Gaižauskaitė – URM atstovė spaudai;

• Rimantas Šidlauskas – ambasadorius Rusijos Federacijoje;

• Viktoras Baublys – generalinis konsulas Kaliningrado srityje;

• Egidijus Meilūnas – ambasadorius Lenkijoje;

• Sigitas Paulauskas – verslininkas;

• Aidenas Karpus – STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo, be to, kuruojančio ir operatyvinę veiklą;

• Valdas Tutkus – kariuomenės vadas generolas leitenantas;

• Algis Vaičeliūnas – generolas, buvęs A.Januškos pavaduotojas prezidentūroje;

• Kęstutis Lančinskas – generalinio komisaro pavaduotojas,dabar konstruojantis Ukrainos policiją

• Gediminas Kirkilas – buvęs premjeras, Socialdemokratų partijos pirmininkas,šiuo metu politinis lavonas

• Justinas Karosas – Socialdemokratų partijos veikėjas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas;

• Antanas Valionis - buvęs diplomatas,užsienio reikalų ministras,KGB karininkas